Фрукты в желе — заготовка, которая порадует зимой всю семью

12 сентября 2025 15:04
Юлия Щербак
Юлия Щербак
Редактор
Фрукты в желе на зиму — рецепт яркой заготовки для всей семьи
Фрукты в желе. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак
Юлия Щербак
Редактор

Фрукты в желе — это заготовка, которая точно порадует зимой. Сочетание дыни, персиков и сочных ягод в нежной желейной заливке выглядит празднично и на вкус еще лучше. Это десерт, который особенно полюбят дети и который станет украшением любого стола.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Nekrasovakitchen.

Вам понадобится:

  • дыня — 2 кг 800 г;
  • персики — 1 кг;
  • голубика — 350 г;
  • ежевика — 400 г;
  • малина — 300 г.

Для заливки (на 6 литровых банок):

  • вода — 2 л 100 мл.;
  • сахар — 300 г (по 50 г на банку);
  • лимонная кислота — 1 ст. л. (примерно по 0,5 ч. л. на банку);
  • агар-агар — 32 г (4 пачки по 8 г).

Для заливки на 1 л банку:

  • вода — 300-350 мл.;
  • сахар — 50 г;
  • лимонная кислота — 0,5 ч. л.;
  • агар-агар — 5-6 г.

Способ приготовления

Дыню разрезать пополам, удалить семена, снять кожуру и нарезать кусочками. Персики очистить от косточек, разрезать на дольки, затем нарезать мельче.

рецепт фруктів на зиму
Персики в тарелке. Фото: кадр из видео

В литровые банки выложить фрукты слоями, чередуя с ягодами. Каждая банка может иметь собственную яркую "композицию" из дыни, персиков, малины, ежевики и голубики.

фрукти в желе на зиму
Фрукты в банках. Фото: кадр из видео

Для заливки в воду всыпать сахар и лимонную кислоту, перемешать и довести до кипения, чтобы кристаллы растворились. Добавить агар-агар, хорошо вымешать, чтобы не было комочков, и теплым сиропом залить банки с фруктами доверху.

рецепт фруктів на зиму
Фрукты в банке. Фото: кадр из видео

Банки накрыть крышками, поставить в большую кастрюлю с полотенцем на дне, залить водой "по плечики" и стерилизовать 15 минут от момента закипания. Затем закрутить, перевернуть вверх дном и оставить под одеялом до остывания.

рецепт заготовки на зиму з фруктами
Стерилизация банок. Фото: кадр из видео

Фрукты в желе получаются яркие, нежные и ароматные. Зимой они станут отличным десертом для всей семьи и напомнят о лете.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.

