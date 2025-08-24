Огірки на зиму Квартирні, як бочкові — хрустка консервація з надійним зберіганням

Огірки на зиму. Фото: gospodynka.com.ua

Огірки на зиму "Квартирні" — домашня альтернатива "бочковим" із виразним ароматом зелені та щільною текстурою. Розсіл на солі тримає хруст, спеції додають характеру, а банки впевнено стоять без льоху. Ідеальний варіант для міської кухні, коли хочеться запасів на всю зиму.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

огірки — за потребою;

зонтики кропу — 1–2 шт. на банку 2 л;

листя хрону — 1 шматочок на банку;

лавровий лист — 1 шт. на банку;

перець чорний горошком — 5–7 шт. на банку;

перець гострий — до свого смаку;

часник — 3–4 зуб. на банку.

Розсіл на 1 л води:

сіль — 50 г (2 ст. л. з невеликою гіркою; для великих огірків — 60 г).

Спосіб приготування

Підготувати огірки: помити, за бажанням замочити у холодній воді 2–3 години для хрусткості, підрізати кінчики з обох боків. Банки вимити з содою та простерилізувати зручним способом, кришки прокип’ятити.

Огірки в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Для розсолу у частині води розчинити сіль, додати решту води до потрібного об’єму й дати рідині стати кімнатної температури. У дволітрову банку додати на дно зонтики кропу, шматочок листя хрону, лавровий лист, перець горошком, дрібку гострого перцю та подрібнений часник. Заповнити банку огірками до половини, знову додати трохи зелені й спецій, далі заповнити до верху.

Огірки в маринаді. Фото: gospodynka.com.ua

Додати розсіл, накрити кришкою без закручування, поставити банку в миску та залишити при кімнатній температурі на 3 дні. За бажанням тримати до 5 днів — орієнтуватися на потрібну кислинку. Готові огірки вийняти у друшляк і швидко обполоснути чистою водою. Розсіл перелити у каструлю, довести до кипіння, зняти піну та прогріти 4–5 хвилин; за потреби додати лавровий лист і кілька горошин перцю для аромату.

Огірки в банках з маринадом. Фото: gospodynka.com.ua

Повернути огірки щільно у банку, додати гарячий розсіл до верху, злегка постукувати банкою, щоб вийшли бульбашки повітря. Одразу щільно закрутити стерильними кришками, дати охолонути за кімнатної температури без укутування. Зберігати у темному прохолодному місці.

