Треугольники с сыром и зеленью из теста фило за 15 минут — быстрый завтрак

Треугольники на завтрак за 15 минут — рецепт из теста фило
Хрустящее тесто фило, сочная сырная начинка и много зелени — идеальное сочетание для быстрого домашнего завтрака. Эти треугольники готовятся легко, выглядят аппетитно и прекрасно сочетаются как горячими, так и после остывания. Рецепт выручает, когда хочется чего-то простого, но по-настоящему вкусного.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- тесто фило — 400 г;
- картофель — 500 г;
- сыр сулугуни — 180 г;
- творог 5 % — 350 г;
- брынза — 150 г;
- шпинат — 100 г;
- укроп — 30 г;
- яйца — 4 шт.;
- соль — по своему вкусу;
- сливочное масло — для смазывания теста.
Способ приготовления
Картофель очистить, натереть на крупной терке, слегка посолить и оставить на несколько минут, чтобы выделился лишний сок. После этого картофельную массу хорошо отжать и переложить в чистую миску.
Шпинат и укроп тщательно промыть, обсушить и мелко нарезать. Сыр сулугуни и брынзу натереть на крупной терке. Добавить к картофелю все виды сыра и подготовленную зелень, аккуратно перемешать. Вбить яйца и еще раз перемешать, чтобы начинка стала однородной, сочной, но не слишком жидкой.
Тесто фило достать заранее и дать ему нагреться до комнатной температуры, чтобы оно стало эластичным. Каждый лист нарезать на длинные полоски.
Две полоски выложить друг на друга, смазать растопленным сливочным маслом. На край выложить часть начинки и сформировать треугольник, заворачивая тесто слоями.
Сформированные треугольники выложить на противень, застеленный пергаментом, и смазать сверху взбитым яйцом. Выпекать в духовке, разогретой до 190 ºC, до румяной золотистой корочки. Готовые треугольники немного остудить и подавать теплыми.
