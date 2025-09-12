Відео
Фрукти в желе — заготівля, яка порадує взимку всю родину

Фрукти в желе — заготівля, яка порадує взимку всю родину

12 вересня 2025 15:04
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Фрукти в желе на зиму — рецепт яскравої заготівлі для всієї родини
Фрукти в желе. Фото: кадр з відео
Фрукти в желе — це заготівля, яка точно порадує взимку. Поєднання дині, персиків та соковитих ягід у ніжній желейній заливці виглядає святково й смакує ще краще. Це десерт, який особливо полюблять діти та який стане прикрасою будь-якого столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • диня — 2 кг 800 г;
  • персики — 1 кг;
  • лохина — 350 г;
  • ожина — 400 г;
  • малина — 300 г.

Для заливки (на 6 літрових банок):

  • вода — 2 л 100 мл.;
  • цукор — 300 г (по 50 г на банку);
  • лимонна кислота — 1 ст. л. (приблизно по 0,5 ч. л. на банку);
  • агар-агар — 32 г (4 пачки по 8 г).

Для заливки на 1 л банку:

  • вода — 300–350 мл.;
  • цукор — 50 г;
  • лимонна кислота — 0,5 ч. л.;
  • агар-агар — 5–6 г.

Спосіб приготування

Диню розрізати навпіл, видалити насіння, зняти шкірку та нарізати шматочками. Персики очистити від кісточок, розрізати на часточки, потім нарізати дрібніше.

рецепт фруктів на зиму
Персики в тарілці. Фото: кадр з відео

У літрові банки викласти фрукти шарами, чергуючи з ягодами. Кожна банка може мати власну яскраву "композицію" з дині, персиків, малини, ожини та лохини.

фрукти в желе на зиму
Фрукти в банках. Фото: кадр з відео

Для заливки у воду всипати цукор і лимонну кислоту, перемішати й довести до кипіння, щоб кристали розчинилися. Додати агар-агар, добре вимішати, щоб не було грудочок, і теплим сиропом залити банки з фруктами доверху.

рецепт фруктів на зиму
Фрукти в банці. Фото: кадр з відео

Банки накрити кришками, поставити у велику каструлю з рушником на дні, залити водою "по плічка" та стерилізувати 15 хвилин від моменту закипання. Потім закрутити, перевернути догори дном і залишити під ковдрою до охолодження.

рецепт заготовки на зиму з фруктами
Стерилізація банок. Фото: кадр з відео

Фрукти в желе виходять яскраві, ніжні та ароматні. Взимку вони стануть чудовим десертом для всієї родини й нагадають про літо.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.

фрукти консервація заготівля на зиму желе желатин
