Україна
Стружка кальмара вдома — рецепт снеків дешевше ніж в магазині

Стружка кальмара вдома — рецепт снеків дешевше ніж в магазині

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 14:44
Стружка кальмара своїми руками — домашній рецепт дешевше ніж в магазині
Стружка кальмара. Фото: smakuiemo.com.ua

Домашня стружка кальмара — це простий спосіб отримати улюблений снек без зайвих добавок і переплат. Усього кілька інгредієнтів, трохи терпіння — і ви матимете ароматну, пружну та натуральну закуску, яка легко зберігається і смакує не гірше за магазинну. Якщо любите рибні снеки, цей рецепт точно вартий уваги.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • кальмари очищені тушки — 600 г.

Для розсолу:

  • вода холодна — 500 мл.;
  • сіль — 2 ч. л.;
  • цукор — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Очищені тушки кальмара добре промити під холодною водою та ретельно обсушити паперовими рушниками. У глибокій мисці з’єднати холодну воду, сіль і цукор, перемішати до повного розчинення.

як приготувтаи кальмарів
Тушка кальмару. Фото: smakuiemo.com.ua

Підготовлені кальмари викласти в розсіл так, щоб вони були повністю покриті рідиною, та залишити в холодильнику. За цей час м’ясо рівномірно просолюється і стає більш еластичним.

рецепт кальмарів
Тушки кальмара. Фото: smakuiemo.com.ua

Після маринування кальмари дістати з розсолу, злегка промокнути рушником і нарізати тонкою соломкою уздовж волокон. Такий спосіб нарізання дозволяє отримати правильну волокнисту структуру готової стружки.

рецепт стружки кальмара
Нарізаний кальмар. Фото: smakuiemo.com.ua

Нарізані кальмари рівномірно розкласти на піддонах сушарки так, щоб шматочки не торкалися один одного. Увімкнути сушарку та встановити температуру 60 °C. У процесі сушіння кальмари поступово втрачають вологу, стають пружними й ароматними.

простий рецептих сушених кальмарів
Сушені кальмари. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовність визначати на дотик — стружка має бути сухою, але не ламкою. Після сушіння дати кальмару повністю охолонути та злегка розім’яти руками, щоб утворилася характерна волокниста текстура.

простий рецепт стружки кальмарів
Стружка з кальмара. Фото: smakuiemo.com.ua

За відсутності сушарки кальмар можна приготувати в духовці. Нарізані тушки викласти на деко з пергаментом в один шар. Духовку розігріти до 70 °C, увімкнути конвекцію або злегка прочинити дверцята. Сушити до повного випаровування вологи, періодично перевіряючи стан кальмара. Після охолодження стружка легко розбирається на волокна та добре зберігається.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби 

Смачна салака пряного посолу — економний рецепт 60 грн за 1 кг.

Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю

Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.

Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.

Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.

Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.

риба рецепт закуска морепродукти кальмар
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
