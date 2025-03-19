Зеленая паста с буратой от Миши Кацурина — пошаговый рецепт

Зеленая паста с буратой от Миши Кацурина — поражает своим вкусом
Если вы любите яркие и необычные блюда, эта зеленая паста станет вашим фаворитом. Сочетание шпината, капусты кейл, пармезана и грецких орехов создает насыщенный соус, который прекрасно окутывает пасту, а нежная бурата добавляет сливочности. Рецепт от Миши Кацурина не оставит равнодушными даже гурманов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Миша Кацурин.
Вам понадобится:
- любая любимая паста — 1 стакан;
- шпинат — 1 пучок;
- капуста кейл — 1 пучок;
- чеснок — 1 зубчик;
- оливковое масло — по вкусу;
- пармезан — 2 ст. л.;
- грецкие орехи — 2 ст. л.;
- лимон — 1 шт.;
- острый перец халапеньо — по вкусу;
- бурата — 1 шт.;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
Для приготовления соуса необходимо бланшировать шпинат и капусту кейл.
Затем измельчить в блендере вместе с пармезаном, острым перцем, чесноком, оливковым маслом, солью, свежевыжатым лимонным соком и грецкими орехами до однородной консистенции.
В кипящую подсоленную воду опустить пасту и отварить до готовности согласно инструкции на упаковке.
Смешать горячую пасту с подготовленным зеленым соусом.
Выложить сверху бурату, полить оливковым маслом и добавить свежемолотый перец. Подавать сразу же.
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