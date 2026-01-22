Лепешки на воде без яиц — простой рецепт приготовления на завтрак

Лепешки на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Домашние лепешки на воде без яиц — это простой и проверенный временем вариант завтрака. Они готовятся из минимального набора продуктов, получаются мягкими внутри и румяными снаружи. Такой рецепт приготовления с фото легко повторить даже без кулинарного опыта. Лепешки универсальны, хорошо сочетаются как с солеными блюдами, так и со сладкими дополнениями.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

мука — 800 г;

вода — 500 мл.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ст. л.;

дрожжи — 11 г;

растительное масло — 3 ст. л.

Способ приготовления

Воду подогреть до теплого состояния, перелить в глубокую миску. Добавить соль, сахар и дрожжи, тщательно перемешать до полного растворения. Добавить растительное масло, еще раз перемешать. Постепенно добавлять муку, замешивать мягкое, эластичное и слегка липкое тесто.

Накрыть тесто крышкой или полотенцем, оставить в теплом месте примерно на 1 час, чтобы оно хорошо подошло. После подъема обмять тесто, поделить на 6 равных частей и сформировать шарики.

Каждый шарик руками растянуть в лепешку по размеру сковороды. В центре каждой лепешки сделать небольшое отверстие. На сковороду налить растительное масло так, чтобы оно полностью покрывало дно. Выложить лепешки и обжаривать с обеих сторон до равномерной золотистой корочки.

Лепешки с соусом. Фото: smachnenke.com.ua

Готовые лепешки выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавать горячими или теплыми. Они хорошо сочетаются как с солеными блюдами, так и со сладкими добавками.

