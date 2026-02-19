Омлет в духовке - нежный рецепт на завтрак с фото и легким приготовлением

Нежный омлет в духовке на завтрак — рецепт, как в детском саду
Начать день с завтрака можно вкусно и просто — нежный омлет в духовке порадует своей воздушной текстурой и легкостью приготовления. Этот рецепт возвращает вкус детства, когда омлет всегда получался идеально воздушным.
Вам понадобится:
- яйца — 5 шт.;
- молоко — 250 мл.;
- соль — по вкусу;
- сливочное масло — для смазки формы.
Способ приготовления
Разбить яйца в глубокую миску. Добавить молоко и соль, аккуратно перемешать венчиком до однородности, не взбивая слишком интенсивно, чтобы омлет остался нежным.
Форму для запекания щедро смазать сливочным маслом, чтобы омлет легко отделялся и имел приятный сливочный аромат. Перелить яичную смесь в форму и поставить в заранее разогретую духовку.
Запекать при температуре 180 °C около 30-35 минут, не открывая дверцу во время приготовления.
Когда верх приобретет легкий золотистый оттенок, выключить духовку и оставить омлет внутри на несколько минут для сохранения формы и текстуры. Нарезать порционными кусками и подавать теплым.
