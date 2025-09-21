Заготівля на зиму з баклажанами та помідорами — простий рецепт з фото

Заготівля на зиму з баклажанами — знадобиться ще 2 кг помідорів
Дуже смачна заготівля з баклажанами та помідорами на зиму — це чудовий спосіб зберегти смак літа у банці. Салат виходить густим, ароматним і дуже апетитним. Він стане ідеальним доповненням до картоплі, м’яса чи звичайного хліба, тож у холодні дні ви точно оціните його насичений смак.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- баклажани — 2 кг;
- помідори — 2 кг;
- перець болгарський червоний — 1,5 кг;
- часник — 200 г;
- гіркий перець — до свого смаку;
- цукор — 300 г;
- сіль — 2 ст. л.;
- олія соняшникова — 150–200 г;
- оцет 9% — 170 г.
Спосіб приготування
Баклажани краще брати молоді й тоненькі — їх зручно нарізати кружальцями товщиною близько 1 см. Якщо плоди великі, можна розрізати уздовж і потім на півкільця чи четвертинки. Нарізані баклажани присолити й залишити на деякий час, щоб вони пустили сік і втратили гіркоту.
Помідори, болгарський перець і часник пропустити через м’ясорубку. За бажанням можна додати гострий перець для пікантності. Овочеву масу перекласти в каструлю, додати цукор, сіль, оцет і олію. Добре перемішати та довести до кипіння. Варити на середньому вогні 25–30 хвилин, періодично помішуючи.
Тим часом баклажани вже встигнуть пустити сік. Відтиснути їх руками й перекласти до овочевої основи. Після повторного закипання варити ще 25 хвилин, щоб баклажани залишилися шматочками, але не перетворилися на пюре.
Готову гарячу закуску розкласти в стерильні банки та щільно закрити прокип’яченими кришками. Банки перевернути, накрити теплим рушником або пледом і залишити остигати. Наступного дня можна переносити у прохолодне місце для зберігання. Така заготівля виходить ароматною, насиченою, з яскравим смаком овочів і часнику. Вона чудово пасує до м’яса, картоплі чи просто зі свіжим хлібом.
