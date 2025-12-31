Наполеон-Панчо — домашний рецепт с фото, который соединил два легендарных торта

Наполеон-Панчо. Фото: gospodynka.com.ua

Наполеон-Панчо — это удачное сочетание классической слоистости Наполеона и сочной нежности Панчо. Такой торт выглядит эффектно, легко готовится и идеально подходит для праздничного стола. Благодаря заварному крему со сливками десерт получается мягким, хорошо пропитанным и очень сбалансированным на вкус.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

слоеное тесто бездрожжевое — 500 г;

молоко — 1-2 ст. л.;

сахарная пудра — 1 ст. л.;

какао — 1 ст. л.

Для крема:

молоко — 500 мл.;

сахар — 180 г;

крахмал кукурузный — 60 г;

соль — 1 ч. л.;

яйца — 2 шт.;

экстракт ванили — 2 ч. л.;

сливки холодные 33% — 350 мл.;

желатин — 6 г;

вода — 30 мл.;

ананасы консервированные — по своему вкусу;

грецкие орехи — по своему вкусу.

Способ приготовления

Слоеное тесто разложить, смазать молоком, посыпать смесью сахарной пудры и какао, нарезать на небольшие квадраты. Переложить заготовки на противень, застеленный пергаментом, выпекать в хорошо разогретой духовке при температуре 220 °C в течение 15 минут до румяной корочки. Дать полностью остыть, после чего часть квадратиков осторожно поломать руками на отдельные подушечки, а небольшое количество измельчить в крошку для декора.

Приготовление коржей. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема молоко нагреть в кастрюле почти до кипения. В отдельной миске соединить сахар, кукурузный крахмал и соль, добавить яйца и тщательно перемешать до однородной массы без комочков.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Влить часть горячего молока в яичную смесь, активно размешать и вернуть все обратно в кастрюлю. Варить крем на среднем огне, постоянно помешивая, пока масса не загустеет и не начнет кипеть. Добавить ваниль, переложить крем в миску, накрыть пленкой в контакт и оставить до полного остывания.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Желатин залить водой комнатной температуры, перемешать и оставить на 10 минут для набухания. Холодные сливки взбить миксером до устойчивых пиков. Заварную основу слегка перемешать миксером до гладкой консистенции. Желатин растопить и ввести в заварной крем, после чего постепенно подмешать взбитые сливки. Крем должен получиться нежный, воздушный и стабильный. Небольшую часть отложить для финальной отделки.

Готовый Наполеон. Фото: gospodynka.com.ua

Глубокую миску выстелить пищевой пленкой. На дно выложить слой крема, добавить слоеные подушечки, снова крем, кусочки ананасов и измельченные грецкие орехи. Аккуратно перемешать и хорошо уплотнить массу, чтобы не оставалось пустот. Накрыть пленкой и поставить в холодильник минимум на несколько часов, лучше всего — на ночь.

Домашний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Готовый торт перевернуть на тарелку, снять пленку, смазать поверхность отложенным кремом и обсыпать крошкой из слоеного теста. Десерт получается нежный, сочный, хорошо пропитанный и имеет яркий праздничный вид.

