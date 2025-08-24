Огурцы на зиму Квартирные, как бочковые — хрустящая консервация с надежным хранением

Огурцы на зиму. Фото: gospodynka.com.ua

Огурцы на зиму "Квартирные" — домашняя альтернатива "бочковым" с выразительным ароматом зелени и плотной текстурой. Рассол на соли держит хруст, специи добавляют характера, а банки уверенно стоят без погреба. Идеальный вариант для городской кухни, когда хочется запасов на всю зиму.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

огурцы — по необходимости;

зонтики укропа — 1-2 шт. на банку 2 л.;

листья хрена — 1 кусочек на банку;

лавровый лист — 1 шт. на банку;

перец черный горошком — 5-7 шт. на банку;

перец острый — по своему вкусу;

чеснок — 3-4 зуб. на банку.

Рассол на 1 л воды:

соль — 50 г (2 ст. л. с небольшой горкой; для крупных огурцов - 60 г).

Способ приготовления

Подготовить огурцы: помыть, по желанию замочить в холодной воде 2-3 часа для хруста, подрезать кончики с обеих сторон. Банки вымыть с содой и простерилизовать удобным способом, крышки прокипятить.

Огурцы в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Для рассола в части воды растворить соль, добавить остальную воду до нужного объема и дать жидкости стать комнатной температуры. В двухлитровую банку добавить на дно зонтики укропа, кусочек листьев хрена, лавровый лист, перец горошком, щепотку острого перца и измельченный чеснок. Заполнить банку огурцами до половины, снова добавить немного зелени и специй, далее заполнить до верха.

Огурцы в маринаде. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить рассол, накрыть крышкой без закручивания, поставить банку в миску и оставить при комнатной температуре на 3 дня. По желанию держать до 5 дней — ориентироваться на нужную кислинку. Готовые огурцы вынуть в дуршлаг и быстро ополоснуть чистой водой. Рассол перелить в кастрюлю, довести до кипения, снять пену и прогреть 4-5 минут; при необходимости добавить лавровый лист и несколько горошин перца для аромата.

Огурцы в банках с маринадом. Фото: gospodynka.com.ua

Вернуть огурцы плотно в банку, добавить горячий рассол до верха, слегка постукивать банкой, чтобы вышли пузырьки воздуха. Сразу плотно закрутить стерильными крышками, дать остыть при комнатной температуре без укутывания. Хранить в темном прохладном месте.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Очень удобный рецепт огурцов консервированных кубиком — для оливье и винегрета на зиму.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.