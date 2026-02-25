Видео
Гороховый суп с копченой грудинкой — секрет приготовления

Дата публикации 25 февраля 2026 16:04
Гороховый суп как в детстве — простой рецепт приготовления
Гороховый суп. Фото: smakuiemo.com.ua

Ароматный гороховый суп с копченостями возвращает в воспоминания детства с первой ложки. Мягкий разваренный горох и нежный картофель создают ту самую знакомую текстуру, которую трудно забыть. Такой рецепт станет идеальным вариантом для сытного семейного обеда.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • горох — 400 г;
  • картофель — 5-6 шт.;
  • копченая грудинка — 300 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • масло — для жарки;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • паприка копченая — по вкусу;
  • вода — примерно 4 л.

Способ приготовления

Горох тщательно промыть, замочить в холодной воде на несколько часов или оставить на ночь. Воду слить, горох еще раз промыть, переложить в большую кастрюлю, залить водой и поставить на средний огонь. После закипания уменьшить нагрев и варить около 60 минут, периодически снимать пену.

рецепт горохового супу
Горох в воде. Фото: smakuiemo.com.ua

Картофель очистить, нарезать средними кубиками и добавить в кастрюлю, когда горох станет мягким. Варить до готовности картофеля.

рецепт супу з горохом та копченою грудинкою
Копченая грудинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке. Разогреть на сковороде небольшое количество масла, обжарить овощи до мягкости и легкой золотистости.

рецепт горохової юшки з грудинкою
Лук и морковь. Фото: smakuiemo.com.ua

Копченую грудинку нарезать небольшими кусочками, добавить к овощам и прогреть несколько минут, чтобы аромат стал более выразительным.

смачний рецепт супу з горохом
Готовый суп. Фото: smakuiemo.com.ua

Переложить зажарку в кастрюлю с ухой, добавить соль, черный молотый перец и копченую паприку. Варить еще 10-15 минут, чтобы вкусы соединились. Снять с плиты и дать настояться под крышкой примерно 10 минут.

горох рецепт Украинская кухня суп обед
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
