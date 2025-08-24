Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Огірки на зиму "Квартирні" — зберігаються не одну зиму arrow

Огірки на зиму "Квартирні" — зберігаються не одну зиму

24 серпня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Огірки на зиму Квартирні, як бочкові — хрустка консервація з надійним зберіганням
Огірки на зиму. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Огірки на зиму "Квартирні" — домашня альтернатива "бочковим" із виразним ароматом зелені та щільною текстурою. Розсіл на солі тримає хруст, спеції додають характеру, а банки впевнено стоять без льоху. Ідеальний варіант для міської кухні, коли хочеться запасів на всю зиму.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • огірки — за потребою;
  • зонтики кропу — 1–2 шт. на банку 2 л;
  • листя хрону — 1 шматочок на банку;
  • лавровий лист — 1 шт. на банку;
  • перець чорний горошком — 5–7 шт. на банку;
  • перець гострий — до свого смаку;
  • часник — 3–4 зуб. на банку.

Розсіл на 1 л води:

  • сіль — 50 г (2 ст. л. з невеликою гіркою; для великих огірків — 60 г).

Спосіб приготування

Підготувати огірки: помити, за бажанням замочити у холодній воді 2–3 години для хрусткості, підрізати кінчики з обох боків. Банки вимити з содою та простерилізувати зручним способом, кришки прокип’ятити.

огірки в банках
Огірки в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Для розсолу у частині води розчинити сіль, додати решту води до потрібного об’єму й дати рідині стати кімнатної температури. У дволітрову банку додати на дно зонтики кропу, шматочок листя хрону, лавровий лист, перець горошком, дрібку гострого перцю та подрібнений часник. Заповнити банку огірками до половини, знову додати трохи зелені й спецій, далі заповнити до верху.

огірки на зиму
Огірки в маринаді. Фото: gospodynka.com.ua

Додати розсіл, накрити кришкою без закручування, поставити банку в миску та залишити при кімнатній температурі на 3 дні. За бажанням тримати до 5 днів — орієнтуватися на потрібну кислинку. Готові огірки вийняти у друшляк і швидко обполоснути чистою водою. Розсіл перелити у каструлю, довести до кипіння, зняти піну та прогріти 4–5 хвилин; за потреби додати лавровий лист і кілька горошин перцю для аромату.

рецепт консервованих огірків на зиму
Огірки в банках з маринадом. Фото: gospodynka.com.ua

Повернути огірки щільно у банку, додати гарячий розсіл до верху, злегка постукувати банкою, щоб вийшли бульбашки повітря. Одразу щільно закрутити стерильними кришками, дати охолонути за кімнатної температури без укутування. Зберігати у темному прохолодному місці.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму. 

консервація рецепт квашені огірки мариновані огірки заготівля на зиму
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації