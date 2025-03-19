Зеленая паста с буратой от Миши Кацурина — пошаговый рецепт

Миша Кацурин. Фото: Скриншот YouTube @misha_katsurin

Если вы любите яркие и необычные блюда, эта зеленая паста станет вашим фаворитом. Сочетание шпината, капусты кейл, пармезана и грецких орехов создает насыщенный соус, который прекрасно окутывает пасту, а нежная бурата добавляет сливочности. Рецепт от Миши Кацурина не оставит равнодушными даже гурманов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Миша Кацурин.

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Вам понадобится:

любая любимая паста — 1 стакан;

шпинат — 1 пучок;

капуста кейл — 1 пучок;

чеснок — 1 зубчик;

оливковое масло — по вкусу;

пармезан — 2 ст. л.;

грецкие орехи — 2 ст. л.;

лимон — 1 шт.;

острый перец халапеньо — по вкусу;

бурата — 1 шт.;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Для приготовления соуса необходимо бланшировать шпинат и капусту кейл.

Шпинат и капуста. Фото: Скриншот YouTube @misha_katsurin

Затем измельчить в блендере вместе с пармезаном, острым перцем, чесноком, оливковым маслом, солью, свежевыжатым лимонным соком и грецкими орехами до однородной консистенции.

Приготовление соуса. Фото: Скриншот YouTube @misha_katsurin

В кипящую подсоленную воду опустить пасту и отварить до готовности согласно инструкции на упаковке.

Приготовление блюда. Фото: Скриншот YouTube @misha_katsurin

Смешать горячую пасту с подготовленным зеленым соусом.

Миша Кацурин держит пасту. Фото: Скриншот YouTube @misha_katsurin

Выложить сверху бурату, полить оливковым маслом и добавить свежемолотый перец. Подавать сразу же.

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