Горячие бутерброды с фаршем за 20 минут — быстрый рецепт на завтрак

Горячие бутерброды с фаршем за 20 минут — рецепт на завтрак
Горячие бутерброды с фаршем — это сытный завтрак, который готовится за считанные минуты. Минимум ингредиентов, сковородка и гарантированно сочный результат. Отличный вариант, когда хочется быстро и по-домашнему вкусно.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- куриное мясо — 500 г;
- лук — 200 г;
- соль — 0,5 ч. л.;
- черный молотый перец — по своему вкусу;
- батон или хлеб — 10-12 ломтиков;
- яйца — 3 шт.;
- молоко — 100 мл.;
- соль — щепотка;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Куриное мясо измельчить до состояния нежного фарша или использовать готовый. Лук очистить и измельчить максимально мелко, чтобы он дал сок. Добавить лук к фаршу, всыпать соль и черный молотый перец, тщательно перемешать до однородной, сочной массы.
В отдельной миске яйца соединить с молоком и щепоткой соли, перемешать до гладкой консистенции. Ломтики хлеба или батона быстро окунуть в яично-молочную смесь, чтобы они слегка пропитались, но не размякли полностью.
На подготовленные ломтики равномерно выложить мясную начинку, слегка прижимая ее ложкой.
Сковородку хорошо разогреть с небольшим количеством масла и выложить бутерброды начинкой вниз. Жарить на среднем огне до румяной корочки.
Аккуратно перевернуть бутерброды и обжарить с другой стороны до полной готовности фарша. Подавать горячими, сразу после приготовления.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей
Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.
Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.
Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.
Просто смешайте 2 яйца с хлебом — вкусный завтрак за 5 минут.
Хачапури из 2 картофелин без теста и хлопот — рецепт на завтрак.
Простая намазка на хлеб, как настоящий деликатес — вкуснее колбасы.
"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.
Читайте Новини.LIVE!