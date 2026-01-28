Відео
Україна
Оладки за 10 хвилин на сніданок — склянка кефіра та 2 яйця

Оладки за 10 хвилин на сніданок — склянка кефіра та 2 яйця

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 05:04
Пишні оладки з цибулею на кефірі — сніданок за 10 хвилин
Оладки на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Хочеться швидкого і смачного сніданку? Ця страва з кефіру та яєць готується всього за 10 хвилин. Оладки виходять пишні, повітряні та ароматні завдяки зеленій цибулі. Ідеально подавати гарячими зі сметаною — такий початок дня точно подарує настрій.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • яйця — 1–2 шт.;
  • кефір теплий — 400 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • борошно — 300–350 г;
  • зелена цибуля — 1 пучок;
  • олія — для обсмажування.

Спосіб приготування

У мисці збити яйця, додати теплий кефір, сіль, цукор і соду, добре перемішати. Потроху підсипати борошно, отримавши м’яке, текуче тісто. 

оладки на сніданок
Тісто та зелена цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Дрібно нарізати зелену цибулю та обережно додати до тіста. Дати постояти 15–20 хвилин, щоб з’явилися бульбашки та тісто стало повітряним.

оладки з зеленою цибулею
Оладки на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

На розігріту сковороду з олією викладати тісто ложкою або кондитерським мішком.

рецепт оладок з зеленою цибулею
Смажені оладки. Фото: gospodynka.com.ua

Смажити під кришкою до рум’яної скоринки з одного боку, потім перевернути та смажити з іншого. Готові оладки подавати гарячими, зі сметаною або улюбленим соусом.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань. 

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків. 

Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин

Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок

Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
