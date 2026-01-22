Видео
Лепешки на завтрак на воде и без яиц — по рецепту бабушки

Лепешки на завтрак на воде и без яиц — по рецепту бабушки

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 05:04
Лепешки на воде без яиц — простой рецепт приготовления на завтрак
Лепешки на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Домашние лепешки на воде без яиц — это простой и проверенный временем вариант завтрака. Они готовятся из минимального набора продуктов, получаются мягкими внутри и румяными снаружи. Такой рецепт приготовления с фото легко повторить даже без кулинарного опыта. Лепешки универсальны, хорошо сочетаются как с солеными блюдами, так и со сладкими дополнениями.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • мука — 800 г;
  • вода — 500 мл.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • дрожжи — 11 г;
  • растительное масло — 3 ст. л.

Способ приготовления

Воду подогреть до теплого состояния, перелить в глубокую миску. Добавить соль, сахар и дрожжи, тщательно перемешать до полного растворения. Добавить растительное масло, еще раз перемешать. Постепенно добавлять муку, замешивать мягкое, эластичное и слегка липкое тесто.

Накрыть тесто крышкой или полотенцем, оставить в теплом месте примерно на 1 час, чтобы оно хорошо подошло. После подъема обмять тесто, поделить на 6 равных частей и сформировать шарики.

Каждый шарик руками растянуть в лепешку по размеру сковороды. В центре каждой лепешки сделать небольшое отверстие. На сковороду налить растительное масло так, чтобы оно полностью покрывало дно. Выложить лепешки и обжаривать с обеих сторон до равномерной золотистой корочки.

рецепт коржиків на воді без яєць
Лепешки с соусом. Фото: smachnenke.com.ua

Готовые лепешки выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавать горячими или теплыми. Они хорошо сочетаются как с солеными блюдами, так и со сладкими добавками.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.

Просто смешайте 2 яйца с хлебом — вкусный завтрак за 5 минут.

Хачапури из 2 картофелин без теста и хлопот — рецепт на завтрак.

Простая намазка на хлеб, как настоящий деликатес — вкуснее колбасы.

рецепт хлеб идея для завтрака тесто рецепт завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
