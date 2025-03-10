Плов в рукаве — простой рецепт, который всегда получается идеальным

Рецепт плова в рукаве — быстро, легко и всегда безупречно
Этот рецепт приготовления плова в рукаве — настоящая находка. Все ингредиенты равномерно пропитываются специями, а мясо остается нежным и сочным. Плов получается рассыпчатым и ароматным, как у лучших поваров.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарные рецепты от Надежды.
Вам понадобится:
- мясо (свинина, курица или говядина) — 600 г;
- рис длиннозернистый — 200 г;
- вода — 400 мл;
- морковь — 2 шт.;
- лук — 2 шт.;
- приправа для плова — 1 ч. л.;
- копченая паприка — 1 ч. л.;
- куркума — 0,5 ч. л.;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- чеснок — 4-5 зубчиков;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
Рис хорошо промыть несколько раз, чтобы вода стала прозрачной. Мясо нарезать средними кусочками. Морковь натереть на крупной терке или нарезать соломкой.
Лук нарезать полукольцами. Чеснок очистить, оставить зубчики целыми.
В глубокой миске смешать мясо с овощами, добавить соль, перец, приправу для плова, паприку, куркуму. Переложить смесь в рукав для запекания, добавить хорошо промытый рис, равномерно распределить.
Влить воду, положить целые зубчики чеснока. Завязать рукав, сделать несколько проколов зубочисткой, чтобы выходил пар. Выложить на противень, отправить в разогретую до 180 °C духовку. Запекать 40-50 минут.
После приготовления дать плову настояться 10 минут. Осторожно разрезать рукав, перемешать плов и подать горячим. Этот плов получается невероятно ароматным, рассыпчатым и очень вкусным.
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