Україна
Гарбузовий джем — справжня знахідка для осінньо-зимових вечорів

Гарбузовий джем — справжня знахідка для осінньо-зимових вечорів

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 01:00
Гарбузовий джем на зиму — рецепт приготування ароматної заготівлі
Гарбузовий джем. Фото: smachnenke.com.ua

Гарбузовий джем на зиму — це справжня знахідка для холодних вечорів. Він виходить ніжним, ароматним і неймовірно смачним, а завдяки спеціям чи горіхам можна щоразу отримувати новий відтінок смаку. Така заготівля стане чудовим доповненням до чаю, млинців чи випічки.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • гарбуз очищений — 1 кг;
  • цукор — 800 г;
  • сік апельсина — з 2 шт. (або інші добавки за бажанням);
  • лимонна кислота — 0,5 ч. л. (або сік половини лимона).

Додатково:

  • кориця, гвоздика, мускатний горіх — до свого смаку;
  • горіхи волоські — 150 г (на 1 кг гарбуза).

Спосіб приготування

Очищений гарбуз нарізати невеликими кубиками. У каструлі чи глибокій сковороді з’єднати гарбуз, цукор та апельсиновий сік. Варити на слабкому вогні, доки гарбуз пустить сік.

джем з гарбуза
Шматочки гарбуза. Фото: smachnenke.com.ua

Збільшити вогонь до середнього й уварювати приблизно 20–30 хвилин, періодично помішуючи, доки шматочки гарбуза не стануть м’якими та напівпрозорими. Перебити масу блендером до однорідної консистенції.

рецепт варення з гарбуза
Приготування варення. Фото: smachnenke.com.ua

Додати лимонну кислоту або лимонний сік і варити ще 5–10 хвилин, довівши джем до бажаної густоти. За бажанням можна додати спеції чи подрібнені горіхи, щоб урізноманітнити смак.

смачне варення з гарбуза
Варення в банці. Фото: smachnenke.com.ua

Готовий гарячий джем розкласти по стерилізованих банках, закрити кришками та залишити до повного охолодження. Виходить ароматна, насичена заготівля, яка чудово смакує і взимку, і восени.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.

гарбуз рецепт варення заготівля на зиму джем
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
