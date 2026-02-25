Гороховый суп как в детстве — простой рецепт приготовления

Гороховый суп. Фото: smakuiemo.com.ua

Ароматный гороховый суп с копченостями возвращает в воспоминания детства с первой ложки. Мягкий разваренный горох и нежный картофель создают ту самую знакомую текстуру, которую трудно забыть. Такой рецепт станет идеальным вариантом для сытного семейного обеда.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

горох — 400 г;

картофель — 5-6 шт.;

копченая грудинка — 300 г;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

масло — для жарки;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

паприка копченая — по вкусу;

вода — примерно 4 л.

Способ приготовления

Горох тщательно промыть, замочить в холодной воде на несколько часов или оставить на ночь. Воду слить, горох еще раз промыть, переложить в большую кастрюлю, залить водой и поставить на средний огонь. После закипания уменьшить нагрев и варить около 60 минут, периодически снимать пену.

Горох в воде. Фото: smakuiemo.com.ua

Картофель очистить, нарезать средними кубиками и добавить в кастрюлю, когда горох станет мягким. Варить до готовности картофеля.

Копченая грудинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке. Разогреть на сковороде небольшое количество масла, обжарить овощи до мягкости и легкой золотистости.

Лук и морковь. Фото: smakuiemo.com.ua

Копченую грудинку нарезать небольшими кусочками, добавить к овощам и прогреть несколько минут, чтобы аромат стал более выразительным.

Готовый суп. Фото: smakuiemo.com.ua

Переложить зажарку в кастрюлю с ухой, добавить соль, черный молотый перец и копченую паприку. Варить еще 10-15 минут, чтобы вкусы соединились. Снять с плиты и дать настояться под крышкой примерно 10 минут.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов первых блюд

Турецкий крем-суп из чечевицы — это полезно и очень вкусно.

Простой рецепт капустняка с ребрами и с копченым ароматом.

Рецепт супа "Здоровье" для комфорта в желудке — 200 г куриной грудки.

Французский луковый суп — вкусное блюдо в холодное время года.

Наваристый капустняк по рецепту бабушки — все будут просить добавки.

Вкусный домашний суп с сырными клецками — рецепт за 20 минут.

Ароматный грибной суп из шампиньонов — по рецепту свекрови.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась