Жареные пончики с творогом — простой рецепт приготовления с фото на завтрак

Жареные пончики на завтрак — понадобится 1 пачка творога
Жареные пончики с творогом — это тот самый домашний завтрак, который ассоциируется с теплом и уютом. Они готовятся из одной пачки творога, быстро обжариваются и получаются нежными внутри и золотистыми снаружи. Идеальный вариант, когда хочется чего-то простого, но по-настоящему вкусного.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- творог — 250-300 г;
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 3 ст. л.;
- мука — 6 ст. л.;
- разрыхлитель — 1/2 ч. л.;
- соль — щепотка;
- растительное масло — для жарки;
- сахарная пудра — 1 ст. л.;
- корица — по своему вкусу.
Способ приготовления
Творог выложить в глубокую миску и хорошо размять вилкой до максимально однородной консистенции. Если творог зернистый, протереть его через сито или перебить блендером, чтобы тесто получилось нежным.
Добавить к творогу сахар, яйца, соль и разрыхлитель, тщательно перемешать, перетирая массу до гладкого состояния. Всыпать муку и еще раз хорошо перемешать. Тесто должно получиться густым, кремовым, таким, чтобы его легко было набирать ложкой.
В небольшой кастрюле или сотейнике хорошо разогреть растительное масло. Столовую ложку слегка окунуть в горячее масло, набрать тесто и аккуратно выложить его во фритюр, помогая второй ложкой.
Жарить пончики на среднем огне, регулярно переворачивая, до равномерного золотистого цвета. Важно не повышать температуру, чтобы пончики хорошо пропеклись внутри и остались мягкими. Готовые пончики достать шумовкой и выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Перед подачей посыпать сахарной пудрой и, по желанию, корицей.
