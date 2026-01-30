Пишні оладки без дріжджів за 5 хвилин — швидкий рецепт на кефірі

Пишні оладки, як булочки за 5 хвилин — рецепт без дріжджів
Ці оладки — справжня знахідка, коли хочеться швидкої домашньої випічки без зайвого клопоту. Тісто готується за лічені хвилини, а результат завжди тішить — високі, м’які й ніжні оладки, які не осідають. Ідеальний варіант для сніданку або до чаю.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- кефір — 400 мл.;
- борошно — 300 г;
- цукор — 2 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- сода — 1 ч. л.;
- яйце — 1 шт.
Спосіб приготування
Яйце з’єднати з цукром і сіллю, добре перемішати до однорідності. Кефір підігріти до температури 35–40 °C, додати до яєчної суміші та акуратно перемішати. Поступово додати борошно й замісити густе, м’яке тісто без грудочок. В кінці додати соду та ще раз легко перемішати. Миску накрити плівкою або пакетом і залишити тісто відпочити 5 хвилин. Повторно тісто не перемішувати.
Сковороду добре розігріти, додати олію. Ложкою викладати тісто, залишаючи між оладками простір, щоб вони могли піднятися. Накрити кришкою та смажити на мінімальному вогні 2–3 хвилини з одного боку, потім обережно перевернути й смажити ще 2–3 хвилини до рум’яної скоринки.
Готові оладки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Подавати гарячими або теплими, за бажанням посипати цукровою пудрою. Оладки виходять високі, м’які й повітряні, ніби маленькі булочки, навіть без дріжджів і довгого замішування.
Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день
Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів
Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї.
Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань.
Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків.
Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин.
Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок.
Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси.
Читайте Новини.LIVE!