Омлет у духовці — ніжний рецепт на сніданок з фото та легким приготуванням

Запечений омлет. Фото: smakuiemo.com.ua

Почати день зі сніданку можна смачно та просто — ніжний омлет у духовці порадує своєю повітряною текстурою та легкістю приготування. Цей рецепт повертає смак дитинства, коли омлет завжди виходив ідеально пухким. Готуйте легко та насолоджуйтеся ароматом свіжого омлету прямо з духовки.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

яйця — 5 шт.;

молоко — 250 мл.;

сіль — за смаком;

вершкове масло — для змащення форми.

Спосіб приготування

Розбити яйця в глибоку миску. Додати молоко та сіль, акуратно перемішати вінчиком до однорідності, не збиваючи занадто інтенсивно, щоб омлет залишився ніжним.

Яйця та молоко. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для запікання щедро змастити вершковим маслом, щоб омлет легко відділявся та мав приємний вершковий аромат. Перелити яєчну суміш у форму та поставити у заздалегідь розігріту духовку.

Яєчна суміш. Фото: smakuiemo.com.ua

Запікати при температурі 180 °C близько 30–35 хвилин, не відкриваючи дверцята під час приготування.

Готовий омлет. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли верх набуде легкого золотистого відтінку, вимкнути духовку та залишити омлет всередині на кілька хвилин для збереження форми та текстури. Нарізати порційними шматками та подавати теплим.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї.

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань.

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків.

Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин.

Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок.

Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси.