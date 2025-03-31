Рецепт, который захватил интернет — мясной кальцоне за 20 минут

Мясной кальцоне с мясом. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Забудьте о долгом замешивании теста. Этот мясной кальцоне — идеальная альтернатива традиционной выпечке. Сочная начинка, хрустящая корочка и всего 20 минут в духовке.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

куриный фарш — 350 г;

шампиньоны — 3 шт.;

помидор черри — 1-2 шт.;

твердый сыр — 50 г;

соль, специи — по вкусу;

панировочные сухари.

Способ приготовления

Тонко нарезать шампиньоны и поджарить их на минимальном количестве масла.

Жареные шампиньоны. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Помидоры порезать кружочками, сыр натереть на терке. В фарш добавить соль и специи, хорошо перемешать.

Приготовление фарша. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Используя пергамент, раскатать фарш в тонкую лепешку.

Жареные грибы и помидоры. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

На одну половину выложить начинку, накрыть другой половиной и плотно слепить края.

Приготовление кальцоне. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Присыпать с обеих сторон панировочными сухарями и запекать в духовке при 180°C в течение 20 минут. Подается горячим.

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