Заготівля на зиму з баклажанами — знадобиться ще 2 кг помідорів

21 вересня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Заготівля на зиму з баклажанами та помідорами — простий рецепт з фото
Заготівля на зиму з баклажанами. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Дуже смачна заготівля з баклажанами та помідорами на зиму — це чудовий спосіб зберегти смак літа у банці. Салат виходить густим, ароматним і дуже апетитним. Він стане ідеальним доповненням до картоплі, м’яса чи звичайного хліба, тож у холодні дні ви точно оціните його насичений смак.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • баклажани — 2 кг;
  • помідори — 2 кг;
  • перець болгарський червоний — 1,5 кг;
  • часник — 200 г;
  • гіркий перець — до свого смаку;
  • цукор — 300 г;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • олія соняшникова — 150–200 г;
  • оцет 9% — 170 г.

Спосіб приготування

Баклажани краще брати молоді й тоненькі — їх зручно нарізати кружальцями товщиною близько 1 см. Якщо плоди великі, можна розрізати уздовж і потім на півкільця чи четвертинки. Нарізані баклажани присолити й залишити на деякий час, щоб вони пустили сік і втратили гіркоту.

заготовка на зиму з баклажанами
Подрібнені помідори. Фото: gospodynka.com.ua

Помідори, болгарський перець і часник пропустити через м’ясорубку. За бажанням можна додати гострий перець для пікантності. Овочеву масу перекласти в каструлю, додати цукор, сіль, оцет і олію. Добре перемішати та довести до кипіння. Варити на середньому вогні 25–30 хвилин, періодично помішуючи.

рецепт баклажанів на зиму
Баклажани в томаті. Фото: gospodynka.com.ua

Тим часом баклажани вже встигнуть пустити сік. Відтиснути їх руками й перекласти до овочевої основи. Після повторного закипання варити ще 25 хвилин, щоб баклажани залишилися шматочками, але не перетворилися на пюре.

баклажани на зиму в томаті
Заготівля з баклажанами. Фото: gospodynka.com.ua

Готову гарячу закуску розкласти в стерильні банки та щільно закрити прокип’яченими кришками. Банки перевернути, накрити теплим рушником або пледом і залишити остигати. Наступного дня можна переносити у прохолодне місце для зберігання. Така заготівля виходить ароматною, насиченою, з яскравим смаком овочів і часнику. Вона чудово пасує до м’яса, картоплі чи просто зі свіжим хлібом.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.

