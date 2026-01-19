Пончики на кефірі рецепт — приготування з фото швидко та просто

Пончики на сніданок. Фото: smakuiemo.com.ua

Ніжні пончики на кефірі — ідеальний варіант швидкого сніданку. За 20 хвилин можна приготувати повітряні та м’які всередині пончики, обсмажені до золотистої скоринки. Простий рецепт підійде навіть початківцям і гарантовано сподобається всій родині.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

кефір — 250 г;

цукор — 3 ст. л.;

яйце — 1 шт.;

олія — 3 ст. л.;

сода — 0,5 ч. л.;

борошно — 420 г;

олія — для смаження;

цукрова пудра — для посипання.

Спосіб приготування

У глибоку миску додати кефір кімнатної температури, всипати цукор та додати яйце. Обережно перемішати до однорідності, додати олію та ще раз добре поєднати всі інгредієнти, щоб маса стала гладкою й блискучою.

Молоко та яйця. Фото: smakuiemo.com.ua

Всипати соду і поступово додавати борошно, уважно стежачи за консистенцією тіста. Коли замішування ложкою стане незручним, продовжити руками, відчуваючи, як тісто стає м’яким та слухняним.

Приготування пончиків. Фото: smakuiemo.com.ua

Готове тісто викласти на припилену поверхню та розкачати у пласт середньої товщини. За допомогою круглої форми сформувати пончики з отвором посередині.

Приготування пончиків на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Розігріти сковорідку з достатньою кількістю олії та викладати заготовки. Обсмажувати пончики на середньому вогні, перевертаючи, поки вони не стануть рівномірно золотистими. Готову випічку викласти на паперовий рушник, після цього щедро посипати цукровою пудрою.

