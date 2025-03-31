Рецепт, который захватил интернет — мясной кальцоне за 20 минут
Забудьте о долгом замешивании теста. Этот мясной кальцоне — идеальная альтернатива традиционной выпечке. Сочная начинка, хрустящая корочка и всего 20 минут в духовке.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- куриный фарш — 350 г;
- шампиньоны — 3 шт.;
- помидор черри — 1-2 шт.;
- твердый сыр — 50 г;
- соль, специи — по вкусу;
- панировочные сухари.
Способ приготовления
Тонко нарезать шампиньоны и поджарить их на минимальном количестве масла.
Помидоры порезать кружочками, сыр натереть на терке. В фарш добавить соль и специи, хорошо перемешать.
Используя пергамент, раскатать фарш в тонкую лепешку.
На одну половину выложить начинку, накрыть другой половиной и плотно слепить края.
Присыпать с обеих сторон панировочными сухарями и запекать в духовке при 180°C в течение 20 минут. Подается горячим.
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