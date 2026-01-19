Пончики на кефире рецепт — приготовление с фото быстро и просто

Пончики на завтрак. Фото: smakuiemo.com.ua

Нежные пончики на кефире — идеальный вариант быстрого завтрака. За 20 минут можно приготовить воздушные и мягкие внутри пончики, обжаренные до золотистой корочки. Простой рецепт подойдет даже начинающих и гарантированно понравится всей семье.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

кефир — 250 г;

сахар — 3 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

масло — 3 ст. л.;

сода — 0,5 ч. л.;

мука — 420 г;

масло — для жарки;

сахарная пудра — для посыпки.

Способ приготовления

В глубокую миску добавить кефир комнатной температуры, всыпать сахар и добавить яйцо. Осторожно перемешать до однородности, добавить масло и еще раз хорошо соединить все ингредиенты, чтобы масса стала гладкой и блестящей.

Молоко и яйца. Фото: smakuiemo.com.ua

Всыпать соду и постепенно добавлять муку, внимательно следя за консистенцией теста. Когда замешивание ложкой станет неудобным, продолжить руками, чувствуя, как тесто становится мягким и послушным.

Приготовление пончиков. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовое тесто выложить на припыленную поверхность и раскатать в пласт средней толщины. С помощью круглой формы сформировать пончики с отверстием посередине.

Приготовление пончиков на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Разогреть сковородку с достаточным количеством масла и выкладывать заготовки. Обжаривать пончики на среднем огне, переворачивая, пока они не станут равномерно золотистыми. Готовую выпечку выложить на бумажное полотенце, после этого щедро посыпать сахарной пудрой.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.

Просто смешайте 2 яйца с хлебом — вкусный завтрак за 5 минут.

Хачапури из 2 картофелин без теста и хлопот — рецепт на завтрак.

Простая намазка на хлеб, как настоящий деликатес — вкуснее колбасы.