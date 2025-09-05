Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Ці кабачки просять готувати знову і знову — рецепт на сезон arrow

Ці кабачки просять готувати знову і знову — рецепт на сезон

5 вересня 2025 21:00
Марина Євтягіна - Редактор
Запечені кабачки з начинкою — смачний рецепт на сезон
Запечені кабачки. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Запечені кабачки з начинкою — це страва, яку хочеться готувати знову і знову. Вона виходить соковитою, ароматною та неймовірно ніжною. Такий рецепт обов’язково стане улюбленим у сезон кабачків.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Іван Яцюк

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • кабачки — 2 шт.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • сіль — на смак;
  • перець чорний мелений — на смак;
  • олія — 20 г;
  • майонез — 100 г;
  • сир твердий — 100 г;
  • часник — 4 зуб.;
  • кріп свіжий — 10 г.

Спосіб приготування

Кабачки нарізати кружечками, викласти на деко, змащене олією, приправити сіллю, перцем і паприкою. Запекти в духовці при температурі 180 °C до м’якості.

як приготувати кабачки
Кабачки в спеціях. Фото: кадр з відео

Тим часом підготувати начинку: натерти сир, подрібнити часник і кріп, з’єднати з майонезом та добре перемішати.

рецепт запечених кабачків
Приготування начинки. Фото: кадр з відео

Коли кабачки запечуться, викласти на кожен кружечок трохи начинки, повернути у духовку й запікати ще кілька хвилин, поки сир розплавиться й утвориться апетитна скоринка.

кабачки з начинкою рецепт
Кабачки з начинкою. Фото: кадр з відео

Страва виходить ніжною, ароматною та дуже смачною, ідеальною для літнього меню.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Рецепт котлет з кабачками та свининою — справжня подільська класика. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт. 
 

Вечеря рецепт рецепт з кабачка закуска кабачки
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації