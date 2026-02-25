Пекінська капуста — користь і шкода для здоров’я, харчова цінність та властивості

Пекінська капуста. Фото: Freepik

Пекінська капуста давно стала популярним інгредієнтом у щоденному раціоні. Вона має ніжний смак, низьку калорійність і багатий вітамінний склад. Проте, як і будь-який продукт, вона має не лише корисні властивості, а й певні обмеження у вживанні. Розглянемо детальніше, у чому полягає її користь та кому варто бути обережним.

Пекінська капуста — популярний овоч, який цінують за ніжний смак, соковиту текстуру та універсальність у приготуванні. Вона підходить для салатів, закусок, гарнірів і навіть теплих страв.

Пекінська капуста на столі. Фото: Freepik

Завдяки низькій калорійності та високому вмісту води цей продукт часто включають до раціону під час дієтичного харчування.

Харчова цінність

Пекінська капуста містить вітаміни С, А, К та групи В, а також калій, кальцій, магній і залізо. У її складі є клітковина, яка підтримує нормальну роботу травної системи. Овоч не містить жирів і має невисоку калорійність — близько 15–20 ккал на 100 г, що робить його чудовим компонентом легких страв.

1. Підтримка імунітету

Завдяки вітаміну С пекінська капуста сприяє зміцненню захисних сил організму та допомагає протистояти сезонним застудам.

2. Покращення травлення

Клітковина стимулює перистальтику кишечника та сприяє кращому засвоєнню їжі.

3. Користь для серцево-судинної системи

Калій допомагає підтримувати нормальний водно-сольовий баланс і позитивно впливає на роботу серця.

4. Підтримка ваги

Низька калорійність і високий вміст води дозволяють включати цей овоч у раціон для контролю маси тіла.

5. Антиоксидантні властивості

Вітаміни та біологічно активні речовини допомагають нейтралізувати дію вільних радикалів.

Можлива шкода та протипоказання

Попри користь, пекінська капуста може викликати дискомфорт у людей із підвищеною чутливістю шлунка або схильністю до здуття. Надмірне споживання сирого продукту іноді спричиняє метеоризм через високий вміст клітковини.

Пекінська капуста. Фото: Freepik

Також її варто з обережністю вживати людям із загостренням гастриту або виразкової хвороби. У таких випадках краще обирати термічно оброблений варіант.

Як правильно вживати

Найбільше корисних речовин зберігається у свіжій капусті. Її можна додавати до салатів, сендвічів, рулетів або використовувати як основу для легких гарнірів. Для більш м’якого впливу на травлення овоч можна тушкувати чи додавати в супи.

Пекінська капуста — це доступний і поживний продукт, який при помірному споживанні приносить користь організму та урізноманітнює щоденне меню.

