Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Пышные оладьи, как булочки за 5 минут — рецепт без дрожжей

Пышные оладьи, как булочки за 5 минут — рецепт без дрожжей

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 05:05
Пышные оладьи без дрожжей за 5 минут — быстрый рецепт на кефире
Пышные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Эти оладьи — настоящая находка, когда хочется быстрой домашней выпечки без лишних хлопот. Тесто готовится за считанные минуты, а результат всегда радует — высокие, мягкие и нежные оладьи, которые не оседают. Идеальный вариант для завтрака или к чаю.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • кефир — 400 мл.;
  • мука — 300 г;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • яйцо — 1 шт.

Способ приготовления

Яйцо соединить с сахаром и солью, хорошо перемешать до однородности. Кефир подогреть до температуры 35-40 °C, добавить к яичной смеси и аккуратно перемешать. Постепенно добавить муку и замесить густое, мягкое тесто без комочков. В конце добавить соду и еще раз легко перемешать. Миску накрыть пленкой или пакетом и оставить тесто отдохнуть 5 минут. Повторно тесто не перемешивать.

рецепт оладок на сніданок
Тесто для оладий. Фото: smachnenke.com.ua

Сковороду хорошо разогреть, добавить растительное масло. Ложкой выкладывать тесто, оставляя между оладьями пространство, чтобы они могли подняться. Накрыть крышкой и жарить на минимальном огне 2-3 минуты с одной стороны, затем осторожно перевернуть и жарить еще 2-3 минуты до румяной корочки.

рецепт пишних оладок на сніданок
Оладьи на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавать горячими или теплыми, по желанию посыпать сахарной пудрой. Оладьи получаются высокие, мягкие и воздушные, будто маленькие булочки, даже без дрожжей и долгого замешивания.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.

Просто смешайте 2 яйца с хлебом — вкусный завтрак за 5 минут.

Хачапури из 2 картофелин без теста и хлопот — рецепт на завтрак.

Простая намазка на хлеб, как настоящий деликатес — вкуснее колбасы.

Завтрак рецепт оладьи идея для завтрака тесто
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации