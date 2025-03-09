Печінка по-берлінськи — ніжна, ароматна та корисна страва

Печінка "по-берлінськи" — смачна страва для будь-якого випадку
Якщо ви ще не пробували печінку "по-берлінськи", саме час це виправити. Ніжні шматочки печінки, обсмажені з кисло-солодкими яблуками та ароматною цибулею, створюють ідеальне поєднання смаків. Готується легко, а смакує неперевершено.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- печінка (яловича або куряча) — 500 г;
- яблука (кисло-солодкі) — 3 шт.;
- цибуля — 3 шт.;
- сіль, чорний перець — на смак;
- солодка паприка — 1/2 ч. л.;
- куркума — 1/3 ч. л.;
- гостра приправа — на смак;
- олія — для смаження;
- борошно — для обвалювання.
Спосіб приготування
Печінку можна використовувати яловичу або курячу — з курячою страва виходить ще ніжнішою. Якщо печінка заморожена, розморозити її не до кінця, щоб було зручніше нарізати. Нарізати печінку порційними шматочками, злегка відбити молотком з обох боків, обваляти в борошні.
Цибулю нарізати кільцями, яблука — часточками. Використовувати кисло-солодкі яблука, вони додадуть страві особливий смак. На пательню налити олію, добре розігріти та викласти печінку. Обсмажувати приблизно по 1 хвилині з кожного боку, щоб вона залишалася м’якою та не пересушилася.
Посолити, поперчити з обох боків. Масло, що залишилося після смаження, процідити, потім обсмажити на ньому яблучні часточки до м’якості, але так, щоб вони зберегли форму.
На тій самій сковороді обсмажити цибулю до прозорості. Додати солодку паприку, куркуму та гостру приправу, перемішати, готувати до готовності цибулі. На деко викласти яблука, зверху — печінку та обсмажену цибулю. Запікати в розігрітій до 180 °C духовці 5–7 хвилин. Або можна скласти все в сковорідку та прогріти на плиті 3–4 хвилини.
Страву можна подавати самостійно або з гарніром. Рекомендуємо готувати одразу дві порції, адже зникає зі столу миттєво.
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