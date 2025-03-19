Зелена паста з буратою від Міші Кацуріна — покроковий рецепт

Міша Кацурін. Фото: Скриншот YouTube @misha_katsurin

Якщо ви любите яскраві та незвичайні страви, ця зелена паста стане вашим фаворитом. Поєднання шпинату, капусти кейл, пармезану та волоських горіхів створює насичений соус, який чудово огортає пасту, а ніжна бурата додає вершковості. Рецепт від Міші Кацуріна не залишить байдужими навіть гурманів.

Рецепт опублікували на YouTube-каналі Міша Кацурін.

Читайте також:

Вам знадобиться:

будь-яка улюблена паста — 1 склянка;

шпинат — 1 пучок;

капуста кейл — 1 пучок;

часник — 1 зубчик;

оливкова олія — за смаком;

пармезан — 2 ст. л.;

волоські горіхи — 2 ст. л.;

лимон — 1 шт.;

гострий перець халапеньйо — за смаком;

бурата — 1 шт.;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування

Для приготування соусу потрібно бланшувати шпинат і капусту кейл.

Шпинат та капуста. Фото: Скриншот YouTube @misha_katsurin

Потім перебити у блендері разом із пармезаном, гострим перцем, часником, оливковою олією, сіллю, свіжовичавленим лимонним соком та волоськими горіхами до однорідної консистенції.

Приготування соуса. Фото: Скриншот YouTube @misha_katsurin

У киплячу підсолену воду опустити пасту та відварити до готовності згідно з інструкцією на упаковці.

Приготування страви. Фото: Скриншот YouTube @misha_katsurin

Змішати гарячу пасту з підготовленим зеленим соусом.

Міша Кацурін тримає пасту. Фото: Скриншот YouTube @misha_katsurin

Викласти зверху бурату, полити оливковою олією та додати свіжомелений перець. Подавати одразу.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів, які ідеально підходять для щоденних раціонів



Спробуйте посипати курку содою — дивовижний рецепт м'яса.

Або зверніть увагу на сало "по-українськи" — рецепт продукції вищої якості.

Також радимо ознайомитися з бюджетним і корисним рецептом хека в соусі на сковороді.

Ще радимо приготувати заливний пиріг на сметані з капустою на сковороді.

Також ми писали про рецепт, який змусить вас забути про дієти — запечена картопля з начинкою.

Ще ми писали про ідеальну кашу, гречку "по-панськи" — мало хто знає цей рецепт.

Також зверніть увагу на рецепт, який буде доречним на вечерю — соковите куряче філе з помідорами та моцарелою, готується без зайвого жиру.