Помидоры на зиму Корона — рецепт консервированных томатов

Помидоры на зиму "Корона" — рецепт консервации на вкус 10 из 10
Помидоры на зиму "Корона" — домашняя консервация с ярким ароматом зелени и легкой остринкой. Сельдерей добавляет свежести, укроп дарит классический запах, чеснок и перец формируют характер, а рассол сохраняет плотность плодов. В холоде вкус становится гармоничным и насыщенным.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится (на 3-литровую банку):
- помидоры — 1,5-1,8 кг;
- веточки сельдерея — 3 шт.;
- укроп сухой (зонтики и веточки) — по своему вкусу;
- чеснок — 7 зуб.;
- перец острый — 1 шт.;
- лавровый лист — 1-2 шт.;
- перец черный горошком — 6-8 шт.
Для рассола:
- соль каменная — 3 ст. л.;
- сахар — 3 ст. л.;
- вода фильтрованная — около 2 л.
Способ приготовления
Банку тщательно помыть и обсушить (без обязательной стерилизации). Помидоры вымыть и обсушить. Острый перец разрезать на 4 части, почистить 3 зубчика чеснока, слегка надрезать. На дно банки добавить веточки сельдерея, зонтики и веточки укропа, надрезанный чеснок, половину острого перца, лавровый лист и несколько горошин перца. Заполнить банку помидорами до половины, добавить часть зелени и специй, далее заполнить доверху.
Добавить оставшийся острый перец и чеснок, распределяя их в разных местах. Подготовить рассол: в фильтрованной воде растворить соль и сахар до прозрачности. Добавить рассол в банку до верха, накрыть пластиковой крышкой без герметичного закручивания.
Оставить при комнатной температуре на 5 дней. Ежедневно несколько раз осторожно покачивать или переворачивать банку, чтобы рассол равномерно распределялся. Поставить банку в глубокую миску — во время брожения жидкость может выходить через край.
На 6-й день перенести в холодное место (холодильник или прохладную кладовку). Помидоры будут ароматными, с легкой остринкой, а вкус полностью стабилизируется через несколько дней в холоде.
