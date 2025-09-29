Гарбузовий джем на зиму — рецепт приготування ароматної заготівлі

Гарбузовий джем. Фото: smachnenke.com.ua

Гарбузовий джем на зиму — це справжня знахідка для холодних вечорів. Він виходить ніжним, ароматним і неймовірно смачним, а завдяки спеціям чи горіхам можна щоразу отримувати новий відтінок смаку. Така заготівля стане чудовим доповненням до чаю, млинців чи випічки.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

гарбуз очищений — 1 кг;

цукор — 800 г;

сік апельсина — з 2 шт. (або інші добавки за бажанням);

лимонна кислота — 0,5 ч. л. (або сік половини лимона).

Додатково:

кориця, гвоздика, мускатний горіх — до свого смаку;

горіхи волоські — 150 г (на 1 кг гарбуза).

Спосіб приготування

Очищений гарбуз нарізати невеликими кубиками. У каструлі чи глибокій сковороді з’єднати гарбуз, цукор та апельсиновий сік. Варити на слабкому вогні, доки гарбуз пустить сік.

Шматочки гарбуза. Фото: smachnenke.com.ua

Збільшити вогонь до середнього й уварювати приблизно 20–30 хвилин, періодично помішуючи, доки шматочки гарбуза не стануть м’якими та напівпрозорими. Перебити масу блендером до однорідної консистенції.

Приготування варення. Фото: smachnenke.com.ua

Додати лимонну кислоту або лимонний сік і варити ще 5–10 хвилин, довівши джем до бажаної густоти. За бажанням можна додати спеції чи подрібнені горіхи, щоб урізноманітнити смак.

Варення в банці. Фото: smachnenke.com.ua

Готовий гарячий джем розкласти по стерилізованих банках, закрити кришками та залишити до повного охолодження. Виходить ароматна, насичена заготівля, яка чудово смакує і взимку, і восени.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт.

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці.

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт.

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму.

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають.

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів.

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити.

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.