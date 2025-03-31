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Рецепт, який захопив інтернет — м'ясний кальцоне за 20 хвилин

31 березня 2025 23:16
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Рецепт, який захопив інтернет — м'ясний кальцоне за 20 хвилин
М'ясний кальцоне. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Забудьте про довге замішування тіста. Цей м’ясний кальцоне — ідеальна альтернатива традиційній випічці. Соковита начинка, хрустка скоринка і всього 20 хвилин у духовці.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться:

  • курячий фарш — 350 г;
  • печериці — 3 шт.;
  • помідор чері — 1–2 шт.;
  • твердий сир — 50 г;
  • сіль, спеції — за смаком;
  • панірувальні сухарі.

Спосіб приготування

Тонко нарізати печериці та підсмажити їх на мінімальній кількості олії.

як приготувати кальцоне з фаршу
Смажені печериці. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Помідори порізати кружечками, сир натерти на тертці. У фарш додати сіль і спеції, добре перемішати.

як приготувати кальцоне з фаршу з начинкою
Приготування фарша. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Використовуючи пергамент, розкачати фарш у тонкий корж.

як приготувати кальцоне з фаршу за 20 хвилин
Смажені гриби та помідори. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

На одну половину викласти начинку, накрити іншою половиною та щільно зліпити краї.

як приготувати кальцоне з фаршу та начинкою за 20 хвилин
Приготування кальцоне. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Присипати з обох сторін панірувальними сухарями й запікати в духовці при 180°C протягом 20 хвилин. Подається гарячим.

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