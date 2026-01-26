Відео
Головна Смак Трикутники на сніданок за 15 хвилин — рецепт з тіста філо

Трикутники на сніданок за 15 хвилин — рецепт з тіста філо

Дата публікації: 26 січня 2026 05:04
Трикутники з сиром та зеленню з тіста філо за 15 хвилин — швидкий сніданок
Трикутники з начинкою. Фото: smakuiemo.com.ua

Хрумке тісто філо, соковита сирна начинка та багато зелені — ідеальне поєднання для швидкого домашнього сніданку. Ці трикутники готуються легко, виглядають апетитно й чудово смакують як гарячими, так і після охолодження. Рецепт виручає, коли хочеться чогось простого, але по-справжньому смачного.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • тісто філо — 400 г;
  • картопля — 500 г;
  • сир сулугуні — 180 г;
  • кисломолочний сир 5 % — 350 г;
  • бринза — 150 г;
  • шпинат — 100 г;
  • кріп — 30 г;
  • яйця — 4 шт.;
  • сіль — до свого смаку;
  • вершкове масло — для змащування тіста.

Спосіб приготування

Картоплю очистити, натерти на великій терці, злегка посолити й залишити на кілька хвилин, щоб виділився зайвий сік. Після цього картопляну масу добре відтиснути та перекласти в чисту миску.

що приготувати з тіста філо
Тертий сир. Фото: smakuiemo.com.ua

Шпинат і кріп ретельно промити, обсушити та дрібно нарізати. Сир сулугуні й бринзу натерти на великій терці. Додати до картоплі всі види сиру та підготовлену зелень, акуратно перемішати. Вбити яйця й ще раз перемішати, щоб начинка стала однорідною, соковитою, але не надто рідкою.

рецепт випічки з філо
Тісто та начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Тісто філо дістати заздалегідь і дати йому нагрітися до кімнатної температури, щоб воно стало еластичним. Кожен лист нарізати на довгі смужки.

рецепт випічки з сиром та зеленню
Трикутники з начинкою. Фото: smakuiemo.com.ua

Дві смужки викласти одна на одну, змастити розтопленим вершковим маслом. На край викласти частину начинки та сформувати трикутник, загортаючи тісто шарами.

слойки з тіста філо на сніданок
Трикутники з начинкою. Фото: smakuiemo.com.ua

Сформовані трикутники викласти на деко, застелене пергаментом, і змастити зверху збитим яйцем. Випікати у духовці, розігрітій до 190 ºC, до рум’яної золотистої скоринки. Готові трикутники трохи остудити та подавати теплими.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань. 

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків. 

Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин

Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок

Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси.

зелень рецепт кисломолочний сир ідея для сніданку тісто філо
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
