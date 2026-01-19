Видео
Главная Вкус Пончики на кефире на завтрак за 20 минут — быстро и просто

Пончики на кефире на завтрак за 20 минут — быстро и просто

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 05:04
Пончики на кефире рецепт — приготовление с фото быстро и просто
Пончики на завтрак. Фото: smakuiemo.com.ua

Нежные пончики на кефире — идеальный вариант быстрого завтрака. За 20 минут можно приготовить воздушные и мягкие внутри пончики, обжаренные до золотистой корочки. Простой рецепт подойдет даже начинающих и гарантированно понравится всей семье.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • кефир — 250 г;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • масло — 3 ст. л.;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • мука — 420 г;
  • масло — для жарки;
  • сахарная пудра — для посыпки.

Способ приготовления

В глубокую миску добавить кефир комнатной температуры, всыпать сахар и добавить яйцо. Осторожно перемешать до однородности, добавить масло и еще раз хорошо соединить все ингредиенты, чтобы масса стала гладкой и блестящей.

простий рецепт пончиків
Молоко и яйца. Фото: smakuiemo.com.ua

Всыпать соду и постепенно добавлять муку, внимательно следя за консистенцией теста. Когда замешивание ложкой станет неудобным, продолжить руками, чувствуя, как тесто становится мягким и послушным.

рецепт тіста для пончиків
Приготовление пончиков. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовое тесто выложить на припыленную поверхность и раскатать в пласт средней толщины. С помощью круглой формы сформировать пончики с отверстием посередине.

рецепт пончиків
Приготовление пончиков на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Разогреть сковородку с достаточным количеством масла и выкладывать заготовки. Обжаривать пончики на среднем огне, переворачивая, пока они не станут равномерно золотистыми. Готовую выпечку выложить на бумажное полотенце, после этого щедро посыпать сахарной пудрой.

Автор:
Юлия Щербак
Автор:
Юлия Щербак
