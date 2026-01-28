Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Стружка кальмара дома — рецепт снеков дешевле чем в магазине

Стружка кальмара дома — рецепт снеков дешевле чем в магазине

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 14:44
Стружка кальмара своими руками — домашний рецепт дешевле чем в магазине
Стружка кальмара. Фото: smakuiemo.com.ua

Домашняя стружка кальмара — это простой способ получить любимый снек без лишних добавок и переплат. Всего несколько ингредиентов, немного терпения — и вы получите ароматную, упругую и натуральную закуску, которая легко хранится и на вкус не хуже магазинной. Если любите рыбные снеки, этот рецепт точно стоит внимания.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • кальмары очищенные тушки — 600 г.

Для рассола:

  • вода холодная — 500 мл.;
  • соль — 2 ч. л.;
  • сахар — 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Очищенные тушки кальмара хорошо промыть под холодной водой и тщательно обсушить бумажными полотенцами. В глубокой миске соединить холодную воду, соль и сахар, перемешать до полного растворения.

як приготувтаи кальмарів
Тушка кальмара. Фото: smakuiemo.com.ua

Подготовленные кальмары выложить в рассол так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью, и оставить в холодильнике. За это время мясо равномерно просаливается и становится более эластичным.

рецепт кальмарів
Тушки кальмара. Фото: smakuiemo.com.ua

После маринования кальмары достать из рассола, слегка промокнуть полотенцем и нарезать тонкой соломкой вдоль волокон. Такой способ нарезки позволяет получить правильную волокнистую структуру готовой стружки.

рецепт стружки кальмара
Нарезанный кальмар. Фото: smakuiemo.com.ua

Нарезанные кальмары равномерно разложить на поддонах сушилки так, чтобы кусочки не касались друг друга. Включить сушилку и установить температуру 60 °C. В процессе сушки кальмары постепенно теряют влагу, становятся упругими и ароматными.

простий рецептих сушених кальмарів
Сушеные кальмары. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовность определять на ощупь — стружка должна быть сухой, но не ломкой. После сушки дать кальмару полностью остыть и слегка размять руками, чтобы образовалась характерная волокнистая текстура.

простий рецепт стружки кальмарів
Стружка из кальмара. Фото: smakuiemo.com.ua

При отсутствии сушилки кальмар можно приготовить в духовке. Нарезанные тушки выложить на противень с пергаментом в один слой. Духовку разогреть до 70 °C, включить конвекцию или слегка приоткрыть дверцу. Сушить до полного испарения влаги, периодически проверяя состояние кальмара. После остывания стружка легко разбирается на волокна и хорошо хранится.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы

Вкусная салака пряного посола — экономный рецепт 60 грн за 1 кг. 

Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.

Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.

Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.

Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.

Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.

рыба рецепт закуска морепродукты кальмар
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации