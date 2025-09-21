Заготівля на зиму з баклажанами та помідорами — простий рецепт з фото

Заготівля на зиму з баклажанами. Фото: gospodynka.com.ua

Дуже смачна заготівля з баклажанами та помідорами на зиму — це чудовий спосіб зберегти смак літа у банці. Салат виходить густим, ароматним і дуже апетитним. Він стане ідеальним доповненням до картоплі, м’яса чи звичайного хліба, тож у холодні дні ви точно оціните його насичений смак.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

баклажани — 2 кг;

помідори — 2 кг;

перець болгарський червоний — 1,5 кг;

часник — 200 г;

гіркий перець — до свого смаку;

цукор — 300 г;

сіль — 2 ст. л.;

олія соняшникова — 150–200 г;

оцет 9% — 170 г.

Спосіб приготування

Баклажани краще брати молоді й тоненькі — їх зручно нарізати кружальцями товщиною близько 1 см. Якщо плоди великі, можна розрізати уздовж і потім на півкільця чи четвертинки. Нарізані баклажани присолити й залишити на деякий час, щоб вони пустили сік і втратили гіркоту.

Подрібнені помідори. Фото: gospodynka.com.ua

Помідори, болгарський перець і часник пропустити через м’ясорубку. За бажанням можна додати гострий перець для пікантності. Овочеву масу перекласти в каструлю, додати цукор, сіль, оцет і олію. Добре перемішати та довести до кипіння. Варити на середньому вогні 25–30 хвилин, періодично помішуючи.

Баклажани в томаті. Фото: gospodynka.com.ua

Тим часом баклажани вже встигнуть пустити сік. Відтиснути їх руками й перекласти до овочевої основи. Після повторного закипання варити ще 25 хвилин, щоб баклажани залишилися шматочками, але не перетворилися на пюре.

Заготівля з баклажанами. Фото: gospodynka.com.ua

Готову гарячу закуску розкласти в стерильні банки та щільно закрити прокип’яченими кришками. Банки перевернути, накрити теплим рушником або пледом і залишити остигати. Наступного дня можна переносити у прохолодне місце для зберігання. Така заготівля виходить ароматною, насиченою, з яскравим смаком овочів і часнику. Вона чудово пасує до м’яса, картоплі чи просто зі свіжим хлібом.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт.

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці.

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт.

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму.

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають.

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів.

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити.

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.