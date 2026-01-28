Пышные оладьи с луком на кефире — завтрак за 10 минут

Оладьи за 10 минут на завтрак — стакан кефира и 2 яйца
Хочется быстрого и вкусного завтрака? Это блюдо из кефира и яиц готовится всего за 10 минут. Оладьи получаются пышные, воздушные и ароматные благодаря зеленому луку. Идеально подавать горячими со сметаной — такое начало дня точно подарит настроение.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 1-2 шт.;
- кефир теплый — 400 г;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- сода — 1 ч. л.;
- мука — 300-350 г;
- зеленый лук — 1 пучок;
- масло — для обжаривания.
Способ приготовления
В миске взбить яйца, добавить теплый кефир, соль, сахар и соду, хорошо перемешать. Понемногу подсыпать муку, получив мягкое, текучее тесто.
Мелко нарезать зеленый лук и осторожно добавить в тесто. Дать постоять 15-20 минут, чтобы появились пузырьки и тесто стало воздушным.
На разогретую сковороду с маслом выкладывать тесто ложкой или кондитерским мешком.
Жарить под крышкой до румяной корочки с одной стороны, затем перевернуть и жарить с другой. Готовые оладьи подавать горячими, со сметаной или любимым соусом.
