Фрукты в желе на зиму — рецепт яркой заготовки для всей семьи

Фрукты в желе — заготовка, которая порадует зимой всю семью
Фрукты в желе — это заготовка, которая точно порадует зимой. Сочетание дыни, персиков и сочных ягод в нежной желейной заливке выглядит празднично и на вкус еще лучше. Это десерт, который особенно полюбят дети и который станет украшением любого стола.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Nekrasovakitchen.
Вам понадобится:
- дыня — 2 кг 800 г;
- персики — 1 кг;
- голубика — 350 г;
- ежевика — 400 г;
- малина — 300 г.
Для заливки (на 6 литровых банок):
- вода — 2 л 100 мл.;
- сахар — 300 г (по 50 г на банку);
- лимонная кислота — 1 ст. л. (примерно по 0,5 ч. л. на банку);
- агар-агар — 32 г (4 пачки по 8 г).
Для заливки на 1 л банку:
- вода — 300-350 мл.;
- сахар — 50 г;
- лимонная кислота — 0,5 ч. л.;
- агар-агар — 5-6 г.
Способ приготовления
Дыню разрезать пополам, удалить семена, снять кожуру и нарезать кусочками. Персики очистить от косточек, разрезать на дольки, затем нарезать мельче.
В литровые банки выложить фрукты слоями, чередуя с ягодами. Каждая банка может иметь собственную яркую "композицию" из дыни, персиков, малины, ежевики и голубики.
Для заливки в воду всыпать сахар и лимонную кислоту, перемешать и довести до кипения, чтобы кристаллы растворились. Добавить агар-агар, хорошо вымешать, чтобы не было комочков, и теплым сиропом залить банки с фруктами доверху.
Банки накрыть крышками, поставить в большую кастрюлю с полотенцем на дне, залить водой "по плечики" и стерилизовать 15 минут от момента закипания. Затем закрутить, перевернуть вверх дном и оставить под одеялом до остывания.
Фрукты в желе получаются яркие, нежные и ароматные. Зимой они станут отличным десертом для всей семьи и напомнят о лете.
