Пончики на кефире рецепт — приготовление с фото быстро и просто

Пончики на кефире на завтрак за 20 минут — быстро и просто
Нежные пончики на кефире — идеальный вариант быстрого завтрака. За 20 минут можно приготовить воздушные и мягкие внутри пончики, обжаренные до золотистой корочки. Простой рецепт подойдет даже начинающих и гарантированно понравится всей семье.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- кефир — 250 г;
- сахар — 3 ст. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- масло — 3 ст. л.;
- сода — 0,5 ч. л.;
- мука — 420 г;
- масло — для жарки;
- сахарная пудра — для посыпки.
Способ приготовления
В глубокую миску добавить кефир комнатной температуры, всыпать сахар и добавить яйцо. Осторожно перемешать до однородности, добавить масло и еще раз хорошо соединить все ингредиенты, чтобы масса стала гладкой и блестящей.
Всыпать соду и постепенно добавлять муку, внимательно следя за консистенцией теста. Когда замешивание ложкой станет неудобным, продолжить руками, чувствуя, как тесто становится мягким и послушным.
Готовое тесто выложить на припыленную поверхность и раскатать в пласт средней толщины. С помощью круглой формы сформировать пончики с отверстием посередине.
Разогреть сковородку с достаточным количеством масла и выкладывать заготовки. Обжаривать пончики на среднем огне, переворачивая, пока они не станут равномерно золотистыми. Готовую выпечку выложить на бумажное полотенце, после этого щедро посыпать сахарной пудрой.
