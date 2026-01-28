Стружка кальмара своїми руками — домашній рецепт дешевше ніж в магазині

Стружка кальмара. Фото: smakuiemo.com.ua

Домашня стружка кальмара — це простий спосіб отримати улюблений снек без зайвих добавок і переплат. Усього кілька інгредієнтів, трохи терпіння — і ви матимете ароматну, пружну та натуральну закуску, яка легко зберігається і смакує не гірше за магазинну. Якщо любите рибні снеки, цей рецепт точно вартий уваги.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

кальмари очищені тушки — 600 г.

Для розсолу:

вода холодна — 500 мл.;

сіль — 2 ч. л.;

цукор — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Очищені тушки кальмара добре промити під холодною водою та ретельно обсушити паперовими рушниками. У глибокій мисці з’єднати холодну воду, сіль і цукор, перемішати до повного розчинення.

Тушка кальмару. Фото: smakuiemo.com.ua

Підготовлені кальмари викласти в розсіл так, щоб вони були повністю покриті рідиною, та залишити в холодильнику. За цей час м’ясо рівномірно просолюється і стає більш еластичним.

Тушки кальмара. Фото: smakuiemo.com.ua

Після маринування кальмари дістати з розсолу, злегка промокнути рушником і нарізати тонкою соломкою уздовж волокон. Такий спосіб нарізання дозволяє отримати правильну волокнисту структуру готової стружки.

Нарізаний кальмар. Фото: smakuiemo.com.ua

Нарізані кальмари рівномірно розкласти на піддонах сушарки так, щоб шматочки не торкалися один одного. Увімкнути сушарку та встановити температуру 60 °C. У процесі сушіння кальмари поступово втрачають вологу, стають пружними й ароматними.

Сушені кальмари. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовність визначати на дотик — стружка має бути сухою, але не ламкою. Після сушіння дати кальмару повністю охолонути та злегка розім’яти руками, щоб утворилася характерна волокниста текстура.

Стружка з кальмара. Фото: smakuiemo.com.ua

За відсутності сушарки кальмар можна приготувати в духовці. Нарізані тушки викласти на деко з пергаментом в один шар. Духовку розігріти до 70 °C, увімкнути конвекцію або злегка прочинити дверцята. Сушити до повного випаровування вологи, періодично перевіряючи стан кальмара. Після охолодження стружка легко розбирається на волокна та добре зберігається.

