Печень по-берлински — нежное, ароматное и полезное блюдо

Печень "по-берлински" — вкусное блюдо для любого случая
Если вы еще не пробовали печень "по-берлински", самое время это исправить. Нежные кусочки печени, обжаренные с кисло-сладкими яблоками и ароматным луком, создают идеальное сочетание вкусов. Готовится легко, а на вкус непревзойденно.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- печень (говяжья или куриная) — 500 г;
- яблоки (кисло-сладкие) — 3 шт.;
- лук — 3 шт.;
- соль, черный перец — по вкусу;
- сладкая паприка — 1/2 ч. л;
- куркума — 1/3 ч. л;
- острая приправа — по вкусу;
- растительное масло — для жарки;
- мука — для обваливания.
Способ приготовления
Печень можно использовать говяжью или куриную — с куриной блюдо получается еще более нежным. Если печень замороженная, разморозить ее не до конца, чтобы было удобнее нарезать. Нарезать печень порционными кусочками, слегка отбить молотком с обеих сторон, обвалять в муке.
Лук нарезать кольцами, яблоки — дольками. Использовать кисло-сладкие яблоки, они придадут блюду особый вкус. На сковороду налить масло, хорошо разогреть и выложить печень. Обжаривать примерно по 1 минуте с каждой стороны, чтобы она оставалась мягкой и не пересушилась.
Посолить, поперчить с обеих сторон. Масло, оставшееся после жарки, процедить, затем обжарить на нем яблочные дольки до мягкости, но так, чтобы они сохранили форму.
На той же сковороде обжарить лук до прозрачности. Добавить сладкую паприку, куркуму и острую приправу, перемешать, готовить до готовности лука. На противень выложить яблоки, сверху — печень и обжаренный лук. Запекать в разогретой до 180 °C духовке 5-7 минут. Или можно сложить все в сковородку и прогреть на плите 3-4 минуты.
Блюдо можно подавать самостоятельно или с гарниром. Рекомендуем готовить сразу две порции, ведь исчезает со стола мгновенно.
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