Главная Вкус Торт "Снежинка" — бисквит на 1 яйце и нежнейшее сметанное суфле

Торт "Снежинка" — бисквит на 1 яйце и нежнейшее сметанное суфле

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 03:04
Торт Снежинка — нежный бисквит на 1 яйце с воздушным сметанным суфле рецепт с фото
Торт "Снежинка". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Снежинка" сочетает нежный бисквит на одном яйце и воздушное сметанное суфле. Простое приготовление позволяет получить праздничный десерт, который тает во рту и станет украшением любого стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 100 г;
  • молоко — 150 мл.;
  • масло — 60 г;
  • мука — 150 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • желатин — 10 г;
  • вода — 80 мл.;
  • лимонный сок — 40-45 мл.;
  • сгущенное молоко — 200 г;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • сметана — 500 г;
  • фисташки — для украшения;
  • шоколад — для украшения.

Способ приготовления

Взбить яйцо со щепоткой соли и сахаром до светлой массы. Добавить молоко и растительное масло, перемешать. Смешать муку с разрыхлителем и всыпать в жидкую смесь, перемешать до однородности без комочков.

рецепт торта на сметані
Тесто для коржей. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить тесто в смазанную маслом сковороду диаметром 26 см, накрыть крышкой и выпекать на самом маленьком огне 35-40 минут до сухой зубочистки. Остуженный корж нарезать на кубики.

простий рецепт торта
Готовый корж. Фото: gospodynka.com.ua

Желатин замочить в воде. Лимонный сок смешать со сгущенным молоком и ванильным сахаром, взбить миксером. Добавить сметану и взбить до однородности. Растопленный желатин влить в сметанную массу и взбивать еще 5 минут до нежного суфле.

смачний торт зі сметаною
Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Разъемное кольцо обернуть пленкой, выложить кубики бисквита на дно, залить сметанным суфле.

вишуканий торт з кремом на сметані
Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Сверху добавить несколько кубиков бисквита для ровной поверхности. Охлаждать 3-4 часа. Перед подачей украсить шоколадом и фисташками.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
