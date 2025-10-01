Відео
Балканський соус "Айвар" на зиму — знадобиться 2 кг перцю

Балканський соус "Айвар" на зиму — знадобиться 2 кг перцю

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 01:04
Балканський соус Айвар на зиму — рецепт смачної заготовки з перцю та баклажанів
Балканський соус. Фото: кадр з відео

Айвар — це традиційний балканський соус із запеченого перцю та баклажанів, який підкорює насиченим смаком і ароматом. Його готують на зиму як універсальну заготовку: він чудово підходить і до м’яса, і до овочів, і просто як намазка на хліб. Такий соус стане справжньою окрасою вашої комори.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

Вам знадобиться:

  • болгарський перець — 2 кг;
  • баклажан — 500 г;
  • лимонний сік — 1 ст. л.;
  • оцет винний — 1 ст. л.;
  • олія — 70–80 мл;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • часник — 2–3 зуб.

Спосіб приготування

Болгарський перець і баклажани запікати в духовці при 200 °C приблизно 30 хвилин. Перекласти овочі у велику миску, накрити плівкою та залишити на 20 хвилин, щоб легше знімалася шкірка.

рецепт соусу на зиму
Перець та баклажани. Фото: кадр з відео

Очистити овочі від шкірки й перебити блендером до однорідної маси. Перекласти у каструлю з товстим дном. Додати сіль, цукор та лимонний сік, варити 50–60 хвилин на слабкому вогні, періодично помішуючи.

соус на зиму з болгарським перцем
Додавання соку лимона. Фото: кадр з відео

Коли соус загусне, влити олію та готувати ще 20 хвилин. За 5 хвилин до завершення приготування додати винний оцет і подрібнений часник.

соус на зиму з солодким перцем
Приготування соусу. Фото: кадр з відео

Готовий айвар розкласти у стерилізовані банки, закрити кришками, перевернути догори дном і загорнути у рушник. Після охолодження зберігати у прохолодному місці. Соус виходить густим, насиченим і ароматним, чудово смакує як намазка на хліб, закуска чи доповнення до м’яса й овочів.

рецепт аджика заготівля на зиму соус солодкий перець
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
