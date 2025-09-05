Запечені кабачки з начинкою — смачний рецепт на сезон

Ці кабачки просять готувати знову і знову — рецепт на сезон
Запечені кабачки з начинкою — це страва, яку хочеться готувати знову і знову. Вона виходить соковитою, ароматною та неймовірно ніжною. Такий рецепт обов’язково стане улюбленим у сезон кабачків.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Іван Яцюк.
Вам знадобиться:
- кабачки — 2 шт.;
- паприка — 1 ч. л.;
- сіль — на смак;
- перець чорний мелений — на смак;
- олія — 20 г;
- майонез — 100 г;
- сир твердий — 100 г;
- часник — 4 зуб.;
- кріп свіжий — 10 г.
Спосіб приготування
Кабачки нарізати кружечками, викласти на деко, змащене олією, приправити сіллю, перцем і паприкою. Запекти в духовці при температурі 180 °C до м’якості.
Тим часом підготувати начинку: натерти сир, подрібнити часник і кріп, з’єднати з майонезом та добре перемішати.
Коли кабачки запечуться, викласти на кожен кружечок трохи начинки, повернути у духовку й запікати ще кілька хвилин, поки сир розплавиться й утвориться апетитна скоринка.
Страва виходить ніжною, ароматною та дуже смачною, ідеальною для літнього меню.
