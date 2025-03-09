Печінка по-берлінськи — ніжна, ароматна та корисна страва

Печінка "по-берлінськи". Фото: smachnenke.com.ua

Якщо ви ще не пробували печінку "по-берлінськи", саме час це виправити. Ніжні шматочки печінки, обсмажені з кисло-солодкими яблуками та ароматною цибулею, створюють ідеальне поєднання смаків. Готується легко, а смакує неперевершено.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

печінка (яловича або куряча) — 500 г;

яблука (кисло-солодкі) — 3 шт.;

цибуля — 3 шт.;

сіль, чорний перець — на смак;

солодка паприка — 1/2 ч. л.;

куркума — 1/3 ч. л.;

гостра приправа — на смак;

олія — для смаження;

борошно — для обвалювання.

Спосіб приготування

Печінку можна використовувати яловичу або курячу — з курячою страва виходить ще ніжнішою. Якщо печінка заморожена, розморозити її не до кінця, щоб було зручніше нарізати. Нарізати печінку порційними шматочками, злегка відбити молотком з обох боків, обваляти в борошні.

Приготувння печінки. Фото: smachnenke.com.ua

Цибулю нарізати кільцями, яблука — часточками. Використовувати кисло-солодкі яблука, вони додадуть страві особливий смак. На пательню налити олію, добре розігріти та викласти печінку. Обсмажувати приблизно по 1 хвилині з кожного боку, щоб вона залишалася м’якою та не пересушилася.

Смажена печінка. Фото: smachnenke.com.ua

Посолити, поперчити з обох боків. Масло, що залишилося після смаження, процідити, потім обсмажити на ньому яблучні часточки до м’якості, але так, щоб вони зберегли форму.

Смажені яблука. Фото: smachnenke.com.ua

На тій самій сковороді обсмажити цибулю до прозорості. Додати солодку паприку, куркуму та гостру приправу, перемішати, готувати до готовності цибулі. На деко викласти яблука, зверху — печінку та обсмажену цибулю. Запікати в розігрітій до 180 °C духовці 5–7 хвилин. Або можна скласти все в сковорідку та прогріти на плиті 3–4 хвилини.

Морква та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Страву можна подавати самостійно або з гарніром. Рекомендуємо готувати одразу дві порції, адже зникає зі столу миттєво.

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