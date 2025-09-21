Заготовка на зиму с баклажанами и помидорами — простой рецепт с фото

Заготовка на зиму с баклажанами — понадобится еще 2 кг помидоров
Очень вкусная заготовка с баклажанами и помидорами на зиму — это отличный способ сохранить вкус лета в банке. Салат получается густым, ароматным и очень аппетитным. Он станет идеальным дополнением к картофелю, мясу или обычному хлебу, поэтому в холодные дни вы точно оцените его насыщенный вкус.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- баклажаны — 2 кг;
- помидоры — 2 кг;
- перец болгарский красный — 1,5 кг;
- чеснок — 200 г;
- горький перец — по своему вкусу;
- сахар — 300 г;
- соль — 2 ст. л.;
- масло подсолнечное — 150-200 г;
- уксус 9% — 170 г.
Способ приготовления
Баклажаны лучше брать молодые и тоненькие — их удобно нарезать кружочками толщиной около 1 см. Если плоды крупные, можно разрезать вдоль и затем на полукольца или четвертинки. Нарезанные баклажаны присолить и оставить на некоторое время, чтобы они пустили сок и потеряли горечь.
Помидоры, болгарский перец и чеснок пропустить через мясорубку. По желанию можно добавить острый перец для пикантности. Овощную массу переложить в кастрюлю, добавить сахар, соль, уксус и растительное масло. Хорошо перемешать и довести до кипения. Варить на среднем огне 25-30 минут, периодически помешивая.
Тем временем баклажаны уже успеют пустить сок. Отжать их руками и переложить к овощной основе. После повторного закипания варить еще 25 минут, чтобы баклажаны остались кусочками, но не превратились в пюре.
Готовую горячую закуску разложить в стерильные банки и плотно закрыть прокипяченными крышками. Банки перевернуть, накрыть теплым полотенцем или пледом и оставить остывать. На следующий день можно переносить в прохладное место для хранения. Такая заготовка получается ароматной, насыщенной, с ярким вкусом овощей и чеснока. Она прекрасно подходит к мясу, картофелю или просто со свежим хлебом.
Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму
Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.
Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.
Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.
Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.
Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.
Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.
Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.
Читайте Новини.LIVE!