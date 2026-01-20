Жареные пончики с творогом — простой рецепт приготовления с фото на завтрак

Жареные пончики. Фото: smachnenke.com.ua

Жареные пончики с творогом — это тот самый домашний завтрак, который ассоциируется с теплом и уютом. Они готовятся из одной пачки творога, быстро обжариваются и получаются нежными внутри и золотистыми снаружи. Идеальный вариант, когда хочется чего-то простого, но по-настоящему вкусного.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

творог — 250-300 г;

яйца — 3 шт.;

сахар — 3 ст. л.;

мука — 6 ст. л.;

разрыхлитель — 1/2 ч. л.;

соль — щепотка;

растительное масло — для жарки;

сахарная пудра — 1 ст. л.;

корица — по своему вкусу.

Способ приготовления

Творог выложить в глубокую миску и хорошо размять вилкой до максимально однородной консистенции. Если творог зернистый, протереть его через сито или перебить блендером, чтобы тесто получилось нежным.

Творожное тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить к творогу сахар, яйца, соль и разрыхлитель, тщательно перемешать, перетирая массу до гладкого состояния. Всыпать муку и еще раз хорошо перемешать. Тесто должно получиться густым, кремовым, таким, чтобы его легко было набирать ложкой.

Пончики в масле. Фото: smachnenke.com.ua

В небольшой кастрюле или сотейнике хорошо разогреть растительное масло. Столовую ложку слегка окунуть в горячее масло, набрать тесто и аккуратно выложить его во фритюр, помогая второй ложкой.

Готовые пончики. Фото: smachnenke.com.ua

Жарить пончики на среднем огне, регулярно переворачивая, до равномерного золотистого цвета. Важно не повышать температуру, чтобы пончики хорошо пропеклись внутри и остались мягкими. Готовые пончики достать шумовкой и выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Перед подачей посыпать сахарной пудрой и, по желанию, корицей.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.

Просто смешайте 2 яйца с хлебом — вкусный завтрак за 5 минут.

Хачапури из 2 картофелин без теста и хлопот — рецепт на завтрак.

Простая намазка на хлеб, как настоящий деликатес — вкуснее колбасы.