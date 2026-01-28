Видео
Оладьи за 10 минут на завтрак — стакан кефира и 2 яйца

Дата публикации 28 января 2026 05:04
Пышные оладьи с луком на кефире — завтрак за 10 минут
Оладьи на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Хочется быстрого и вкусного завтрака? Это блюдо из кефира и яиц готовится всего за 10 минут. Оладьи получаются пышные, воздушные и ароматные благодаря зеленому луку. Идеально подавать горячими со сметаной — такое начало дня точно подарит настроение.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • яйца — 1-2 шт.;
  • кефир теплый — 400 г;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • мука — 300-350 г;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • масло — для обжаривания.

Способ приготовления

В миске взбить яйца, добавить теплый кефир, соль, сахар и соду, хорошо перемешать. Понемногу подсыпать муку, получив мягкое, текучее тесто.

оладки на сніданок
Тесто и зеленый лук. Фото: gospodynka.com.ua

Мелко нарезать зеленый лук и осторожно добавить в тесто. Дать постоять 15-20 минут, чтобы появились пузырьки и тесто стало воздушным.

оладки з зеленою цибулею
Оладьи на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

На разогретую сковороду с маслом выкладывать тесто ложкой или кондитерским мешком.

рецепт оладок з зеленою цибулею
Жареные оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

Жарить под крышкой до румяной корочки с одной стороны, затем перевернуть и жарить с другой. Готовые оладьи подавать горячими, со сметаной или любимым соусом.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
