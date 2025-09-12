Фрукты в желе на зиму — рецепт яркой заготовки для всей семьи

Фрукты в желе. Фото: кадр из видео

Фрукты в желе — это заготовка, которая точно порадует зимой. Сочетание дыни, персиков и сочных ягод в нежной желейной заливке выглядит празднично и на вкус еще лучше. Это десерт, который особенно полюбят дети и который станет украшением любого стола.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Nekrasovakitchen.

Вам понадобится:

дыня — 2 кг 800 г;

персики — 1 кг;

голубика — 350 г;

ежевика — 400 г;

малина — 300 г.

Для заливки (на 6 литровых банок):

вода — 2 л 100 мл.;

сахар — 300 г (по 50 г на банку);

лимонная кислота — 1 ст. л. (примерно по 0,5 ч. л. на банку);

агар-агар — 32 г (4 пачки по 8 г).

Для заливки на 1 л банку:

вода — 300-350 мл.;

сахар — 50 г;

лимонная кислота — 0,5 ч. л.;

агар-агар — 5-6 г.

Способ приготовления

Дыню разрезать пополам, удалить семена, снять кожуру и нарезать кусочками. Персики очистить от косточек, разрезать на дольки, затем нарезать мельче.

Персики в тарелке. Фото: кадр из видео

В литровые банки выложить фрукты слоями, чередуя с ягодами. Каждая банка может иметь собственную яркую "композицию" из дыни, персиков, малины, ежевики и голубики.

Фрукты в банках. Фото: кадр из видео

Для заливки в воду всыпать сахар и лимонную кислоту, перемешать и довести до кипения, чтобы кристаллы растворились. Добавить агар-агар, хорошо вымешать, чтобы не было комочков, и теплым сиропом залить банки с фруктами доверху.

Фрукты в банке. Фото: кадр из видео

Банки накрыть крышками, поставить в большую кастрюлю с полотенцем на дне, залить водой "по плечики" и стерилизовать 15 минут от момента закипания. Затем закрутить, перевернуть вверх дном и оставить под одеялом до остывания.

Стерилизация банок. Фото: кадр из видео

Фрукты в желе получаются яркие, нежные и ароматные. Зимой они станут отличным десертом для всей семьи и напомнят о лете.

