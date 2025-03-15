Пиріг Ледарський — знадобиться листкове тісто з морозильної камери

Пиріг "ледарський" — знадобиться листкове тісто з морозилки
Якщо хочеться чогось смачненького, але немає часу довго стояти біля плити, цей "ледарський" пиріг стане ідеальним варіантом. Знадобиться лише листкове тісто та кілька доступних інгредієнтів.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- листкове тісто — 200 г;
- гриби — 200–300 г;
- цибуля — 1 шт.;
- сіль — на смак;
- чорний перець — на смак;
- плавлений сир — 100 г;
- твердий сир — 150 г.
Спосіб приготування
Цибулю нарізати кубиками, печериці подрібнити. На сковороді розігріти трохи олії, обсмажити цибулю до прозорості, додати гриби й готувати, поки не випарується зайва рідина. Посолити та поперчити на смак.
Додати плавлений сир, перемішати до повного розчинення. Зняти з вогню та дати начинці трохи охолонути.
Листкове тісто розкачати в прямокутник, викласти на деко, сформувати бортики.
Рівномірно розподілити грибну начинку, зверху натерти твердий сир. За бажанням змастити бортики яйцем.
Випікати в розігрітій до 200 °C духовці приблизно 15 хвилин до рум’яної скоринки. Готовий пиріг нарізати порційними шматочками й подавати теплим.
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