Україна
Горячие бутерброды с фаршем за 20 минут — рецепт на завтрак

Горячие бутерброды с фаршем за 20 минут — рецепт на завтрак

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 04:44
Горячие бутерброды с фаршем за 20 минут — быстрый рецепт на завтрак
Горячие бутерброды с фаршем. Фото: smakuiemo.com.ua

Горячие бутерброды с фаршем — это сытный завтрак, который готовится за считанные минуты. Минимум ингредиентов, сковородка и гарантированно сочный результат. Отличный вариант, когда хочется быстро и по-домашнему вкусно.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • куриное мясо — 500 г;
  • лук — 200 г;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • черный молотый перец — по своему вкусу;
  • батон или хлеб — 10-12 ломтиков;
  • яйца — 3 шт.;
  • молоко — 100 мл.;
  • соль — щепотка;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Куриное мясо измельчить до состояния нежного фарша или использовать готовый. Лук очистить и измельчить максимально мелко, чтобы он дал сок. Добавить лук к фаршу, всыпать соль и черный молотый перец, тщательно перемешать до однородной, сочной массы.

рецепт бутербродів з фашем
Фарш и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

В отдельной миске яйца соединить с молоком и щепоткой соли, перемешать до гладкой консистенции. Ломтики хлеба или батона быстро окунуть в яично-молочную смесь, чтобы они слегка пропитались, но не размякли полностью.

гарячі бутерброди на сніданок
Хлеб и фарш. Фото: smakuiemo.com.ua

На подготовленные ломтики равномерно выложить мясную начинку, слегка прижимая ее ложкой.

рецепт гарячих бутербродів на сніданок
Приготовление бутербродов. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковородку хорошо разогреть с небольшим количеством масла и выложить бутерброды начинкой вниз. Жарить на среднем огне до румяной корочки.

рецепт гарячих бутербродів з фаршем на сніданок
Жареные бутерброды. Фото: smakuiemo.com.ua

Аккуратно перевернуть бутерброды и обжарить с другой стороны до полной готовности фарша. Подавать горячими, сразу после приготовления.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

бутерброд рецепт хлеб идея для завтрака мясной фарш
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
