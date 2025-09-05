Видео
Эти кабачки просят готовить снова и снова — рецепт на сезон

5 сентября 2025 21:00
Марина Евтягина - Редактор
Запеченные кабачки с начинкой — вкусный рецепт на сезон
Запеченные кабачки. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Запеченные кабачки с начинкой — это блюдо, которое хочется готовить снова и снова. Оно получается сочным, ароматным и невероятно нежным. Такой рецепт обязательно станет любимым в сезон кабачков.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Иван Яцюк.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • кабачки — 2 шт.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • растительное масло — 20 г;
  • майонез — 100 г;
  • сыр твердый — 100 г;
  • чеснок — 4 зуб;
  • укроп свежий — 10 г.

Способ приготовления

Кабачки нарезать кружочками, выложить на противень, смазанный маслом, приправить солью, перцем и паприкой. Запечь в духовке при температуре 180 °C до мягкости.

як приготувати кабачки
Кабачки в специях. Фото: кадр из видео

Тем временем подготовить начинку: натереть сыр, измельчить чеснок и укроп, соединить с майонезом и хорошо перемешать.

рецепт запечених кабачків
Приготовление начинки. Фото: кадр из видео

Когда кабачки запекутся, выложить на каждый кружочек немного начинки, вернуть в духовку и запекать еще несколько минут, пока сыр расплавится и образуется аппетитная корочка.

кабачки з начинкою рецепт
Кабачки с начинкой. Фото: кадр из видео

Блюдо получается нежным, ароматным и очень вкусным, идеальным для летнего меню.

Ужин рецепт рецепт из кабачка закуска кабачки
