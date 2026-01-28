Стружка кальмара своїми руками — домашній рецепт дешевше ніж в магазині

Стружка кальмара вдома — рецепт снеків дешевше ніж в магазині
Домашня стружка кальмара — це простий спосіб отримати улюблений снек без зайвих добавок і переплат. Усього кілька інгредієнтів, трохи терпіння — і ви матимете ароматну, пружну та натуральну закуску, яка легко зберігається і смакує не гірше за магазинну. Якщо любите рибні снеки, цей рецепт точно вартий уваги.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- кальмари очищені тушки — 600 г.
Для розсолу:
- вода холодна — 500 мл.;
- сіль — 2 ч. л.;
- цукор — 0,5 ч. л.
Спосіб приготування
Очищені тушки кальмара добре промити під холодною водою та ретельно обсушити паперовими рушниками. У глибокій мисці з’єднати холодну воду, сіль і цукор, перемішати до повного розчинення.
Підготовлені кальмари викласти в розсіл так, щоб вони були повністю покриті рідиною, та залишити в холодильнику. За цей час м’ясо рівномірно просолюється і стає більш еластичним.
Після маринування кальмари дістати з розсолу, злегка промокнути рушником і нарізати тонкою соломкою уздовж волокон. Такий спосіб нарізання дозволяє отримати правильну волокнисту структуру готової стружки.
Нарізані кальмари рівномірно розкласти на піддонах сушарки так, щоб шматочки не торкалися один одного. Увімкнути сушарку та встановити температуру 60 °C. У процесі сушіння кальмари поступово втрачають вологу, стають пружними й ароматними.
Готовність визначати на дотик — стружка має бути сухою, але не ламкою. Після сушіння дати кальмару повністю охолонути та злегка розім’яти руками, щоб утворилася характерна волокниста текстура.
За відсутності сушарки кальмар можна приготувати в духовці. Нарізані тушки викласти на деко з пергаментом в один шар. Духовку розігріти до 70 °C, увімкнути конвекцію або злегка прочинити дверцята. Сушити до повного випаровування вологи, періодично перевіряючи стан кальмара. Після охолодження стружка легко розбирається на волокна та добре зберігається.
