Балканский соус "Айвар" на зиму — понадобится 2 кг перца

Дата публикации 1 октября 2025 01:04
Балканский соус Айвар на зиму — рецепт вкусной заготовки из перца и баклажанов
Балканский соус. Фото: кадр из видео

Айвар — это традиционный балканский соус из запеченного перца и баклажанов, который покоряет насыщенным вкусом и ароматом. Его готовят на зиму как универсальную заготовку: он отлично подходит и к мясу, и к овощам, и просто как намазка на хлеб. Такой соус станет настоящим украшением вашей кладовой.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • болгарский перец — 2 кг;
  • баклажан — 500 г;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • уксус винный — 1 ст. л.;
  • масло — 70-80 мл.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • чеснок — 2-3 зубца.

Способ приготовления

Болгарский перец и баклажаны запекать в духовке при 200 °C примерно 30 минут. Переложить овощи в большую миску, накрыть пленкой и оставить на 20 минут, чтобы легче снималась кожура.

рецепт соусу на зиму
Перец и баклажаны. Фото: кадр из видео

Очистить овощи от кожуры и перебить блендером до однородной массы. Переложить в кастрюлю с толстым дном. Добавить соль, сахар и лимонный сок, варить 50-60 минут на слабом огне, периодически помешивая.

соус на зиму з болгарським перцем
Добавление сока лимона. Фото: кадр из видео

Когда соус загустеет, влить растительное масло и готовить еще 20 минут. За 5 минут до завершения приготовления добавить винный уксус и измельченный чеснок.

соус на зиму з солодким перцем
Приготовление соуса. Фото: кадр из видео

Готовый айвар разложить в стерилизованные банки, закрыть крышками, перевернуть вверх дном и завернуть в полотенце. После остывания хранить в прохладном месте. Соус получается густым, насыщенным и ароматным, прекрасно подходит как намазка на хлеб, закуска или дополнение к мясу и овощам.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
