Україна
Гарячі бутерброди з фаршем за 20 хвилин — рецепт на сніданок

Гарячі бутерброди з фаршем за 20 хвилин — рецепт на сніданок

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 04:44
Гарячі бутерброди з фаршем за 20 хвилин — швидкий рецепт на сніданок
Гарячі бутерброди з фаршем. Фото: smakuiemo.com.ua

Гарячі бутерброди з фаршем — це ситний сніданок, який готується за лічені хвилини. Мінімум інгредієнтів, сковорідка та гарантовано соковитий результат. Чудовий варіант, коли хочеться швидко і по-домашньому смачно.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • куряче м’ясо — 500 г;
  • цибуля — 200 г;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • чорний мелений перець — до свого смаку;
  • батон або хліб — 10–12 скибок;
  • яйця — 3 шт.;
  • молоко — 100 мл;
  • сіль — дрібка;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Куряче м’ясо подрібнити до стану ніжного фаршу або використати готовий. Цибулю очистити та подрібнити максимально дрібно, щоб вона дала сік. Додати цибулю до фаршу, всипати сіль і чорний мелений перець, ретельно перемішати до однорідної, соковитої маси.

рецепт бутербродів з фашем
Фарш та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

В окремій мисці яйця з’єднати з молоком і дрібкою солі, перемішати до гладкої консистенції. Скибки хліба або батона швидко занурити в яєчно-молочну суміш, щоб вони злегка просочилися, але не розм’якли повністю.

гарячі бутерброди на сніданок
Хліб та фарш. Фото: smakuiemo.com.ua

На підготовлені скибки рівномірно викласти м’ясну начинку, злегка притискаючи її ложкою.

рецепт гарячих бутербродів на сніданок
Приготування бутербродів. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковорідку добре розігріти з невеликою кількістю олії та викласти бутерброди начинкою донизу. Смажити на середньому вогні до рум’яної скоринки.

рецепт гарячих бутербродів з фаршем на сніданок
Смажені бутерброди. Фото: smakuiemo.com.ua

Акуратно перевернути бутерброди та обсмажити з іншого боку до повної готовності фаршу. Подавати гарячими, одразу після приготування.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань. 

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків. 

Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин

Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок

Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси.

 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

бутерброд рецепт хліб ідея для сніданку м'ясний фарш
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
