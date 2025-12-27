Торт Снежинка — нежный бисквит на 1 яйце с воздушным сметанным суфле рецепт с фото

Торт "Снежинка". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Снежинка" сочетает нежный бисквит на одном яйце и воздушное сметанное суфле. Простое приготовление позволяет получить праздничный десерт, который тает во рту и станет украшением любого стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 100 г;

молоко — 150 мл.;

масло — 60 г;

мука — 150 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

желатин — 10 г;

вода — 80 мл.;

лимонный сок — 40-45 мл.;

сгущенное молоко — 200 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

сметана — 500 г;

фисташки — для украшения;

шоколад — для украшения.

Способ приготовления

Взбить яйцо со щепоткой соли и сахаром до светлой массы. Добавить молоко и растительное масло, перемешать. Смешать муку с разрыхлителем и всыпать в жидкую смесь, перемешать до однородности без комочков.

Тесто для коржей. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить тесто в смазанную маслом сковороду диаметром 26 см, накрыть крышкой и выпекать на самом маленьком огне 35-40 минут до сухой зубочистки. Остуженный корж нарезать на кубики.

Готовый корж. Фото: gospodynka.com.ua

Желатин замочить в воде. Лимонный сок смешать со сгущенным молоком и ванильным сахаром, взбить миксером. Добавить сметану и взбить до однородности. Растопленный желатин влить в сметанную массу и взбивать еще 5 минут до нежного суфле.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Разъемное кольцо обернуть пленкой, выложить кубики бисквита на дно, залить сметанным суфле.

Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Сверху добавить несколько кубиков бисквита для ровной поверхности. Охлаждать 3-4 часа. Перед подачей украсить шоколадом и фисташками.

