Рецепт, який захопив інтернет — м'ясний кальцоне за 20 хвилин

М'ясний кальцоне. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Забудьте про довге замішування тіста. Цей м’ясний кальцоне — ідеальна альтернатива традиційній випічці. Соковита начинка, хрустка скоринка і всього 20 хвилин у духовці.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

курячий фарш — 350 г;

печериці — 3 шт.;

помідор чері — 1–2 шт.;

твердий сир — 50 г;

сіль, спеції — за смаком;

панірувальні сухарі.

Спосіб приготування

Тонко нарізати печериці та підсмажити їх на мінімальній кількості олії.

Смажені печериці. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Помідори порізати кружечками, сир натерти на тертці. У фарш додати сіль і спеції, добре перемішати.

Приготування фарша. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Використовуючи пергамент, розкачати фарш у тонкий корж.

Смажені гриби та помідори. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

На одну половину викласти начинку, накрити іншою половиною та щільно зліпити краї.

Приготування кальцоне. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Присипати з обох сторін панірувальними сухарями й запікати в духовці при 180°C протягом 20 хвилин. Подається гарячим.

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