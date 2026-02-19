Видео
Главная Вкус Нежный омлет в духовке на завтрак — рецепт, как в детском саду

Нежный омлет в духовке на завтрак — рецепт, как в детском саду

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 05:04
Омлет в духовке - нежный рецепт на завтрак с фото и легким приготовлением
Запеченный омлет. Фото: smakuiemo.com.ua

Начать день с завтрака можно вкусно и просто — нежный омлет в духовке порадует своей воздушной текстурой и легкостью приготовления. Этот рецепт возвращает вкус детства, когда омлет всегда получался идеально воздушным.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца — 5 шт.;
  • молоко — 250 мл.;
  • соль — по вкусу;
  • сливочное масло — для смазки формы.

Способ приготовления

Разбить яйца в глубокую миску. Добавить молоко и соль, аккуратно перемешать венчиком до однородности, не взбивая слишком интенсивно, чтобы омлет остался нежным.

рецепт омлету в духовці
Яйца и молоко. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для запекания щедро смазать сливочным маслом, чтобы омлет легко отделялся и имел приятный сливочный аромат. Перелить яичную смесь в форму и поставить в заранее разогретую духовку.

омлет з молоком в духовці
Яичная смесь. Фото: smakuiemo.com.ua

Запекать при температуре 180 °C около 30-35 минут, не открывая дверцу во время приготовления.

рецепт омлету в духовці
Готовый омлет. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда верх приобретет легкий золотистый оттенок, выключить духовку и оставить омлет внутри на несколько минут для сохранения формы и текстуры. Нарезать порционными кусками и подавать теплым.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.

Просто смешайте 2 яйца с хлебом — вкусный завтрак за 5 минут.

Хачапури из 2 картофелин без теста и хлопот — рецепт на завтрак.

Простая намазка на хлеб, как настоящий деликатес — вкуснее колбасы.


Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
