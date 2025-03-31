Рецепт, який захопив інтернет — м'ясний кальцоне за 20 хвилин
Забудьте про довге замішування тіста. Цей м’ясний кальцоне — ідеальна альтернатива традиційній випічці. Соковита начинка, хрустка скоринка і всього 20 хвилин у духовці.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- курячий фарш — 350 г;
- печериці — 3 шт.;
- помідор чері — 1–2 шт.;
- твердий сир — 50 г;
- сіль, спеції — за смаком;
- панірувальні сухарі.
Спосіб приготування
Тонко нарізати печериці та підсмажити їх на мінімальній кількості олії.
Помідори порізати кружечками, сир натерти на тертці. У фарш додати сіль і спеції, добре перемішати.
Використовуючи пергамент, розкачати фарш у тонкий корж.
На одну половину викласти начинку, накрити іншою половиною та щільно зліпити краї.
Присипати з обох сторін панірувальними сухарями й запікати в духовці при 180°C протягом 20 хвилин. Подається гарячим.
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