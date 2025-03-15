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Пиріг "ледарський" — знадобиться листкове тісто з морозилки

15 березня 2025 00:01
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Пиріг Ледарський — знадобиться листкове тісто з морозильної камери
Пиріг "ледарський". Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Якщо хочеться чогось смачненького, але немає часу довго стояти біля плити, цей "ледарський" пиріг стане ідеальним варіантом. Знадобиться лише листкове тісто та кілька доступних інгредієнтів. 

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • листкове тісто — 200 г;
  • гриби — 200–300 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • сіль — на смак;
  • чорний перець — на смак;
  • плавлений сир — 100 г;
  • твердий сир — 150 г.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати кубиками, печериці подрібнити. На сковороді розігріти трохи олії, обсмажити цибулю до прозорості, додати гриби й готувати, поки не випарується зайва рідина. Посолити та поперчити на смак.

пиріг "ледарський" — знадобиться листкове тісто
Смажені гриби. Фото: smachnenke.com.ua

Додати плавлений сир, перемішати до повного розчинення. Зняти з вогню та дати начинці трохи охолонути.

пиріг "ледарський" знадобиться листкове тісто
Листкове тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Листкове тісто розкачати в прямокутник, викласти на деко, сформувати бортики.

пиріг "ледарський" знадобиться листкове тісто з морозилки
Тертий сир. Фото: smachnenke.com.ua

Рівномірно розподілити грибну начинку, зверху натерти твердий сир. За бажанням змастити бортики яйцем.

пиріг "ледарський" знадобиться листкове тісто з холодильника
Приготування пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати в розігрітій до 200 °C духовці приблизно 15 хвилин до рум’яної скоринки. Готовий пиріг нарізати порційними шматочками й подавати теплим.

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