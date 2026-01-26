Видео
Треугольники на завтрак за 15 минут — рецепт из теста фило

Дата публикации 26 января 2026 05:04
Треугольники с сыром и зеленью из теста фило за 15 минут — быстрый завтрак
Треугольники с начинкой. Фото: smakuiemo.com.ua

Хрустящее тесто фило, сочная сырная начинка и много зелени — идеальное сочетание для быстрого домашнего завтрака. Эти треугольники готовятся легко, выглядят аппетитно и прекрасно сочетаются как горячими, так и после остывания. Рецепт выручает, когда хочется чего-то простого, но по-настоящему вкусного.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • тесто фило — 400 г;
  • картофель — 500 г;
  • сыр сулугуни — 180 г;
  • творог 5 % — 350 г;
  • брынза — 150 г;
  • шпинат — 100 г;
  • укроп — 30 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • соль — по своему вкусу;
  • сливочное масло — для смазывания теста.

Способ приготовления

Картофель очистить, натереть на крупной терке, слегка посолить и оставить на несколько минут, чтобы выделился лишний сок. После этого картофельную массу хорошо отжать и переложить в чистую миску.

що приготувати з тіста філо
Тертый сыр. Фото: smakuiemo.com.ua

Шпинат и укроп тщательно промыть, обсушить и мелко нарезать. Сыр сулугуни и брынзу натереть на крупной терке. Добавить к картофелю все виды сыра и подготовленную зелень, аккуратно перемешать. Вбить яйца и еще раз перемешать, чтобы начинка стала однородной, сочной, но не слишком жидкой.

рецепт випічки з філо
Тесто и начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Тесто фило достать заранее и дать ему нагреться до комнатной температуры, чтобы оно стало эластичным. Каждый лист нарезать на длинные полоски.

рецепт випічки з сиром та зеленню
Треугольники с начинкой. Фото: smakuiemo.com.ua

Две полоски выложить друг на друга, смазать растопленным сливочным маслом. На край выложить часть начинки и сформировать треугольник, заворачивая тесто слоями.

слойки з тіста філо на сніданок
Треугольники с начинкой. Фото: smakuiemo.com.ua

Сформированные треугольники выложить на противень, застеленный пергаментом, и смазать сверху взбитым яйцом. Выпекать в духовке, разогретой до 190 ºC, до румяной золотистой корочки. Готовые треугольники немного остудить и подавать теплыми.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
