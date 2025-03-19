Зелена паста з буратою від Міші Кацуріна — покроковий рецепт

Зелена паста з буратою від Міші Кацуріна — вражає своїм смаком
Якщо ви любите яскраві та незвичайні страви, ця зелена паста стане вашим фаворитом. Поєднання шпинату, капусти кейл, пармезану та волоських горіхів створює насичений соус, який чудово огортає пасту, а ніжна бурата додає вершковості. Рецепт від Міші Кацуріна не залишить байдужими навіть гурманів.
Рецепт опублікували на YouTube-каналі Міша Кацурін.
Вам знадобиться:
- будь-яка улюблена паста — 1 склянка;
- шпинат — 1 пучок;
- капуста кейл — 1 пучок;
- часник — 1 зубчик;
- оливкова олія — за смаком;
- пармезан — 2 ст. л.;
- волоські горіхи — 2 ст. л.;
- лимон — 1 шт.;
- гострий перець халапеньйо — за смаком;
- бурата — 1 шт.;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування
Для приготування соусу потрібно бланшувати шпинат і капусту кейл.
Потім перебити у блендері разом із пармезаном, гострим перцем, часником, оливковою олією, сіллю, свіжовичавленим лимонним соком та волоськими горіхами до однорідної консистенції.
У киплячу підсолену воду опустити пасту та відварити до готовності згідно з інструкцією на упаковці.
Змішати гарячу пасту з підготовленим зеленим соусом.
Викласти зверху бурату, полити оливковою олією та додати свіжомелений перець. Подавати одразу.
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