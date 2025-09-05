Запеченные кабачки с начинкой — вкусный рецепт на сезон

Запеченные кабачки. Фото: кадр из видео

Запеченные кабачки с начинкой — это блюдо, которое хочется готовить снова и снова. Оно получается сочным, ароматным и невероятно нежным. Такой рецепт обязательно станет любимым в сезон кабачков.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Иван Яцюк.

Вам понадобится:

кабачки — 2 шт.;

паприка — 1 ч. л.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

растительное масло — 20 г;

майонез — 100 г;

сыр твердый — 100 г;

чеснок — 4 зуб;

укроп свежий — 10 г.

Способ приготовления

Кабачки нарезать кружочками, выложить на противень, смазанный маслом, приправить солью, перцем и паприкой. Запечь в духовке при температуре 180 °C до мягкости.

Кабачки в специях. Фото: кадр из видео

Тем временем подготовить начинку: натереть сыр, измельчить чеснок и укроп, соединить с майонезом и хорошо перемешать.

Приготовление начинки. Фото: кадр из видео

Когда кабачки запекутся, выложить на каждый кружочек немного начинки, вернуть в духовку и запекать еще несколько минут, пока сыр расплавится и образуется аппетитная корочка.

Кабачки с начинкой. Фото: кадр из видео

Блюдо получается нежным, ароматным и очень вкусным, идеальным для летнего меню.

