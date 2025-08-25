Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Помідори на зиму "Корона" — рецепт консервації на смак 10 з 10 arrow

Помідори на зиму "Корона" — рецепт консервації на смак 10 з 10

25 серпня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Помідори на зиму Корона — рецепт консервованих томатів
Помідори на зиму. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Помідори на зиму "Корона" — домашня консервація з яскравим ароматом зелені й легкою гостринкою. Селера додає свіжості, кріп дарує класичний запах, часник і перець формують характер, а розсіл зберігає щільність плодів. У холоді смак стає гармонійним і насиченим.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться (на 3-літрову банку):

  • помідори — 1,5–1,8 кг;
  • гілочки селери — 3 шт.;
  • кріп сухий (парасольки й гілочки) — до свого смаку;
  • часник — 7 зуб.;
  • перець гострий — 1 шт.;
  • лавровий лист — 1–2 шт.;
  • перець чорний горошком — 6–8 шт.

Для розсолу:

  • сіль кам’яна — 3 ст. л.;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • вода фільтрована — близько 2 л.

Спосіб приготування

Банку ретельно помити та обсушити (без обов'язкової стерилізації). Помідори вимити та обсушити. Гострий перець розрізати на 4 частини частки, почистити 3 зубчики часнику, трохи надрізати. На дно банки додати гілочки селери, парасольки та гілочки кропу, надрізаний часник, половину гострого перцю, лавровий листок та кілька горошин перцю. Заповнити банку помідорами до половини, додати частину зелені та спецій, далі заповнити догори.

рецепт маринованих помідорів
Вода та помідори. Фото: gospodynka.com.ua

Додати решту гострого перцю й часнику, розподіляючи їх у різних місцях. Підготувати розсіл: у фільтрованій воді розчинити сіль і цукор до прозорості. Додати розсіл у банку до верху. Накрити пластиковою кришкою без герметичного закручування.

мариновані помідори на зиму
Помідори в маринаді. Фото: gospodynka.com.ua

Залишити при кімнатній температурі на 5 днів. Щодня кілька разів обережно похитувати або перевертати банку, щоб розсіл рівномірно розподілявся. Поставити банку в глибоку миску — під час бродіння рідина може виходити через край.

рецепт смачних помідорів на зиму
Помідори в банці. Фото: gospodynka.com.ua

На 6-й день перенести у холодне місце (холодильник або прохолодну комору). Помідори будуть ароматними, з легкою гостринкою, а смак повністю стабілізується за кілька днів у холоді.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму. 

консервація рецепт помідори на зиму заготівля на зиму мариновані помідори
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації