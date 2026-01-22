Коржики на воді без яєць — простий рецепт приготування на сніданок

Коржики на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Домашні коржики на воді без яєць — це простий і перевірений часом варіант сніданку. Вони готуються з мінімального набору продуктів, виходять м’якими всередині та рум’яними зовні. Такий рецепт приготування з фото легко повторити навіть без кулінарного досвіду. Коржики універсальні, добре смакують як із солоними стравами, так і з солодкими доповненнями.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

борошно — 800 г;

вода — 500 мл.;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 1 ст. л.;

дріжджі — 11 г;

рослинна олія — 3 ст. л.

Спосіб приготування

Воду підігріти до теплого стану, перелити в глибоку миску. Додати сіль, цукор і дріжджі, ретельно перемішати до повного розчинення. Додати рослинну олію, ще раз перемішати. Поступово додавати борошно, замішувати м’яке, еластичне та злегка липке тісто.

Накрити тісто кришкою або рушником, залишити в теплому місці приблизно на 1 годину, щоб воно добре підійшло. Після підйому обім’яти тісто, поділити на 6 рівних частин і сформувати кульки.

Кожну кульку руками розтягнути в корж за розміром сковороди. У центрі кожного коржа зробити невеликий отвір. На сковороду налити рослинну олію так, щоб вона повністю покривала дно. Викласти коржі та обсмажувати з обох боків до рівномірної золотистої скоринки.

Коржики з соусом. Фото: smachnenke.com.ua

Готові коржики викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Подавати гарячими або теплими. Вони добре поєднуються як із солоними стравами, так і з солодкими додатками.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

