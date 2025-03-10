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Рецепт плову в рукаві — швидко, легко та завжди бездоганно

10 березня 2025 20:10
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Плов у рукаві — простий рецепт, який завжди виходить ідеальним
Плов, приготований у рукаві. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Цей рецепт приготування плову в рукаві — справжня знахідка. Усі інгредієнти рівномірно просочуються спеціями, а м’ясо залишається ніжним і соковитим. Плов виходить розсипчастим і ароматним, як у кращих кухарів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні рецепти від Надії

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Вам знадобиться:

  • м’ясо (свинина, курка або яловичина) — 600 г;
  • рис довгозернистий — 200 г;
  • вода — 400 мл;
  • морква — 2 шт.;
  • цибуля — 2 шт.;
  • приправа для плову — 1 ч. л.;
  • копчена паприка — 1 ч. л.;
  • куркума — 0,5 ч. л.;
  • олія — 3 ст. л.;
  • часник — 4–5 зубчиків;
  • сіль, перець — на смак.

Спосіб приготування

Рис добре промити кілька разів, щоб вода стала прозорою. М’ясо нарізати середніми шматочками. Моркву натерти на великій тертці або нарізати соломкою.

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Морква та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Цибулю нарізати півкільцями. Часник очистити, залишити зубчики цілими.

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М’ясо з овочами. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

У глибокій мисці змішати м’ясо з овочами, додати сіль, перець, приправу для плову, паприку, куркуму. Перекласти суміш у рукав для запікання. Додати добре промитий рис, рівномірно розподілити.

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Рис та м’ясо з овочами. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Влити воду, покласти цілі зубчики часнику. Зав’язати рукав, зробити кілька проколів зубочисткою, щоб виходила пара. Викласти на деко, відправити в розігріту до 180 °C духовку. Запікати 40–50 хвилин.

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Готовий плов. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Після приготування дати плову настоятися 10 хвилин. Обережно розрізати рукав, перемішати плов і подати гарячим. Цей плов виходить неймовірно ароматним, розсипчастим і дуже смачним.

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