Горячие бутерброды с фаршем за 20 минут — быстрый рецепт на завтрак

Горячие бутерброды с фаршем. Фото: smakuiemo.com.ua

Горячие бутерброды с фаршем — это сытный завтрак, который готовится за считанные минуты. Минимум ингредиентов, сковородка и гарантированно сочный результат. Отличный вариант, когда хочется быстро и по-домашнему вкусно.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

куриное мясо — 500 г;

лук — 200 г;

соль — 0,5 ч. л.;

черный молотый перец — по своему вкусу;

батон или хлеб — 10-12 ломтиков;

яйца — 3 шт.;

молоко — 100 мл.;

соль — щепотка;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Куриное мясо измельчить до состояния нежного фарша или использовать готовый. Лук очистить и измельчить максимально мелко, чтобы он дал сок. Добавить лук к фаршу, всыпать соль и черный молотый перец, тщательно перемешать до однородной, сочной массы.

Фарш и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

В отдельной миске яйца соединить с молоком и щепоткой соли, перемешать до гладкой консистенции. Ломтики хлеба или батона быстро окунуть в яично-молочную смесь, чтобы они слегка пропитались, но не размякли полностью.

Хлеб и фарш. Фото: smakuiemo.com.ua

На подготовленные ломтики равномерно выложить мясную начинку, слегка прижимая ее ложкой.

Приготовление бутербродов. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковородку хорошо разогреть с небольшим количеством масла и выложить бутерброды начинкой вниз. Жарить на среднем огне до румяной корочки.

Жареные бутерброды. Фото: smakuiemo.com.ua

Аккуратно перевернуть бутерброды и обжарить с другой стороны до полной готовности фарша. Подавать горячими, сразу после приготовления.

