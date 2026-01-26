Трикутники з сиром та зеленню з тіста філо за 15 хвилин — швидкий сніданок

Трикутники з начинкою. Фото: smakuiemo.com.ua

Хрумке тісто філо, соковита сирна начинка та багато зелені — ідеальне поєднання для швидкого домашнього сніданку. Ці трикутники готуються легко, виглядають апетитно й чудово смакують як гарячими, так і після охолодження. Рецепт виручає, коли хочеться чогось простого, але по-справжньому смачного.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

тісто філо — 400 г;

картопля — 500 г;

сир сулугуні — 180 г;

кисломолочний сир 5 % — 350 г;

бринза — 150 г;

шпинат — 100 г;

кріп — 30 г;

яйця — 4 шт.;

сіль — до свого смаку;

вершкове масло — для змащування тіста.

Спосіб приготування

Картоплю очистити, натерти на великій терці, злегка посолити й залишити на кілька хвилин, щоб виділився зайвий сік. Після цього картопляну масу добре відтиснути та перекласти в чисту миску.

Тертий сир. Фото: smakuiemo.com.ua

Шпинат і кріп ретельно промити, обсушити та дрібно нарізати. Сир сулугуні й бринзу натерти на великій терці. Додати до картоплі всі види сиру та підготовлену зелень, акуратно перемішати. Вбити яйця й ще раз перемішати, щоб начинка стала однорідною, соковитою, але не надто рідкою.

Тісто та начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Тісто філо дістати заздалегідь і дати йому нагрітися до кімнатної температури, щоб воно стало еластичним. Кожен лист нарізати на довгі смужки.

Трикутники з начинкою. Фото: smakuiemo.com.ua

Дві смужки викласти одна на одну, змастити розтопленим вершковим маслом. На край викласти частину начинки та сформувати трикутник, загортаючи тісто шарами.

Трикутники з начинкою. Фото: smakuiemo.com.ua

Сформовані трикутники викласти на деко, застелене пергаментом, і змастити зверху збитим яйцем. Випікати у духовці, розігрітій до 190 ºC, до рум’яної золотистої скоринки. Готові трикутники трохи остудити та подавати теплими.

