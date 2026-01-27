Гарячі бутерброди з фаршем за 20 хвилин — швидкий рецепт на сніданок

Гарячі бутерброди з фаршем. Фото: smakuiemo.com.ua

Гарячі бутерброди з фаршем — це ситний сніданок, який готується за лічені хвилини. Мінімум інгредієнтів, сковорідка та гарантовано соковитий результат. Чудовий варіант, коли хочеться швидко і по-домашньому смачно.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

куряче м’ясо — 500 г;

цибуля — 200 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

чорний мелений перець — до свого смаку;

батон або хліб — 10–12 скибок;

яйця — 3 шт.;

молоко — 100 мл;

сіль — дрібка;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Куряче м’ясо подрібнити до стану ніжного фаршу або використати готовий. Цибулю очистити та подрібнити максимально дрібно, щоб вона дала сік. Додати цибулю до фаршу, всипати сіль і чорний мелений перець, ретельно перемішати до однорідної, соковитої маси.

Фарш та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

В окремій мисці яйця з’єднати з молоком і дрібкою солі, перемішати до гладкої консистенції. Скибки хліба або батона швидко занурити в яєчно-молочну суміш, щоб вони злегка просочилися, але не розм’якли повністю.

Хліб та фарш. Фото: smakuiemo.com.ua

На підготовлені скибки рівномірно викласти м’ясну начинку, злегка притискаючи її ложкою.

Приготування бутербродів. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковорідку добре розігріти з невеликою кількістю олії та викласти бутерброди начинкою донизу. Смажити на середньому вогні до рум’яної скоринки.

Смажені бутерброди. Фото: smakuiemo.com.ua

Акуратно перевернути бутерброди та обсмажити з іншого боку до повної готовності фаршу. Подавати гарячими, одразу після приготування.

