Пирог Ледарский — понадобится слоеное тесто из морозильной камеры

Пирог "лентяйский". Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется чего-то вкусненького, но нет времени долго стоять у плиты, этот "лентяйский" пирог станет идеальным вариантом. Понадобится только слоеное тесто и несколько доступных ингредиентов.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

слоеное тесто — 200 г;

грибы — 200-300 г;

лук — 1 шт.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

плавленый сыр — 100 г;

твердый сыр — 150 г.

Способ приготовления

Лук нарезать кубиками, шампиньоны измельчить. На сковороде разогреть немного масла, обжарить лук до прозрачности, добавить грибы и готовить, пока не испарится лишняя жидкость. Посолить и поперчить по вкусу.

Жареные грибы. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить плавленый сыр, перемешать до полного растворения. Снять с огня и дать начинке немного остыть.

Слоеное тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Слоеное тесто раскатать в прямоугольник, выложить на противень, сформировать бортики.

Тертый сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Равномерно распределить грибную начинку, сверху натереть твердый сыр. По желанию смазать бортики яйцом.

Приготовление пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать в разогретой до 200 °C духовке примерно 15 минут до румяной корочки. Готовый пирог нарезать порционными кусочками и подавать теплым.

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