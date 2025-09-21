Видео
Заготовка на зиму с баклажанами — понадобится еще 2 кг помидоров

21 сентября 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Заготовка на зиму с баклажанами и помидорами — простой рецепт с фото
Заготовка на зиму с баклажанами. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Очень вкусная заготовка с баклажанами и помидорами на зиму — это отличный способ сохранить вкус лета в банке. Салат получается густым, ароматным и очень аппетитным. Он станет идеальным дополнением к картофелю, мясу или обычному хлебу, поэтому в холодные дни вы точно оцените его насыщенный вкус.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • баклажаны — 2 кг;
  • помидоры — 2 кг;
  • перец болгарский красный — 1,5 кг;
  • чеснок — 200 г;
  • горький перец — по своему вкусу;
  • сахар — 300 г;
  • соль — 2 ст. л.;
  • масло подсолнечное — 150-200 г;
  • уксус 9% — 170 г.

Способ приготовления

Баклажаны лучше брать молодые и тоненькие — их удобно нарезать кружочками толщиной около 1 см. Если плоды крупные, можно разрезать вдоль и затем на полукольца или четвертинки. Нарезанные баклажаны присолить и оставить на некоторое время, чтобы они пустили сок и потеряли горечь.

заготовка на зиму з баклажанами
Измельченные помидоры. Фото: gospodynka.com.ua

Помидоры, болгарский перец и чеснок пропустить через мясорубку. По желанию можно добавить острый перец для пикантности. Овощную массу переложить в кастрюлю, добавить сахар, соль, уксус и растительное масло. Хорошо перемешать и довести до кипения. Варить на среднем огне 25-30 минут, периодически помешивая.

рецепт баклажанів на зиму
Баклажаны в томате. Фото: gospodynka.com.ua

Тем временем баклажаны уже успеют пустить сок. Отжать их руками и переложить к овощной основе. После повторного закипания варить еще 25 минут, чтобы баклажаны остались кусочками, но не превратились в пюре.

баклажани на зиму в томаті
Заготовка с баклажанами. Фото: gospodynka.com.ua

Готовую горячую закуску разложить в стерильные банки и плотно закрыть прокипяченными крышками. Банки перевернуть, накрыть теплым полотенцем или пледом и оставить остывать. На следующий день можно переносить в прохладное место для хранения. Такая заготовка получается ароматной, насыщенной, с ярким вкусом овощей и чеснока. Она прекрасно подходит к мясу, картофелю или просто со свежим хлебом.

