Стружка кальмара своими руками — домашний рецепт дешевле чем в магазине

Стружка кальмара. Фото: smakuiemo.com.ua

Домашняя стружка кальмара — это простой способ получить любимый снек без лишних добавок и переплат. Всего несколько ингредиентов, немного терпения — и вы получите ароматную, упругую и натуральную закуску, которая легко хранится и на вкус не хуже магазинной. Если любите рыбные снеки, этот рецепт точно стоит внимания.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

кальмары очищенные тушки — 600 г.

Для рассола:

вода холодная — 500 мл.;

соль — 2 ч. л.;

сахар — 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Очищенные тушки кальмара хорошо промыть под холодной водой и тщательно обсушить бумажными полотенцами. В глубокой миске соединить холодную воду, соль и сахар, перемешать до полного растворения.

Тушка кальмара. Фото: smakuiemo.com.ua

Подготовленные кальмары выложить в рассол так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью, и оставить в холодильнике. За это время мясо равномерно просаливается и становится более эластичным.

Тушки кальмара. Фото: smakuiemo.com.ua

После маринования кальмары достать из рассола, слегка промокнуть полотенцем и нарезать тонкой соломкой вдоль волокон. Такой способ нарезки позволяет получить правильную волокнистую структуру готовой стружки.

Нарезанный кальмар. Фото: smakuiemo.com.ua

Нарезанные кальмары равномерно разложить на поддонах сушилки так, чтобы кусочки не касались друг друга. Включить сушилку и установить температуру 60 °C. В процессе сушки кальмары постепенно теряют влагу, становятся упругими и ароматными.

Сушеные кальмары. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовность определять на ощупь — стружка должна быть сухой, но не ломкой. После сушки дать кальмару полностью остыть и слегка размять руками, чтобы образовалась характерная волокнистая текстура.

Стружка из кальмара. Фото: smakuiemo.com.ua

При отсутствии сушилки кальмар можно приготовить в духовке. Нарезанные тушки выложить на противень с пергаментом в один слой. Духовку разогреть до 70 °C, включить конвекцию или слегка приоткрыть дверцу. Сушить до полного испарения влаги, периодически проверяя состояние кальмара. После остывания стружка легко разбирается на волокна и хорошо хранится.

