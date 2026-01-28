Пишні оладки з цибулею на кефірі — сніданок за 10 хвилин

Оладки за 10 хвилин на сніданок — склянка кефіра та 2 яйця
Хочеться швидкого і смачного сніданку? Ця страва з кефіру та яєць готується всього за 10 хвилин. Оладки виходять пишні, повітряні та ароматні завдяки зеленій цибулі. Ідеально подавати гарячими зі сметаною — такий початок дня точно подарує настрій.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 1–2 шт.;
- кефір теплий — 400 г;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- сода — 1 ч. л.;
- борошно — 300–350 г;
- зелена цибуля — 1 пучок;
- олія — для обсмажування.
Спосіб приготування
У мисці збити яйця, додати теплий кефір, сіль, цукор і соду, добре перемішати. Потроху підсипати борошно, отримавши м’яке, текуче тісто.
Дрібно нарізати зелену цибулю та обережно додати до тіста. Дати постояти 15–20 хвилин, щоб з’явилися бульбашки та тісто стало повітряним.
На розігріту сковороду з олією викладати тісто ложкою або кондитерським мішком.
Смажити під кришкою до рум’яної скоринки з одного боку, потім перевернути та смажити з іншого. Готові оладки подавати гарячими, зі сметаною або улюбленим соусом.
