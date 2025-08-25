Помидоры на зиму Корона — рецепт консервированных томатов

Помидоры на зиму. Фото: gospodynka.com.ua

Помидоры на зиму "Корона" — домашняя консервация с ярким ароматом зелени и легкой остринкой. Сельдерей добавляет свежести, укроп дарит классический запах, чеснок и перец формируют характер, а рассол сохраняет плотность плодов. В холоде вкус становится гармоничным и насыщенным.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится (на 3-литровую банку):

помидоры — 1,5-1,8 кг;

веточки сельдерея — 3 шт.;

укроп сухой (зонтики и веточки) — по своему вкусу;

чеснок — 7 зуб.;

перец острый — 1 шт.;

лавровый лист — 1-2 шт.;

перец черный горошком — 6-8 шт.

Для рассола:

соль каменная — 3 ст. л.;

сахар — 3 ст. л.;

вода фильтрованная — около 2 л.

Способ приготовления

Банку тщательно помыть и обсушить (без обязательной стерилизации). Помидоры вымыть и обсушить. Острый перец разрезать на 4 части, почистить 3 зубчика чеснока, слегка надрезать. На дно банки добавить веточки сельдерея, зонтики и веточки укропа, надрезанный чеснок, половину острого перца, лавровый лист и несколько горошин перца. Заполнить банку помидорами до половины, добавить часть зелени и специй, далее заполнить доверху.

Вода и помидоры. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить оставшийся острый перец и чеснок, распределяя их в разных местах. Подготовить рассол: в фильтрованной воде растворить соль и сахар до прозрачности. Добавить рассол в банку до верха, накрыть пластиковой крышкой без герметичного закручивания.

Помидоры в маринаде. Фото: gospodynka.com.ua

Оставить при комнатной температуре на 5 дней. Ежедневно несколько раз осторожно покачивать или переворачивать банку, чтобы рассол равномерно распределялся. Поставить банку в глубокую миску — во время брожения жидкость может выходить через край.

Помидоры в банке. Фото: gospodynka.com.ua

На 6-й день перенести в холодное место (холодильник или прохладную кладовку). Помидоры будут ароматными, с легкой остринкой, а вкус полностью стабилизируется через несколько дней в холоде.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Очень удобный рецепт огурцов консервированных кубиком — для оливье и винегрета на зиму.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.