Головна Смак Горохова юшка, як в дитинстві — секрет приготування з фото

Горохова юшка, як в дитинстві — секрет приготування з фото

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 16:04
Горохова юшка як в дитинстві — простий рецепт приготування з фото та секрет ніжного смаку
Горохова юшка. Фото: smakuiemo.com.ua

Ароматна горохова юшка з копченостями повертає у спогади дитинства з першої ложки. Насичений бульйон, м’який розварений горох і ніжна картопля створюють ту саму знайому текстуру, яку важко забути. Секрет смаку криється у правильному замочуванні гороху та додаванні копченої грудинки наприкінці приготування. Такий рецепт стане ідеальним варіантом для ситного сімейного обіду.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • горох — 400 г;
  • картопля — 5–6 шт.;
  • копчена грудинка — 300 г;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • олія — для смаження;
  • сіль — до смаку;
  • перець чорний мелений — до смаку;
  • паприка копчена — до смаку;
  • вода — приблизно 4 л.

Спосіб приготування

Горох ретельно промити, замочити у холодній воді на кілька годин або залишити на ніч. Воду злити, горох ще раз промити, перекласти у велику каструлю, залити водою та поставити на середній вогонь. Після закипання зменшити нагрів і варити близько 60 хвилин, періодично знімати піну.

рецепт горохового супу
Горох у воді. Фото: smakuiemo.com.ua

Картоплю очистити, нарізати середніми кубиками та додати до каструлі, коли горох стане м’яким. Варити до готовності картоплі.

рецепт супу з горохом та копченою грудинкою
Копчена грудинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на великій тертці. Розігріти на сковороді невелику кількість олії, обсмажити овочі до м’якості та легкої золотистості.

рецепт горохової юшки з грудинкою
Цибуля та морква. Фото: smakuiemo.com.ua

Копчену грудинку нарізати невеликими шматочками, додати до овочів і прогріти кілька хвилин, щоб аромат став більш виразним.

смачний рецепт супу з горохом
Готова юшка. Фото: smakuiemo.com.ua

Перекласти засмажку до каструлі з юшкою, додати сіль, чорний мелений перець і копчену паприку. Варити ще 10–15 хвилин, щоб смаки поєдналися. Зняти з плити та дати настоятися під кришкою приблизно 10 хвилин.

горох рецепт Українська кухня суп обід
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
