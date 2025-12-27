Торт Сніжинка — ніжний бісквіт на 1 яйці з повітряним сметанним суфле рецепт з фото

Торт "Сніжинка". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Сніжинка" поєднує ніжний бісквіт на одному яйці та повітряне сметанне суфле. Просте приготування дозволяє отримати святковий десерт, який тане в роті та стане прикрасою будь-якого столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

яйце — 1 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — 100 г;

молоко — 150 мл.;

олія — 60 г;

борошно — 150 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

желатин — 10 г;

вода — 80 мл;

лимонний сік — 40–45 мл.;

згущене молоко — 200 г;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

сметана — 500 г;

фісташки — для прикраси;

шоколад — для прикраси.

Спосіб приготування

Збити яйце з дрібкою солі та цукром до світлої маси. Додати молоко та олію, перемішати. Змішати борошно з розпушувачем і всипати в рідку суміш, перемішати до однорідності без грудочок.

Тісто для коржів. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти тісто у змащену олією сковорідку діаметром 26 см, накрити кришкою і випікати на найменшому вогні 35–40 хвилин до сухої зубочистки. Остуджений корж нарізати на кубики.

Готовий корж. Фото: gospodynka.com.ua

Желатин замочити у воді. Лимонний сік змішати зі згущеним молоком і ванільним цукром, збити міксером. Додати сметану і збити до однорідності. Розтоплений желатин влити у сметанну масу і збивати ще 5 хвилин до ніжного суфле.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Роз’ємне кільце обгорнути плівкою, викласти кубики бісквіта на дно, залити сметанним суфле.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Зверху додати кілька кубиків бісквіта для рівної поверхні. Охолоджувати 3–4 години. Перед подачею прикрасити шоколадом і фісташками.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття.

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт.

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди.

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.