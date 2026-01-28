Пишні оладки з цибулею на кефірі — сніданок за 10 хвилин

Оладки на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Хочеться швидкого і смачного сніданку? Ця страва з кефіру та яєць готується всього за 10 хвилин. Оладки виходять пишні, повітряні та ароматні завдяки зеленій цибулі. Ідеально подавати гарячими зі сметаною — такий початок дня точно подарує настрій.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

яйця — 1–2 шт.;

кефір теплий — 400 г;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 1 ст. л.;

сода — 1 ч. л.;

борошно — 300–350 г;

зелена цибуля — 1 пучок;

олія — для обсмажування.

Спосіб приготування

У мисці збити яйця, додати теплий кефір, сіль, цукор і соду, добре перемішати. Потроху підсипати борошно, отримавши м’яке, текуче тісто.

Тісто та зелена цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Дрібно нарізати зелену цибулю та обережно додати до тіста. Дати постояти 15–20 хвилин, щоб з’явилися бульбашки та тісто стало повітряним.

Оладки на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

На розігріту сковороду з олією викладати тісто ложкою або кондитерським мішком.

Смажені оладки. Фото: gospodynka.com.ua

Смажити під кришкою до рум’яної скоринки з одного боку, потім перевернути та смажити з іншого. Готові оладки подавати гарячими, зі сметаною або улюбленим соусом.

