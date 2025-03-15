Пирог Ледарский — понадобится слоеное тесто из морозильной камеры

Пирог "лентяйский" — понадобится слоеное тесто из морозилки
Если хочется чего-то вкусненького, но нет времени долго стоять у плиты, этот "лентяйский" пирог станет идеальным вариантом. Понадобится только слоеное тесто и несколько доступных ингредиентов.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- слоеное тесто — 200 г;
- грибы — 200-300 г;
- лук — 1 шт.;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- плавленый сыр — 100 г;
- твердый сыр — 150 г.
Способ приготовления
Лук нарезать кубиками, шампиньоны измельчить. На сковороде разогреть немного масла, обжарить лук до прозрачности, добавить грибы и готовить, пока не испарится лишняя жидкость. Посолить и поперчить по вкусу.
Добавить плавленый сыр, перемешать до полного растворения. Снять с огня и дать начинке немного остыть.
Слоеное тесто раскатать в прямоугольник, выложить на противень, сформировать бортики.
Равномерно распределить грибную начинку, сверху натереть твердый сыр. По желанию смазать бортики яйцом.
Выпекать в разогретой до 200 °C духовке примерно 15 минут до румяной корочки. Готовый пирог нарезать порционными кусочками и подавать теплым.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов, которые идеально подходят для ежедневных рационов
Попробуйте посыпать курицу содой — удивительный рецепт мяса.
Или обратите внимание на сало "по-украински" — рецепт продукции высшего качества.
Также советуем ознакомиться с бюджетным и полезным рецептом хека в соусе на сковороде.
Еще советуем приготовить заливной пирог на сметане с капустой на сковороде.
Также мы писали о рецепте, который заставит вас забыть о диетах — запеченный картофель с начинкой.
Еще мы писали про идеальную кашу, гречку "по-пански" — мало кто знает этот рецепт.
Также обратите внимание на рецепт, который будет уместным на ужин — сочное куриное филе с помидорами и моцареллой, готовится без лишнего жира.
Читайте Новини.LIVE!