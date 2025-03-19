Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Зелена паста з буратою від Міші Кацуріна — вражає своїм смаком arrow

Зелена паста з буратою від Міші Кацуріна — вражає своїм смаком

19 березня 2025 20:38
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Зелена паста з буратою від Міші Кацуріна — покроковий рецепт
Міша Кацурін. Фото: Скриншот YouTube @misha_katsurin
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Якщо ви любите яскраві та незвичайні страви, ця зелена паста стане вашим фаворитом. Поєднання шпинату, капусти кейл, пармезану та волоських горіхів створює насичений соус, який чудово огортає пасту, а ніжна бурата додає вершковості. Рецепт від Міші Кацуріна не залишить байдужими навіть гурманів.

Рецепт опублікували на YouTube-каналі Міша Кацурін

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • будь-яка улюблена паста — 1 склянка;
  • шпинат — 1 пучок;
  • капуста кейл — 1 пучок;
  • часник — 1 зубчик;
  • оливкова олія — за смаком;
  • пармезан — 2 ст. л.;
  • волоські горіхи — 2 ст. л.;
  • лимон — 1 шт.;
  • гострий перець халапеньйо — за смаком;
  • бурата — 1 шт.;
  • сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування

Для приготування соусу потрібно бланшувати шпинат і капусту кейл.

зелена паста з буратою від Міші Кацуріна
Шпинат та капуста. Фото: Скриншот YouTube @misha_katsurin

Потім перебити у блендері разом із пармезаном, гострим перцем, часником, оливковою олією, сіллю, свіжовичавленим лимонним соком та волоськими горіхами до однорідної консистенції.

смачна зелена паста з буратою від Міші Кацуріна
Приготування соуса. Фото: Скриншот YouTube @misha_katsurin

У киплячу підсолену воду опустити пасту та відварити до готовності згідно з інструкцією на упаковці.

ароматна зелена паста з буратою від Міші Кацуріна
Приготування страви. Фото: Скриншот YouTube @misha_katsurin

Змішати гарячу пасту з підготовленим зеленим соусом.

паста з буратою від Міші Кацуріна
Міша Кацурін тримає пасту. Фото: Скриншот YouTube @misha_katsurin

Викласти зверху бурату, полити оливковою олією та додати свіжомелений перець. Подавати одразу.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів, які ідеально підходять для щоденних раціонів

Спробуйте посипати курку содою — дивовижний рецепт м'яса

Або зверніть увагу на сало "по-українськи" — рецепт продукції вищої якості. 

Також радимо ознайомитися з бюджетним і корисним рецептом хека в соусі на сковороді. 

Ще радимо приготувати заливний пиріг на сметані з капустою на сковороді. 

Також ми писали про рецепт, який змусить вас забути про дієти — запечена картопля з начинкою. 

Ще ми писали про ідеальну кашу, гречку "по-панськи" — мало хто знає цей рецепт. 

Також зверніть увагу на рецепт, який буде доречним на вечерю — соковите куряче філе з помідорами та моцарелою, готується без зайвого жиру. 

Міша Кацурін рецепти шпинат макарони соус
Реклама
Реклама
Реклама