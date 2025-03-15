Пиріг Ледарський — знадобиться листкове тісто з морозильної камери

Пиріг "ледарський". Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться чогось смачненького, але немає часу довго стояти біля плити, цей "ледарський" пиріг стане ідеальним варіантом. Знадобиться лише листкове тісто та кілька доступних інгредієнтів.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

листкове тісто — 200 г;

гриби — 200–300 г;

цибуля — 1 шт.;

сіль — на смак;

чорний перець — на смак;

плавлений сир — 100 г;

твердий сир — 150 г.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати кубиками, печериці подрібнити. На сковороді розігріти трохи олії, обсмажити цибулю до прозорості, додати гриби й готувати, поки не випарується зайва рідина. Посолити та поперчити на смак.

Смажені гриби. Фото: smachnenke.com.ua

Додати плавлений сир, перемішати до повного розчинення. Зняти з вогню та дати начинці трохи охолонути.

Листкове тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Листкове тісто розкачати в прямокутник, викласти на деко, сформувати бортики.

Тертий сир. Фото: smachnenke.com.ua

Рівномірно розподілити грибну начинку, зверху натерти твердий сир. За бажанням змастити бортики яйцем.

Приготування пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати в розігрітій до 200 °C духовці приблизно 15 хвилин до рум’яної скоринки. Готовий пиріг нарізати порційними шматочками й подавати теплим.

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