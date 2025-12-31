Наполеон-Панчо — домашній рецепт з фото, який поєднав два легендарні торти

Наполеон-Панчо. Фото: gospodynka.com.ua

Наполеон-Панчо — це вдале поєднання класичної шаруватості Наполеона та соковитої ніжності Панча. Такий торт виглядає ефектно, легко готується та ідеально підходить для святкового столу. Завдяки заварному крему з вершками десерт виходить м’яким, добре просоченим і дуже збалансованим на смак.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

листкове тісто бездріжджове — 500 г;

молоко — 1–2 ст. л.;

цукрова пудра — 1 ст. л.;

какао — 1 ст. л.

Для крема:

молоко — 500 мл.;

цукор — 180 г;

крохмаль кукурудзяний — 60 г;

сіль — 1 ч. л.;

яйця — 2 шт.;

екстракт ванілі — 2 ч. л.;

вершки холодні 33% — 350 мл;

желатин — 6 г;

вода — 30 мл;

ананаси консервовані — до свого смаку;

волоські горіхи — до свого смаку.

Спосіб приготування

Листкове тісто розкласти, змастити молоком, посипати сумішшю цукрової пудри та какао, нарізати на невеликі квадрати. Перекласти заготовки на деко, застелене пергаментом, випікати у добре розігрітій духовці при температурі 220 °C протягом 15 хвилин до рум’яної скоринки. Дати повністю охолонути, після чого частину квадратиків обережно поламати руками на окремі подушечки, а невелику кількість подрібнити в крихту для декору.

Приготування коржів. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему молоко нагріти в каструлі майже до кипіння. В окремій мисці з’єднати цукор, кукурудзяний крохмаль і сіль, додати яйця та ретельно перемішати до однорідної маси без грудочок.

Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Влити частину гарячого молока в яєчну суміш, активно розмішати та повернути все назад у каструлю. Варити крем на середньому вогні, постійно помішуючи, доки маса не загусне і не почне кипіти. Додати ваніль, перекласти крем у миску, накрити плівкою в контакт і залишити до повного охолодження.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Желатин залити водою кімнатної температури, перемішати та залишити на 10 хвилин для набухання. Холодні вершки збити міксером до стійких піків. Заварну основу злегка перемішати міксером до гладкої консистенції. Желатин розтопити та ввести в заварний крем, після чого поступово підмішати збиті вершки. Крем має вийти ніжний, повітряний і стабільний. Невелику частину відкласти для фінального оздоблення.

Готовий Наполеон. Фото: gospodynka.com.ua

Глибоку миску вистелити харчовою плівкою. На дно викласти шар крему, додати листкові подушечки, знову крем, шматочки ананасів і подрібнені волоські горіхи. Акуратно перемішати та добре ущільнити масу, щоб не залишалося порожнин. Накрити плівкою та поставити в холодильник мінімум на кілька годин, найкраще — на ніч.

Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua

Готовий торт перевернути на тарілку, зняти плівку, змастити поверхню відкладеним кремом і обсипати крихтою з листкового тіста. Десерт виходить ніжний, соковитий, добре просочений і має яскравий святковий вигляд.

