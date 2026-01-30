Пишні оладки без дріжджів за 5 хвилин — швидкий рецепт на кефірі

Пишні оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Ці оладки — справжня знахідка, коли хочеться швидкої домашньої випічки без зайвого клопоту. Тісто готується за лічені хвилини, а результат завжди тішить — високі, м’які й ніжні оладки, які не осідають. Ідеальний варіант для сніданку або до чаю.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

кефір — 400 мл.;

борошно — 300 г;

цукор — 2 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

сода — 1 ч. л.;

яйце — 1 шт.

Спосіб приготування

Яйце з’єднати з цукром і сіллю, добре перемішати до однорідності. Кефір підігріти до температури 35–40 °C, додати до яєчної суміші та акуратно перемішати. Поступово додати борошно й замісити густе, м’яке тісто без грудочок. В кінці додати соду та ще раз легко перемішати. Миску накрити плівкою або пакетом і залишити тісто відпочити 5 хвилин. Повторно тісто не перемішувати.

Тісто для оладок. Фото: smachnenke.com.ua

Сковороду добре розігріти, додати олію. Ложкою викладати тісто, залишаючи між оладками простір, щоб вони могли піднятися. Накрити кришкою та смажити на мінімальному вогні 2–3 хвилини з одного боку, потім обережно перевернути й смажити ще 2–3 хвилини до рум’яної скоринки.

Оладки на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Готові оладки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Подавати гарячими або теплими, за бажанням посипати цукровою пудрою. Оладки виходять високі, м’які й повітряні, ніби маленькі булочки, навіть без дріжджів і довгого замішування.

