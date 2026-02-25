Видео
Главная Вкус Пекинская капуста — польза и вред для здоровья, кому нельзя

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 00:04
Пекинская капуста — польза и вред для здоровья, кому нельзя включать ее в райион питания
Пекинская капуста. Фото: Freepik

Пекинская капуста давно стала популярным ингредиентом в ежедневном рационе. Она имеет нежный вкус, низкую калорийность и богатый витаминный состав. Однако, как и любой продукт, она имеет не только полезные свойства, но и определенные ограничения в употреблении. Рассмотрим подробнее, в чем заключается ее польза и кому стоит быть осторожным.

О пользе пекинской капусты рассказывают Новини.LIVE.

Читайте также:

Пекинская капуста — популярный овощ, который ценят за нежный вкус, сочную текстуру и универсальность в приготовлении. Она подходит для салатов, закусок, гарниров и даже теплых блюд.

Пекинская капуста. Фото: Freepik

Благодаря низкой калорийности и высокому содержанию воды этот продукт часто включают в рацион во время диетического питания.

Пищевая ценность

Пекинская капуста содержит витамины С, А, К и группы В, а также калий, кальций, магний и железо. В ее составе есть клетчатка, которая поддерживает нормальную работу пищеварительной системы. Овощ не содержит жиров и имеет невысокую калорийность — около 15-20 ккал на 100 г, что делает его отличным компонентом легких блюд.

1. Поддержка иммунитета

Благодаря витамину С пекинская капуста способствует укреплению защитных сил организма и помогает противостоять сезонным простудам.

2. Улучшение пищеварения

Клетчатка стимулирует перистальтику кишечника и способствует лучшему усвоению пищи.

3. Польза для сердечно-сосудистой системы

Калий помогает поддерживать нормальный водно-солевой баланс и положительно влияет на работу сердца.

4. Поддержание веса

Низкая калорийность и высокое содержание воды позволяют включать этот овощ в рацион для контроля массы тела.

5. Антиоксидантные свойства

Витамины и биологически активные вещества помогают нейтрализовать действие свободных радикалов.

Возможный вред и противопоказания

Несмотря на пользу, пекинская капуста может вызвать дискомфорт у людей с повышенной чувствительностью желудка или склонностью к вздутию. Чрезмерное потребление сырого продукта иногда вызывает метеоризм из-за высокого содержания клетчатки.

Пекинская капуста. Фото: Freepik

Также ее стоит с осторожностью употреблять людям с обострением гастрита или язвенной болезни. В таких случаях лучше выбирать термически обработанный вариант.

Как правильно употреблять

Больше всего полезных веществ сохраняется в свежей капусте. Ее можно добавлять в салаты, сэндвичи, рулеты или использовать как основу для легких гарниров. Для более мягкого воздействия на пищеварение овощ можно тушить или добавлять в супы.

Пекинская капуста — это доступный и питательный продукт, который при умеренном потреблении приносит пользу организму и разнообразит ежедневное меню.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

здоровье овощи рецепт нутрициолог пекинская капуста
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
