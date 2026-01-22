Відео
Коржики на сніданок на воді та без яєць — за рецептом бабусі

Дата публікації: 22 січня 2026 05:04
Коржики на воді без яєць — простий рецепт приготування на сніданок
Коржики на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Домашні коржики на воді без яєць — це простий і перевірений часом варіант сніданку. Вони готуються з мінімального набору продуктів, виходять м’якими всередині та рум’яними зовні. Такий рецепт приготування з фото легко повторити навіть без кулінарного досвіду. Коржики універсальні, добре смакують як із солоними стравами, так і з солодкими доповненнями.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • борошно — 800 г;
  • вода — 500 мл.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • дріжджі — 11 г;
  • рослинна олія — 3 ст. л.

Спосіб приготування

Воду підігріти до теплого стану, перелити в глибоку миску. Додати сіль, цукор і дріжджі, ретельно перемішати до повного розчинення. Додати рослинну олію, ще раз перемішати. Поступово додавати борошно, замішувати м’яке, еластичне та злегка липке тісто.

Накрити тісто кришкою або рушником, залишити в теплому місці приблизно на 1 годину, щоб воно добре підійшло. Після підйому обім’яти тісто, поділити на 6 рівних частин і сформувати кульки.

Кожну кульку руками розтягнути в корж за розміром сковороди. У центрі кожного коржа зробити невеликий отвір. На сковороду налити рослинну олію так, щоб вона повністю покривала дно. Викласти коржі та обсмажувати з обох боків до рівномірної золотистої скоринки.

рецепт коржиків на воді без яєць
Коржики з соусом. Фото: smachnenke.com.ua

Готові коржики викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Подавати гарячими або теплими. Вони добре поєднуються як із солоними стравами, так і з солодкими додатками.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань. 

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків. 

Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин

Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок

Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси.

рецепт хліб ідея для сніданку тісто рецепт сніданка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
