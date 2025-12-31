Видео
Наполеон-Панчо — рецепт соединил лучшее в 2-х тортах

Наполеон-Панчо — рецепт соединил лучшее в 2-х тортах

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 03:04
Наполеон-Панчо — домашний рецепт с фото, который соединил два легендарных торта
Наполеон-Панчо. Фото: gospodynka.com.ua

Наполеон-Панчо — это удачное сочетание классической слоистости Наполеона и сочной нежности Панчо. Такой торт выглядит эффектно, легко готовится и идеально подходит для праздничного стола. Благодаря заварному крему со сливками десерт получается мягким, хорошо пропитанным и очень сбалансированным на вкус.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • слоеное тесто бездрожжевое — 500 г;
  • молоко — 1-2 ст. л.;
  • сахарная пудра — 1 ст. л.;
  • какао — 1 ст. л.

Для крема:

  • молоко — 500 мл.;
  • сахар — 180 г;
  • крахмал кукурузный — 60 г;
  • соль — 1 ч. л.;
  • яйца — 2 шт.;
  • экстракт ванили — 2 ч. л.;
  • сливки холодные 33% — 350 мл.;
  • желатин — 6 г;
  • вода — 30 мл.;
  • ананасы консервированные — по своему вкусу;
  • грецкие орехи — по своему вкусу.

Способ приготовления

Слоеное тесто разложить, смазать молоком, посыпать смесью сахарной пудры и какао, нарезать на небольшие квадраты. Переложить заготовки на противень, застеленный пергаментом, выпекать в хорошо разогретой духовке при температуре 220 °C в течение 15 минут до румяной корочки. Дать полностью остыть, после чего часть квадратиков осторожно поломать руками на отдельные подушечки, а небольшое количество измельчить в крошку для декора.

рецепт смачного наполеона
Приготовление коржей. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема молоко нагреть в кастрюле почти до кипения. В отдельной миске соединить сахар, кукурузный крахмал и соль, добавить яйца и тщательно перемешать до однородной массы без комочков.

простий рецепт смачного наполеона
Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Влить часть горячего молока в яичную смесь, активно размешать и вернуть все обратно в кастрюлю. Варить крем на среднем огне, постоянно помешивая, пока масса не загустеет и не начнет кипеть. Добавить ваниль, переложить крем в миску, накрыть пленкой в контакт и оставить до полного остывания.

рецепт смачного наполеона по новому
Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Желатин залить водой комнатной температуры, перемешать и оставить на 10 минут для набухания. Холодные сливки взбить миксером до устойчивых пиков. Заварную основу слегка перемешать миксером до гладкой консистенции. Желатин растопить и ввести в заварной крем, после чего постепенно подмешать взбитые сливки. Крем должен получиться нежный, воздушный и стабильный. Небольшую часть отложить для финальной отделки.

незвичайний рецепт смачного наполеона
Готовый Наполеон. Фото: gospodynka.com.ua

Глубокую миску выстелить пищевой пленкой. На дно выложить слой крема, добавить слоеные подушечки, снова крем, кусочки ананасов и измельченные грецкие орехи. Аккуратно перемешать и хорошо уплотнить массу, чтобы не оставалось пустот. Накрыть пленкой и поставить в холодильник минимум на несколько часов, лучше всего — на ночь.

рецепт смачного особливого наполеона
Домашний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Готовый торт перевернуть на тарелку, снять пленку, смазать поверхность отложенным кремом и обсыпать крошкой из слоеного теста. Десерт получается нежный, сочный, хорошо пропитанный и имеет яркий праздничный вид.

десерт торт рецепт выпечка Наполеон
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
