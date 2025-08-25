Помідори на зиму Корона — рецепт консервованих томатів

Помідори на зиму. Фото: gospodynka.com.ua

Помідори на зиму "Корона" — домашня консервація з яскравим ароматом зелені й легкою гостринкою. Селера додає свіжості, кріп дарує класичний запах, часник і перець формують характер, а розсіл зберігає щільність плодів. У холоді смак стає гармонійним і насиченим.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться (на 3-літрову банку):

помідори — 1,5–1,8 кг;

гілочки селери — 3 шт.;

кріп сухий (парасольки й гілочки) — до свого смаку;

часник — 7 зуб.;

перець гострий — 1 шт.;

лавровий лист — 1–2 шт.;

перець чорний горошком — 6–8 шт.

Для розсолу:

сіль кам’яна — 3 ст. л.;

цукор — 3 ст. л.;

вода фільтрована — близько 2 л.

Спосіб приготування

Банку ретельно помити та обсушити (без обов'язкової стерилізації). Помідори вимити та обсушити. Гострий перець розрізати на 4 частини частки, почистити 3 зубчики часнику, трохи надрізати. На дно банки додати гілочки селери, парасольки та гілочки кропу, надрізаний часник, половину гострого перцю, лавровий листок та кілька горошин перцю. Заповнити банку помідорами до половини, додати частину зелені та спецій, далі заповнити догори.

Вода та помідори. Фото: gospodynka.com.ua

Додати решту гострого перцю й часнику, розподіляючи їх у різних місцях. Підготувати розсіл: у фільтрованій воді розчинити сіль і цукор до прозорості. Додати розсіл у банку до верху. Накрити пластиковою кришкою без герметичного закручування.

Помідори в маринаді. Фото: gospodynka.com.ua

Залишити при кімнатній температурі на 5 днів. Щодня кілька разів обережно похитувати або перевертати банку, щоб розсіл рівномірно розподілявся. Поставити банку в глибоку миску — під час бродіння рідина може виходити через край.

Помідори в банці. Фото: gospodynka.com.ua

На 6-й день перенести у холодне місце (холодильник або прохолодну комору). Помідори будуть ароматними, з легкою гостринкою, а смак повністю стабілізується за кілька днів у холоді.

