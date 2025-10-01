Балканський соус Айвар на зиму — рецепт смачної заготовки з перцю та баклажанів

Балканський соус "Айвар" на зиму — знадобиться 2 кг перцю
Айвар — це традиційний балканський соус із запеченого перцю та баклажанів, який підкорює насиченим смаком і ароматом. Його готують на зиму як універсальну заготовку: він чудово підходить і до м’яса, і до овочів, і просто як намазка на хліб. Такий соус стане справжньою окрасою вашої комори.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- болгарський перець — 2 кг;
- баклажан — 500 г;
- лимонний сік — 1 ст. л.;
- оцет винний — 1 ст. л.;
- олія — 70–80 мл;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- часник — 2–3 зуб.
Спосіб приготування
Болгарський перець і баклажани запікати в духовці при 200 °C приблизно 30 хвилин. Перекласти овочі у велику миску, накрити плівкою та залишити на 20 хвилин, щоб легше знімалася шкірка.
Очистити овочі від шкірки й перебити блендером до однорідної маси. Перекласти у каструлю з товстим дном. Додати сіль, цукор та лимонний сік, варити 50–60 хвилин на слабкому вогні, періодично помішуючи.
Коли соус загусне, влити олію та готувати ще 20 хвилин. За 5 хвилин до завершення приготування додати винний оцет і подрібнений часник.
Готовий айвар розкласти у стерилізовані банки, закрити кришками, перевернути догори дном і загорнути у рушник. Після охолодження зберігати у прохолодному місці. Соус виходить густим, насиченим і ароматним, чудово смакує як намазка на хліб, закуска чи доповнення до м’яса й овочів.
