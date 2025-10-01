Балканский соус Айвар на зиму — рецепт вкусной заготовки из перца и баклажанов

Балканский соус. Фото: кадр из видео

Айвар — это традиционный балканский соус из запеченного перца и баклажанов, который покоряет насыщенным вкусом и ароматом. Его готовят на зиму как универсальную заготовку: он отлично подходит и к мясу, и к овощам, и просто как намазка на хлеб. Такой соус станет настоящим украшением вашей кладовой.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Вам понадобится:

болгарский перец — 2 кг;

баклажан — 500 г;

лимонный сок — 1 ст. л.;

уксус винный — 1 ст. л.;

масло — 70-80 мл.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ст. л.;

чеснок — 2-3 зубца.

Способ приготовления

Болгарский перец и баклажаны запекать в духовке при 200 °C примерно 30 минут. Переложить овощи в большую миску, накрыть пленкой и оставить на 20 минут, чтобы легче снималась кожура.

Перец и баклажаны. Фото: кадр из видео

Очистить овощи от кожуры и перебить блендером до однородной массы. Переложить в кастрюлю с толстым дном. Добавить соль, сахар и лимонный сок, варить 50-60 минут на слабом огне, периодически помешивая.

Добавление сока лимона. Фото: кадр из видео

Когда соус загустеет, влить растительное масло и готовить еще 20 минут. За 5 минут до завершения приготовления добавить винный уксус и измельченный чеснок.

Приготовление соуса. Фото: кадр из видео

Готовый айвар разложить в стерилизованные банки, закрыть крышками, перевернуть вверх дном и завернуть в полотенце. После остывания хранить в прохладном месте. Соус получается густым, насыщенным и ароматным, прекрасно подходит как намазка на хлеб, закуска или дополнение к мясу и овощам.

