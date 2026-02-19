Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Омлет у духовці на сніданок — ніжна страва, як в дитячому садочку

Омлет у духовці на сніданок — ніжна страва, як в дитячому садочку

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 05:04
Омлет у духовці — ніжний рецепт на сніданок з фото та легким приготуванням
Запечений омлет. Фото: smakuiemo.com.ua

Почати день зі сніданку можна смачно та просто — ніжний омлет у духовці порадує своєю повітряною текстурою та легкістю приготування. Цей рецепт повертає смак дитинства, коли омлет завжди виходив ідеально пухким. Готуйте легко та насолоджуйтеся ароматом свіжого омлету прямо з духовки.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 5 шт.;
  • молоко — 250 мл.;
  • сіль — за смаком;
  • вершкове масло — для змащення форми.

Спосіб приготування

Розбити яйця в глибоку миску. Додати молоко та сіль, акуратно перемішати вінчиком до однорідності, не збиваючи занадто інтенсивно, щоб омлет залишився ніжним. 

рецепт омлету в духовці
Яйця та молоко. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для запікання щедро змастити вершковим маслом, щоб омлет легко відділявся та мав приємний вершковий аромат. Перелити яєчну суміш у форму та поставити у заздалегідь розігріту духовку. 

омлет з молоком в духовці
Яєчна суміш. Фото: smakuiemo.com.ua

Запікати при температурі 180 °C близько 30–35 хвилин, не відкриваючи дверцята під час приготування. 

рецепт омлету в духовці
Готовий омлет. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли верх набуде легкого золотистого відтінку, вимкнути духовку та залишити омлет всередині на кілька хвилин для збереження форми та текстури. Нарізати порційними шматками та подавати теплим.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань. 

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків. 

Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин

Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок

Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси.

Сніданок яйця рецепт ідея для сніданку омлет
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації