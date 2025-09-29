Гарбузовий джем на зиму — рецепт приготування ароматної заготівлі

Гарбузовий джем — справжня знахідка для осінньо-зимових вечорів
Гарбузовий джем на зиму — це справжня знахідка для холодних вечорів. Він виходить ніжним, ароматним і неймовірно смачним, а завдяки спеціям чи горіхам можна щоразу отримувати новий відтінок смаку. Така заготівля стане чудовим доповненням до чаю, млинців чи випічки.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- гарбуз очищений — 1 кг;
- цукор — 800 г;
- сік апельсина — з 2 шт. (або інші добавки за бажанням);
- лимонна кислота — 0,5 ч. л. (або сік половини лимона).
Додатково:
- кориця, гвоздика, мускатний горіх — до свого смаку;
- горіхи волоські — 150 г (на 1 кг гарбуза).
Спосіб приготування
Очищений гарбуз нарізати невеликими кубиками. У каструлі чи глибокій сковороді з’єднати гарбуз, цукор та апельсиновий сік. Варити на слабкому вогні, доки гарбуз пустить сік.
Збільшити вогонь до середнього й уварювати приблизно 20–30 хвилин, періодично помішуючи, доки шматочки гарбуза не стануть м’якими та напівпрозорими. Перебити масу блендером до однорідної консистенції.
Додати лимонну кислоту або лимонний сік і варити ще 5–10 хвилин, довівши джем до бажаної густоти. За бажанням можна додати спеції чи подрібнені горіхи, щоб урізноманітнити смак.
Готовий гарячий джем розкласти по стерилізованих банках, закрити кришками та залишити до повного охолодження. Виходить ароматна, насичена заготівля, яка чудово смакує і взимку, і восени.
Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму
Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт.
Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці.
Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт.
Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму.
Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають.
Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів.
Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити.
Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.
Читайте Новини.LIVE!