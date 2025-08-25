Видео
Помидоры на зиму "Корона" — рецепт консервации на вкус 10 из 10

Помидоры на зиму "Корона" — рецепт консервации на вкус 10 из 10

25 августа 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Помидоры на зиму Корона — рецепт консервированных томатов
Помидоры на зиму. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Помидоры на зиму "Корона" — домашняя консервация с ярким ароматом зелени и легкой остринкой. Сельдерей добавляет свежести, укроп дарит классический запах, чеснок и перец формируют характер, а рассол сохраняет плотность плодов. В холоде вкус становится гармоничным и насыщенным.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится (на 3-литровую банку):

  • помидоры — 1,5-1,8 кг;
  • веточки сельдерея — 3 шт.;
  • укроп сухой (зонтики и веточки) — по своему вкусу;
  • чеснок — 7 зуб.;
  • перец острый — 1 шт.;
  • лавровый лист — 1-2 шт.;
  • перец черный горошком — 6-8 шт.

Для рассола:

  • соль каменная — 3 ст. л.;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • вода фильтрованная — около 2 л.

Способ приготовления

Банку тщательно помыть и обсушить (без обязательной стерилизации). Помидоры вымыть и обсушить. Острый перец разрезать на 4 части, почистить 3 зубчика чеснока, слегка надрезать. На дно банки добавить веточки сельдерея, зонтики и веточки укропа, надрезанный чеснок, половину острого перца, лавровый лист и несколько горошин перца. Заполнить банку помидорами до половины, добавить часть зелени и специй, далее заполнить доверху.

рецепт маринованих помідорів
Вода и помидоры. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить оставшийся острый перец и чеснок, распределяя их в разных местах. Подготовить рассол: в фильтрованной воде растворить соль и сахар до прозрачности. Добавить рассол в банку до верха, накрыть пластиковой крышкой без герметичного закручивания.

мариновані помідори на зиму
Помидоры в маринаде. Фото: gospodynka.com.ua

Оставить при комнатной температуре на 5 дней. Ежедневно несколько раз осторожно покачивать или переворачивать банку, чтобы рассол равномерно распределялся. Поставить банку в глубокую миску — во время брожения жидкость может выходить через край.

рецепт смачних помідорів на зиму
Помидоры в банке. Фото: gospodynka.com.ua

На 6-й день перенести в холодное место (холодильник или прохладную кладовку). Помидоры будут ароматными, с легкой остринкой, а вкус полностью стабилизируется через несколько дней в холоде.

