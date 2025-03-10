Плов у рукаві — простий рецепт, який завжди виходить ідеальним

Рецепт плову в рукаві — швидко, легко та завжди бездоганно
Цей рецепт приготування плову в рукаві — справжня знахідка. Усі інгредієнти рівномірно просочуються спеціями, а м’ясо залишається ніжним і соковитим. Плов виходить розсипчастим і ароматним, як у кращих кухарів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні рецепти від Надії.
Вам знадобиться:
- м’ясо (свинина, курка або яловичина) — 600 г;
- рис довгозернистий — 200 г;
- вода — 400 мл;
- морква — 2 шт.;
- цибуля — 2 шт.;
- приправа для плову — 1 ч. л.;
- копчена паприка — 1 ч. л.;
- куркума — 0,5 ч. л.;
- олія — 3 ст. л.;
- часник — 4–5 зубчиків;
- сіль, перець — на смак.
Спосіб приготування
Рис добре промити кілька разів, щоб вода стала прозорою. М’ясо нарізати середніми шматочками. Моркву натерти на великій тертці або нарізати соломкою.
Цибулю нарізати півкільцями. Часник очистити, залишити зубчики цілими.
У глибокій мисці змішати м’ясо з овочами, додати сіль, перець, приправу для плову, паприку, куркуму. Перекласти суміш у рукав для запікання. Додати добре промитий рис, рівномірно розподілити.
Влити воду, покласти цілі зубчики часнику. Зав’язати рукав, зробити кілька проколів зубочисткою, щоб виходила пара. Викласти на деко, відправити в розігріту до 180 °C духовку. Запікати 40–50 хвилин.
Після приготування дати плову настоятися 10 хвилин. Обережно розрізати рукав, перемішати плов і подати гарячим. Цей плов виходить неймовірно ароматним, розсипчастим і дуже смачним.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів, які ідеально підходять для щоденних раціонів
Спробуйте посипати курку содою — дивовижний рецепт м'яса.
Або зверніть увагу на сало "по-українськи" — рецепт продукції вищої якості.
Також радимо ознайомитися з бюджетним і корисним рецептом хека в соусі на сковороді.
Ще радимо приготувати заливний пиріг на сметані з капустою на сковороді.
Також ми писали про рецепт, що змусить вас забути про дієти — запечена картопля з начинкою.
Ще ми писали про ідеальну кашу, гречку "по-панськи" — мало хто знає цей рецепт.
Також зверніть увагу на рецепт, який буде доречним на вечерю — соковите куряче філе з помідорами та моцарелою, готується без зайвого жиру.
Читайте Новини.LIVE!