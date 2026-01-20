Відео
Україна
Головна Смак Смажені пончики на сніданок — знадобиться 1 пачка сиру

Смажені пончики на сніданок — знадобиться 1 пачка сиру

Дата публікації: 20 січня 2026 05:04
Смажені пончики з сиром — простий рецепт приготування з фото на сніданок
Смажені пончики. Фото: smachnenke.com.ua

Смажені пончики з сиром — це той самий домашній сніданок, який асоціюється з теплом і затишком. Вони готуються з однієї пачки сиру, швидко обсмажуються та виходять ніжними всередині й золотистими зовні. Ідеальний варіант, коли хочеться чогось простого, але по-справжньому смачного.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • сир — 250–300 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • борошно — 6 ст. л.;
  • розпушувач — 1/2 ч. л.;
  • сіль — щіпка;
  • рослинна олія — для смаження;
  • цукрова пудра — 1 ст. л.;
  • кориця — до свого смаку.

Спосіб приготування

Сир викласти у глибоку миску та добре розім’яти виделкою до максимально однорідної консистенції. Якщо сир зернистий, протерти його через сито або перебити блендером, щоб тісто вийшло ніжним.

рецепт пончиків з сиром
Сирне тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Додати до сиру цукор, яйця, сіль та розпушувач, ретельно перемішати, перетираючи масу до гладкого стану. Всипати борошно та ще раз добре перемішати. Тісто має вийти густим, кремовим, таким, щоб його легко було набирати ложкою.

рецепт пончиків на сніданок
Пончики в олії. Фото: smachnenke.com.ua

У невеликій каструлі або сотейнику добре розігріти рослинну олію. Столову ложку злегка занурити в гарячу олію, набрати тісто та акуратно викласти його у фритюр, допомагаючи другою ложкою.

простий рецепт пончиків на сніданок
Готові пончики. Фото: smachnenke.com.ua

Смажити пончики на середньому вогні, регулярно перевертаючи, до рівномірного золотистого кольору. Важливо не підвищувати температуру, щоб пончики добре пропеклися всередині та залишилися м’якими. Готові пончики дістати шумівкою та викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Перед подачею посипати цукровою пудрою та, за бажанням, корицею.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань. 

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків. 

Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин

Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок

Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси.

рецепт кисломолочний сир пончики оладки сирники рецепт сніданка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
