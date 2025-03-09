Печень по-берлински — нежное, ароматное и полезное блюдо

Печень "по-берлински". Фото: smachnenke.com.ua

Если вы еще не пробовали печень "по-берлински", самое время это исправить. Нежные кусочки печени, обжаренные с кисло-сладкими яблоками и ароматным луком, создают идеальное сочетание вкусов. Готовится легко, а на вкус непревзойденно.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

печень (говяжья или куриная) — 500 г;

яблоки (кисло-сладкие) — 3 шт.;

лук — 3 шт.;

соль, черный перец — по вкусу;

сладкая паприка — 1/2 ч. л;

куркума — 1/3 ч. л;

острая приправа — по вкусу;

растительное масло — для жарки;

мука — для обваливания.

Способ приготовления

Печень можно использовать говяжью или куриную — с куриной блюдо получается еще более нежным. Если печень замороженная, разморозить ее не до конца, чтобы было удобнее нарезать. Нарезать печень порционными кусочками, слегка отбить молотком с обеих сторон, обвалять в муке.

Приготовление печени. Фото: smachnenke.com.ua

Лук нарезать кольцами, яблоки — дольками. Использовать кисло-сладкие яблоки, они придадут блюду особый вкус. На сковороду налить масло, хорошо разогреть и выложить печень. Обжаривать примерно по 1 минуте с каждой стороны, чтобы она оставалась мягкой и не пересушилась.

Жареная печень. Фото: smachnenke.com.ua

Посолить, поперчить с обеих сторон. Масло, оставшееся после жарки, процедить, затем обжарить на нем яблочные дольки до мягкости, но так, чтобы они сохранили форму.

Жареные яблоки. Фото: smachnenke.com.ua

На той же сковороде обжарить лук до прозрачности. Добавить сладкую паприку, куркуму и острую приправу, перемешать, готовить до готовности лука. На противень выложить яблоки, сверху — печень и обжаренный лук. Запекать в разогретой до 180 °C духовке 5-7 минут. Или можно сложить все в сковородку и прогреть на плите 3-4 минуты.

Морковь и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Блюдо можно подавать самостоятельно или с гарниром. Рекомендуем готовить сразу две порции, ведь исчезает со стола мгновенно.

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