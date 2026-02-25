Горохова юшка як в дитинстві — простий рецепт приготування з фото та секрет ніжного смаку

Горохова юшка, як в дитинстві — секрет приготування з фото
Ароматна горохова юшка з копченостями повертає у спогади дитинства з першої ложки. Насичений бульйон, м’який розварений горох і ніжна картопля створюють ту саму знайому текстуру, яку важко забути. Секрет смаку криється у правильному замочуванні гороху та додаванні копченої грудинки наприкінці приготування. Такий рецепт стане ідеальним варіантом для ситного сімейного обіду.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- горох — 400 г;
- картопля — 5–6 шт.;
- копчена грудинка — 300 г;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- олія — для смаження;
- сіль — до смаку;
- перець чорний мелений — до смаку;
- паприка копчена — до смаку;
- вода — приблизно 4 л.
Спосіб приготування
Горох ретельно промити, замочити у холодній воді на кілька годин або залишити на ніч. Воду злити, горох ще раз промити, перекласти у велику каструлю, залити водою та поставити на середній вогонь. Після закипання зменшити нагрів і варити близько 60 хвилин, періодично знімати піну.
Картоплю очистити, нарізати середніми кубиками та додати до каструлі, коли горох стане м’яким. Варити до готовності картоплі.
Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на великій тертці. Розігріти на сковороді невелику кількість олії, обсмажити овочі до м’якості та легкої золотистості.
Копчену грудинку нарізати невеликими шматочками, додати до овочів і прогріти кілька хвилин, щоб аромат став більш виразним.
Перекласти засмажку до каструлі з юшкою, додати сіль, чорний мелений перець і копчену паприку. Варити ще 10–15 хвилин, щоб смаки поєдналися. Зняти з плити та дати настоятися під кришкою приблизно 10 хвилин.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів перших страв
Турецький крем-суп із сочевиці — це корисно та дуже смачно.
Простий рецепт капусняку з ребрами та з копченим ароматом.
Рецепт супу "Здоровʼя" для комфорту в шлунку — 200 г курячої грудки.
Французький цибулевий суп — смачна страва в холодну пору року.
Наваристий капусняк за рецептом бабусі — всі будуть просити добавки.
Смачний домашній суп із сирними галушками — рецепт за 20 хвилин.
Ароматний грибний суп з печериць — за рецептом свекрухи.
Читайте Новини.LIVE!