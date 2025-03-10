Плов в рукаве — простой рецепт, который всегда получается идеальным

Плов, приготовленный в рукаве. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Этот рецепт приготовления плова в рукаве — настоящая находка. Все ингредиенты равномерно пропитываются специями, а мясо остается нежным и сочным. Плов получается рассыпчатым и ароматным, как у лучших поваров.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарные рецепты от Надежды.

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Вам понадобится:

мясо (свинина, курица или говядина) — 600 г;

рис длиннозернистый — 200 г;

вода — 400 мл;

морковь — 2 шт.;

лук — 2 шт.;

приправа для плова — 1 ч. л.;

копченая паприка — 1 ч. л.;

куркума — 0,5 ч. л.;

растительное масло — 3 ст. л.;

чеснок — 4-5 зубчиков;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Рис хорошо промыть несколько раз, чтобы вода стала прозрачной. Мясо нарезать средними кусочками. Морковь натереть на крупной терке или нарезать соломкой.

Морковь и лук. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Лук нарезать полукольцами. Чеснок очистить, оставить зубчики целыми.

Мясо с овощами. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

В глубокой миске смешать мясо с овощами, добавить соль, перец, приправу для плова, паприку, куркуму. Переложить смесь в рукав для запекания, добавить хорошо промытый рис, равномерно распределить.

Рис и мясо с овощами. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Влить воду, положить целые зубчики чеснока. Завязать рукав, сделать несколько проколов зубочисткой, чтобы выходил пар. Выложить на противень, отправить в разогретую до 180 °C духовку. Запекать 40-50 минут.

Готовый плов готов. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

После приготовления дать плову настояться 10 минут. Осторожно разрезать рукав, перемешать плов и подать горячим. Этот плов получается невероятно ароматным, рассыпчатым и очень вкусным.

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