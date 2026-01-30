Пышные оладьи без дрожжей за 5 минут — быстрый рецепт на кефире

Пышные оладьи, как булочки за 5 минут — рецепт без дрожжей
Эти оладьи — настоящая находка, когда хочется быстрой домашней выпечки без лишних хлопот. Тесто готовится за считанные минуты, а результат всегда радует — высокие, мягкие и нежные оладьи, которые не оседают. Идеальный вариант для завтрака или к чаю.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- кефир — 400 мл.;
- мука — 300 г;
- сахар — 2 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- сода — 1 ч. л.;
- яйцо — 1 шт.
Способ приготовления
Яйцо соединить с сахаром и солью, хорошо перемешать до однородности. Кефир подогреть до температуры 35-40 °C, добавить к яичной смеси и аккуратно перемешать. Постепенно добавить муку и замесить густое, мягкое тесто без комочков. В конце добавить соду и еще раз легко перемешать. Миску накрыть пленкой или пакетом и оставить тесто отдохнуть 5 минут. Повторно тесто не перемешивать.
Сковороду хорошо разогреть, добавить растительное масло. Ложкой выкладывать тесто, оставляя между оладьями пространство, чтобы они могли подняться. Накрыть крышкой и жарить на минимальном огне 2-3 минуты с одной стороны, затем осторожно перевернуть и жарить еще 2-3 минуты до румяной корочки.
Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавать горячими или теплыми, по желанию посыпать сахарной пудрой. Оладьи получаются высокие, мягкие и воздушные, будто маленькие булочки, даже без дрожжей и долгого замешивания.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
