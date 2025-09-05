Запеченные кабачки с начинкой — вкусный рецепт на сезон

Эти кабачки просят готовить снова и снова — рецепт на сезон
Запеченные кабачки с начинкой — это блюдо, которое хочется готовить снова и снова. Оно получается сочным, ароматным и невероятно нежным. Такой рецепт обязательно станет любимым в сезон кабачков.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Иван Яцюк.
Вам понадобится:
- кабачки — 2 шт.;
- паприка — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу;
- растительное масло — 20 г;
- майонез — 100 г;
- сыр твердый — 100 г;
- чеснок — 4 зуб;
- укроп свежий — 10 г.
Способ приготовления
Кабачки нарезать кружочками, выложить на противень, смазанный маслом, приправить солью, перцем и паприкой. Запечь в духовке при температуре 180 °C до мягкости.
Тем временем подготовить начинку: натереть сыр, измельчить чеснок и укроп, соединить с майонезом и хорошо перемешать.
Когда кабачки запекутся, выложить на каждый кружочек немного начинки, вернуть в духовку и запекать еще несколько минут, пока сыр расплавится и образуется аппетитная корочка.
Блюдо получается нежным, ароматным и очень вкусным, идеальным для летнего меню.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус
Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.
Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.
Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.
Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.
Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.
Рецепт котлет с кабачками и свининой — настоящая подольская классика.
Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.
Читайте Новини.LIVE!