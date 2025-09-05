Запечені кабачки з начинкою — смачний рецепт на сезон

Запечені кабачки. Фото: кадр з відео

Запечені кабачки з начинкою — це страва, яку хочеться готувати знову і знову. Вона виходить соковитою, ароматною та неймовірно ніжною. Такий рецепт обов’язково стане улюбленим у сезон кабачків.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Іван Яцюк.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

кабачки — 2 шт.;

паприка — 1 ч. л.;

сіль — на смак;

перець чорний мелений — на смак;

олія — 20 г;

майонез — 100 г;

сир твердий — 100 г;

часник — 4 зуб.;

кріп свіжий — 10 г.

Спосіб приготування

Кабачки нарізати кружечками, викласти на деко, змащене олією, приправити сіллю, перцем і паприкою. Запекти в духовці при температурі 180 °C до м’якості.

Кабачки в спеціях. Фото: кадр з відео

Тим часом підготувати начинку: натерти сир, подрібнити часник і кріп, з’єднати з майонезом та добре перемішати.

Приготування начинки. Фото: кадр з відео

Коли кабачки запечуться, викласти на кожен кружечок трохи начинки, повернути у духовку й запікати ще кілька хвилин, поки сир розплавиться й утвориться апетитна скоринка.

Кабачки з начинкою. Фото: кадр з відео

Страва виходить ніжною, ароматною та дуже смачною, ідеальною для літнього меню.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак

Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.

Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт.

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото.

Рецепт котлет з кабачками та свининою — справжня подільська класика.

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.

