Пончики на кефірі на сніданок за 20 хвилин — швидко та просто

Пончики на кефірі на сніданок за 20 хвилин — швидко та просто

Дата публікації: 19 січня 2026 05:04
Пончики на кефірі рецепт — приготування з фото швидко та просто
Пончики на сніданок. Фото: smakuiemo.com.ua

Ніжні пончики на кефірі — ідеальний варіант швидкого сніданку. За 20 хвилин можна приготувати повітряні та м’які всередині пончики, обсмажені до золотистої скоринки. Простий рецепт підійде навіть початківцям і гарантовано сподобається всій родині.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • кефір — 250 г;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • олія — 3 ст. л.;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • борошно — 420 г;
  • олія — для смаження;
  • цукрова пудра — для посипання.

Спосіб приготування

У глибоку миску додати кефір кімнатної температури, всипати цукор та додати яйце. Обережно перемішати до однорідності, додати олію та ще раз добре поєднати всі інгредієнти, щоб маса стала гладкою й блискучою.

простий рецепт пончиків
Молоко та яйця. Фото: smakuiemo.com.ua

Всипати соду і поступово додавати борошно, уважно стежачи за консистенцією тіста. Коли замішування ложкою стане незручним, продовжити руками, відчуваючи, як тісто стає м’яким та слухняним.

рецепт тіста для пончиків
Приготування пончиків. Фото: smakuiemo.com.ua

Готове тісто викласти на припилену поверхню та розкачати у пласт середньої товщини. За допомогою круглої форми сформувати пончики з отвором посередині.

рецепт пончиків
Приготування пончиків на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Розігріти сковорідку з достатньою кількістю олії та викладати заготовки. Обсмажувати пончики на середньому вогні, перевертаючи, поки вони не стануть рівномірно золотистими. Готову випічку викласти на паперовий рушник, після цього щедро посипати цукровою пудрою.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань. 

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків. 

Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин

Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок

Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси. 

десерт рецепт пончики ідея для сніданку тісто
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
