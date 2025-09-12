Фрукти в желе на зиму — рецепт яскравої заготівлі для всієї родини

Фрукти в желе. Фото: кадр з відео

Фрукти в желе — це заготівля, яка точно порадує взимку. Поєднання дині, персиків та соковитих ягід у ніжній желейній заливці виглядає святково й смакує ще краще. Це десерт, який особливо полюблять діти та який стане прикрасою будь-якого столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen.

Вам знадобиться:

диня — 2 кг 800 г;

персики — 1 кг;

лохина — 350 г;

ожина — 400 г;

малина — 300 г.

Для заливки (на 6 літрових банок):

вода — 2 л 100 мл.;

цукор — 300 г (по 50 г на банку);

лимонна кислота — 1 ст. л. (приблизно по 0,5 ч. л. на банку);

агар-агар — 32 г (4 пачки по 8 г).

Для заливки на 1 л банку:

вода — 300–350 мл.;

цукор — 50 г;

лимонна кислота — 0,5 ч. л.;

агар-агар — 5–6 г.

Спосіб приготування

Диню розрізати навпіл, видалити насіння, зняти шкірку та нарізати шматочками. Персики очистити від кісточок, розрізати на часточки, потім нарізати дрібніше.

Персики в тарілці. Фото: кадр з відео

У літрові банки викласти фрукти шарами, чергуючи з ягодами. Кожна банка може мати власну яскраву "композицію" з дині, персиків, малини, ожини та лохини.

Фрукти в банках. Фото: кадр з відео

Для заливки у воду всипати цукор і лимонну кислоту, перемішати й довести до кипіння, щоб кристали розчинилися. Додати агар-агар, добре вимішати, щоб не було грудочок, і теплим сиропом залити банки з фруктами доверху.

Фрукти в банці. Фото: кадр з відео

Банки накрити кришками, поставити у велику каструлю з рушником на дні, залити водою "по плічка" та стерилізувати 15 хвилин від моменту закипання. Потім закрутити, перевернути догори дном і залишити під ковдрою до охолодження.

Стерилізація банок. Фото: кадр з відео

Фрукти в желе виходять яскраві, ніжні та ароматні. Взимку вони стануть чудовим десертом для всієї родини й нагадають про літо.

