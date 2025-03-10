Плов у рукаві — простий рецепт, який завжди виходить ідеальним

Плов, приготований у рукаві. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Цей рецепт приготування плову в рукаві — справжня знахідка. Усі інгредієнти рівномірно просочуються спеціями, а м’ясо залишається ніжним і соковитим. Плов виходить розсипчастим і ароматним, як у кращих кухарів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні рецепти від Надії.

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Вам знадобиться:

м’ясо (свинина, курка або яловичина) — 600 г;

рис довгозернистий — 200 г;

вода — 400 мл;

морква — 2 шт.;

цибуля — 2 шт.;

приправа для плову — 1 ч. л.;

копчена паприка — 1 ч. л.;

куркума — 0,5 ч. л.;

олія — 3 ст. л.;

часник — 4–5 зубчиків;

сіль, перець — на смак.

Спосіб приготування

Рис добре промити кілька разів, щоб вода стала прозорою. М’ясо нарізати середніми шматочками. Моркву натерти на великій тертці або нарізати соломкою.

Морква та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Цибулю нарізати півкільцями. Часник очистити, залишити зубчики цілими.

М’ясо з овочами. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

У глибокій мисці змішати м’ясо з овочами, додати сіль, перець, приправу для плову, паприку, куркуму. Перекласти суміш у рукав для запікання. Додати добре промитий рис, рівномірно розподілити.

Рис та м’ясо з овочами. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Влити воду, покласти цілі зубчики часнику. Зав’язати рукав, зробити кілька проколів зубочисткою, щоб виходила пара. Викласти на деко, відправити в розігріту до 180 °C духовку. Запікати 40–50 хвилин.

Готовий плов. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Після приготування дати плову настоятися 10 хвилин. Обережно розрізати рукав, перемішати плов і подати гарячим. Цей плов виходить неймовірно ароматним, розсипчастим і дуже смачним.

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