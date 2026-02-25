Гороховый суп как в детстве — простой рецепт приготовления

Гороховый суп с копченой грудинкой — секрет приготовления
Ароматный гороховый суп с копченостями возвращает в воспоминания детства с первой ложки. Мягкий разваренный горох и нежный картофель создают ту самую знакомую текстуру, которую трудно забыть. Такой рецепт станет идеальным вариантом для сытного семейного обеда.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- горох — 400 г;
- картофель — 5-6 шт.;
- копченая грудинка — 300 г;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- масло — для жарки;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу;
- паприка копченая — по вкусу;
- вода — примерно 4 л.
Способ приготовления
Горох тщательно промыть, замочить в холодной воде на несколько часов или оставить на ночь. Воду слить, горох еще раз промыть, переложить в большую кастрюлю, залить водой и поставить на средний огонь. После закипания уменьшить нагрев и варить около 60 минут, периодически снимать пену.
Картофель очистить, нарезать средними кубиками и добавить в кастрюлю, когда горох станет мягким. Варить до готовности картофеля.
Лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке. Разогреть на сковороде небольшое количество масла, обжарить овощи до мягкости и легкой золотистости.
Копченую грудинку нарезать небольшими кусочками, добавить к овощам и прогреть несколько минут, чтобы аромат стал более выразительным.
Переложить зажарку в кастрюлю с ухой, добавить соль, черный молотый перец и копченую паприку. Варить еще 10-15 минут, чтобы вкусы соединились. Снять с плиты и дать настояться под крышкой примерно 10 минут.
