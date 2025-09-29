Тыквенный джем на зиму — рецепт приготовления ароматной заготовки

Тыквенный джем. Фото: smachnenke.com.ua

Тыквенный джем на зиму — это настоящая находка для холодных вечеров. Он получается нежным, ароматным и невероятно вкусным, а благодаря специям или орехам можно каждый раз получать новый оттенок вкуса. Такая заготовка станет прекрасным дополнением к чаю, блинам или выпечке.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

тыква очищенная — 1 кг;

сахар — 800 г;

сок апельсина — из 2 шт. (или другие добавки по желанию);

лимонная кислота — 0,5 ч. л. (или сок половины лимона).

Дополнительно:

корица, гвоздика, мускатный орех — по своему вкусу;

орехи грецкие — 150 г (на 1 кг тыквы).

Способ приготовления

Очищенную тыкву нарезать небольшими кубиками. В кастрюле или глубокой сковороде соединить тыкву, сахар и апельсиновый сок. Варить на слабом огне, пока тыква пустит сок.

Кусочки тыквы. Фото: smachnenke.com.ua

Увеличить огонь до среднего и уваривать примерно 20-30 минут, периодически помешивая, пока кусочки тыквы не станут мягкими и полупрозрачными. Перебить массу блендером до однородной консистенции.

Приготовление варенья. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить лимонную кислоту или лимонный сок и варить еще 5-10 минут, доведя джем до желаемой густоты. По желанию можно добавить специи или измельченные орехи, чтобы разнообразить вкус.

Варенье в банке. Фото: smachnenke.com.ua

Готовый горячий джем разложить по стерилизованным банкам, закрыть крышками и оставить до полного остывания. Получается ароматная, насыщенная заготовка, которая прекрасно подходит и зимой, и осенью.

