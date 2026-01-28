Пышные оладьи с луком на кефире — завтрак за 10 минут

Оладьи на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Хочется быстрого и вкусного завтрака? Это блюдо из кефира и яиц готовится всего за 10 минут. Оладьи получаются пышные, воздушные и ароматные благодаря зеленому луку. Идеально подавать горячими со сметаной — такое начало дня точно подарит настроение.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

яйца — 1-2 шт.;

кефир теплый — 400 г;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ст. л.;

сода — 1 ч. л.;

мука — 300-350 г;

зеленый лук — 1 пучок;

масло — для обжаривания.

Способ приготовления

В миске взбить яйца, добавить теплый кефир, соль, сахар и соду, хорошо перемешать. Понемногу подсыпать муку, получив мягкое, текучее тесто.

Тесто и зеленый лук. Фото: gospodynka.com.ua

Мелко нарезать зеленый лук и осторожно добавить в тесто. Дать постоять 15-20 минут, чтобы появились пузырьки и тесто стало воздушным.

Оладьи на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

На разогретую сковороду с маслом выкладывать тесто ложкой или кондитерским мешком.

Жареные оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

Жарить под крышкой до румяной корочки с одной стороны, затем перевернуть и жарить с другой. Готовые оладьи подавать горячими, со сметаной или любимым соусом.

