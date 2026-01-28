Стружка кальмара своими руками — домашний рецепт дешевле чем в магазине

Стружка кальмара дома — рецепт снеков дешевле чем в магазине
Домашняя стружка кальмара — это простой способ получить любимый снек без лишних добавок и переплат. Всего несколько ингредиентов, немного терпения — и вы получите ароматную, упругую и натуральную закуску, которая легко хранится и на вкус не хуже магазинной. Если любите рыбные снеки, этот рецепт точно стоит внимания.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- кальмары очищенные тушки — 600 г.
Для рассола:
- вода холодная — 500 мл.;
- соль — 2 ч. л.;
- сахар — 0,5 ч. л.
Способ приготовления
Очищенные тушки кальмара хорошо промыть под холодной водой и тщательно обсушить бумажными полотенцами. В глубокой миске соединить холодную воду, соль и сахар, перемешать до полного растворения.
Подготовленные кальмары выложить в рассол так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью, и оставить в холодильнике. За это время мясо равномерно просаливается и становится более эластичным.
После маринования кальмары достать из рассола, слегка промокнуть полотенцем и нарезать тонкой соломкой вдоль волокон. Такой способ нарезки позволяет получить правильную волокнистую структуру готовой стружки.
Нарезанные кальмары равномерно разложить на поддонах сушилки так, чтобы кусочки не касались друг друга. Включить сушилку и установить температуру 60 °C. В процессе сушки кальмары постепенно теряют влагу, становятся упругими и ароматными.
Готовность определять на ощупь — стружка должна быть сухой, но не ломкой. После сушки дать кальмару полностью остыть и слегка размять руками, чтобы образовалась характерная волокнистая текстура.
При отсутствии сушилки кальмар можно приготовить в духовке. Нарезанные тушки выложить на противень с пергаментом в один слой. Духовку разогреть до 70 °C, включить конвекцию или слегка приоткрыть дверцу. Сушить до полного испарения влаги, периодически проверяя состояние кальмара. После остывания стружка легко разбирается на волокна и хорошо хранится.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы
Вкусная салака пряного посола — экономный рецепт 60 грн за 1 кг.
Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.
Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.
Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.
Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.
Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.
Читайте Новини.LIVE!